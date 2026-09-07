Việt Nam có 1 nơi mát mẻ quanh năm chỉ từ 18 độ C, được ví là ‘Đà Lạt của miền Tây’, sở hữu tượng Phật Di Lặc lớn nhất châu Á

Nơi đây được xem là "nóc nhà" của miền Tây Nam Bộ, hội tụ các “kỳ hoa”, “dị thảo” đất phương nam.

Núi Cấm là một trong những điểm đến nổi tiếng của tỉnh An Giang. Được xem là “nóc nhà” của miền Tây Nam Bộ với cảnh vật hoang sơ, không khí mát mẻ quanh năm, nơi đây đang ngày càng thu hút khách du lịch.

Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

Trong dịp lễ Quốc khánh vừa qua (28/8-2/9), Khu du lịch Núi Cấm đón hơn 50.500 lượt khách, tăng 87,25% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu ước đạt 907 triệu đồng, tăng 78,78%, theo báo An Giang.

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh An Giang, năm 2025, núi Cấm đón 1,2 triệu lượt khách; 6 tháng đầu năm 2026 đón hơn 700.000 lượt khách. Với lợi thế nổi bật về thiên nhiên, văn hóa và tâm linh, núi Cấm được xác định là một trong những khu phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn tới.

"Đà Lạt" giữa miền Tây

Núi Cấm, còn gọi là Thiên Cấm Sơn, nằm ở trung tâm vùng Bảy Núi, là một trong những điểm đến đặc trưng của An Giang. Ngọn núi cao hơn 700m so với mực nước biển. Khu vực núi có diện tích tự nhiên khoảng 3.100 ha.

Núi Cấm là điểm đến được nhiều người lựa chọn nhờ sở hữu địa hình đa dạng, cảnh quan đẹp và khí hậu mát mẻ quanh năm. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

Địa hình cao khiến khí hậu trên núi khác biệt rõ so với vùng đồng bằng xung quanh. Nhiệt độ trung bình khoảng 18-25 độ C, độ ẩm có thời điểm lên tới 80%. Nhờ khí hậu mát mẻ, Núi Cấm từng được mệnh danh “Đà Lạt của miền Tây”.

Sự thay đổi về thời tiết cũng tạo nên một diện mạo khác cho cảnh quan. Vào những thời điểm nhiều mây, du khách có thể bắt gặp những khoảng núi chìm trong sương, trong khi từ các điểm cao có thể nhìn xuống những cánh đồng rộng lớn của vùng Bảy Núi.

Không chỉ có cảnh quan, hệ sinh thái trên núi còn tạo điều kiện cho nhiều loại cây trồng phát triển. Đặc biệt trên Núi Cấm hội tụ các “kỳ hoa”, “dị thảo” đất phương nam, nhiều loại dược liệu quý hiếm có tác dụng làm thuốc chữa bệnh.

Quần thể công trình giữa núi rừng

Điểm khiến Núi Cấm khác với nhiều ngọn núi khác ở miền Tây là sự hiện diện của một quần thể công trình tôn giáo, cảnh quan và dịch vụ du lịch tập trung.

Một trong những điểm nhận diện rõ nhất là tượng Phật Di Lặc thuộc khu vực chùa Phật Lớn. Tượng cao 33 m, tọa lạc trên đỉnh Thiên Cấm Sơn. Năm 2013, công trình được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất châu Á tại thời điểm đó.

Công trình được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất châu Á tại thời điểm đó. Ảnh; Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang

Xung quanh là chùa Phật Lớn, một trong những điểm hành hương quan trọng trên núi, cùng chùa Vạn Linh. Hai ngôi chùa tạo thành cụm công trình tâm linh nổi bật của Núi Cấm.

Các công trình tâm linh trên đỉnh núi Cấm. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

Hồ Thủy Liêm là một điểm nhấn khác trong không gian trung tâm của núi Cấm. Mặt hồ nằm giữa núi rừng và các công trình tôn giáo, tạo khoảng không thoáng đãng giữa địa hình đồi núi. Khu vực hồ Thủy Liêm cùng tượng Phật Di Lặc, chùa Vạn Linh và chùa Phật Lớn được xác định là những thành phần quan trọng của khu trung tâm hành hương Núi Cấm.

Ngoài các công trình tâm linh, Núi Cấm còn có hệ thống đường giao thông và cáp treo phục vụ khách. Tuyến cáp treo tại Khu du lịch Lâm Viên dài khoảng 3,5 km, được đưa vào phục vụ từ năm 2015. Theo Cổng thông tin của UBND tỉnh An Giang, hệ thống này giúp du khách di chuyển lên khu vực cao của núi trong khoảng 12 phút, đồng thời có thể quan sát cảnh quan rừng núi từ trên cao.

Nhờ hệ thống này, du khách không nhất thiết phải đi bộ hoặc sử dụng đường bộ để tiếp cận khu vực đỉnh núi. Hành trình trên cabin cũng trở thành một trải nghiệm riêng khi toàn cảnh rừng cây, sườn núi và vùng đồng bằng dần mở ra phía dưới.

Không chỉ tham quan bằng đường bộ hoặc cáp treo, du khách đến Núi Cấm còn có thể khám phá ngọn núi bằng những cung trekking dài từ 7 km đến 14 km. Các cung đường đi qua nhiều dạng địa hình, từ những đoạn dốc, đường mòn xuyên rừng đến các khu vực sản xuất nông nghiệp trên núi, đưa người tham gia lần lượt qua cánh đồng thốt nốt, suối Thanh Long, điện Cây Quế và đỉnh Bồ Hồng. Hành trình vì thế không chỉ là một hoạt động rèn luyện thể lực mà còn mở ra cơ hội quan sát cảnh quan Núi Cấm ở khoảng cách gần hơn.

Trekking núi Cấm là hoạt động được nhiều người trẻ yêu thích. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

Điểm được nhiều người chờ đợi trong hành trình là săn mây vào sáng sớm. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, khoảng tháng 6-9 là thời điểm Núi Cấm thường xuất hiện những lớp mây trắng giữa núi rừng. Người trekking phải xuất phát sớm, vượt qua những đoạn đường mòn để lên các vị trí cao như đỉnh Bồ Hồng, khu vực tượng Phật Di Lặc hoặc chùa Vạn Linh. Khi mây phủ các triền núi và thung lũng, cảnh vật phía dưới thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.