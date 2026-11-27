Giá trị lớn nhất của sản phẩm nằm ở khả năng hỗ trợ chống nắng, đồng thời giúp lớp nền đẹp và dễ chịu hơn trong ngày.

Sau khi thoa kem chống nắng, nhiều người thường bỏ qua một bước nhỏ nhưng khá hữu ích: phủ thêm một lớp phấn chống nắng. Không chỉ giúp bề mặt da ráo mịn, hạn chế bóng dầu và tạo hiệu ứng trang điểm tự nhiên, sản phẩm này còn có thể bổ sung khả năng bảo vệ da trước tia UV khi được sử dụng đúng cách. Đặc biệt với những người có làn da dầu, dễ đổ mồ hôi hoặc không thích cảm giác dính trên mặt sau khi bôi kem chống nắng, đây là bí quyết đáng thử. Tuy nhiên, phấn phủ chống nắng không thể thay thế kem chống nắng và cũng không tự động giúp hiệu quả bảo vệ da tăng gấp đôi. Giá trị lớn nhất của sản phẩm nằm ở khả năng hỗ trợ chống nắng, đồng thời giúp lớp nền đẹp và dễ chịu hơn trong ngày.

1. Hút bớt dầu thừa, giúp da ráo mịn sau khi thoa kem chống nắng

Một trong những vấn đề thường gặp khi sử dụng kem chống nắng là cảm giác bóng nhờn, đặc biệt với làn da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu. Một số công thức có kết cấu giàu độ ẩm, để lại lớp màng hơi bóng sau khi thoa, khiến gương mặt dễ mất đi vẻ tươi tắn chỉ sau vài giờ. Lúc này, một lớp phấn phủ chống nắng mỏng có thể giúp cải thiện đáng kể cảm giác trên da. Các hạt phấn có khả năng hấp thụ một phần dầu thừa trên bề mặt, làm giảm độ bóng và tạo hiệu ứng ráo mịn. Nhờ vậy, làn da trông gọn gàng, thoáng hơn mà không cần phủ quá nhiều lớp mỹ phẩm. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người thường xuyên phải làm việc trong môi trường nóng ẩm, dễ đổ mồ hôi hoặc muốn duy trì lớp trang điểm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bạn nên chọn loại phấn có kết cấu mịn, dễ tán và không khiến da bị khô căng sau khi sử dụng.

2. Làm sáng diện mạo, hạn chế cảm giác da xỉn màu

Sau nhiều giờ hoạt động, lớp kem chống nắng và dầu thừa có thể khiến gương mặt trông bóng, thiếu sức sống. Một số sản phẩm còn để lại lớp finish không hoàn toàn tiệp với màu da, khiến tổng thể kém tự nhiên. Phấn phủ chống nắng có thể giúp cải thiện tình trạng này nhờ khả năng làm đều bề mặt da và tạo hiệu ứng lì nhẹ. Những loại phấn có sắc độ phù hợp sẽ giúp gương mặt trông tươi tắn, sáng sủa hơn mà không cần thêm một lớp kem nền dày. Nếu yêu thích phong cách trang điểm tự nhiên, bạn có thể chọn phấn không màu hoặc phấn có tông gần với màu da thật. Sản phẩm không màu giúp giữ nguyên sắc độ của lớp kem chống nắng bên dưới, trong khi phấn có màu nhẹ có thể hỗ trợ làm đều màu da. Điều quan trọng là tránh chọn tông quá sáng, bởi lớp phấn dày hoặc lệch màu dễ khiến gương mặt bị trắng bệch, thiếu tự nhiên.

3. Làm mờ lỗ chân lông, giúp bề mặt da mịn màng hơn

Không chỉ hỗ trợ kiểm soát dầu, phấn phủ còn tạo hiệu ứng làm mờ các khuyết điểm nhỏ trên bề mặt da. Khi những hạt phấn mịn được phân bố đều, vùng da có lỗ chân lông to, bề mặt không bằng phẳng hoặc một số vùng không đều màu có thể trông mịn màng hơn. Đây là lý do phấn phủ thường được sử dụng ở bước cuối của quy trình trang điểm. Khi kết hợp với kem chống nắng, sản phẩm giúp lớp nền trông chỉn chu mà không cần sử dụng quá nhiều mỹ phẩm. Tuy nhiên, hiệu ứng này chủ yếu mang tính thẩm mỹ, không có nghĩa phấn phủ có thể thu nhỏ lỗ chân lông hay điều trị tình trạng da không đều màu. Với làn da có nhiều mụn viêm hoặc dễ bí tắc, bạn nên chọn sản phẩm có kết cấu nhẹ, không gây bít tắc và vệ sinh cọ, bông phấn thường xuyên.

4. Bổ sung một lớp bảo vệ trước tia UV

Đây là lợi ích đáng chú ý nhất của phấn phủ chống nắng. Khác với phấn phủ trang điểm thông thường, một số sản phẩm được bổ sung màng lọc chống nắng và có chỉ số SPF, PA hoặc thông tin bảo vệ phổ rộng trên bao bì. Khi sử dụng kết hợp với kem chống nắng, chúng có thể góp phần bổ sung lớp bảo vệ trước tác động của tia UV. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần phủ thêm phấn SPF 30 hoặc SPF 50 là hiệu quả chống nắng sẽ tăng gấp đôi. Chỉ số SPF của từng sản phẩm được xác định trong điều kiện thử nghiệm với lượng sử dụng tiêu chuẩn. Trên thực tế, người dùng thường chỉ phủ một lớp phấn rất mỏng nên khó đạt được mức bảo vệ như công bố nếu sử dụng phấn như biện pháp chống nắng duy nhất. Dù vậy, đây vẫn là bước bổ trợ hữu ích, đặc biệt khi cần làm mới lớp trang điểm vào ban ngày. Bảo vệ da tốt trước tia UV cũng góp phần hạn chế những tác động khiến da sạm màu, xuất hiện đốm nâu và nám trở nên rõ hơn. Với người có nám, việc sử dụng kem chống nắng phổ rộng đều đặn vẫn là nền tảng quan trọng, không thể chỉ trông chờ vào phấn phủ.

5. Bí quyết phủ phấn chống nắng đẹp, không làm dày lớp nền

Để phấn phủ phát huy hiệu quả thẩm mỹ mà không khiến lớp nền bị dày, bạn nên đợi kem chống nắng ổn định trên da trước khi thực hiện bước tiếp theo. Sau đó, dùng cọ trang điểm mềm, lấy một lượng phấn vừa đủ và gõ nhẹ để loại bỏ phần dư. Phủ phấn nhẹ nhàng lên trán, hai bên má, mũi và cằm - những vùng thường tiết nhiều dầu. Nếu muốn lớp nền tự nhiên, hãy chọn phấn không màu hoặc có sắc độ gần với màu da. Tránh miết cọ quá mạnh vì có thể làm xê dịch lớp kem chống nắng bên dưới. Với người có da khô, chỉ nên phủ phấn ở những vùng dễ bóng dầu thay vì phủ kín toàn bộ gương mặt.

Khi chọn mua, bạn có thể ưu tiên sản phẩm có SPF từ 30 trở lên, đồng thời kiểm tra khả năng bảo vệ phổ rộng trước cả UVA và UVB. Đừng quên rằng chỉ số SPF cao không thay thế được việc thoa đủ lượng kem chống nắng. Khi ở ngoài trời, hãy bôi lại kem chống nắng khoảng 2 giờ một lần, hoặc sau khi bơi, đổ mồ hôi nhiều hay lau mặt. Phấn phủ có thể hỗ trợ làm mới lớp trang điểm và bổ sung bảo vệ, nhưng không nên được xem là phương pháp thay thế hoàn toàn cho bước thoa lại kem chống nắng. Dưới đây là 1 số sản phẩm bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: MAYBELLINE

Nơi mua: Anessa

Nơi mua: VACOSI

Nơi mua: MAC

Nơi mua: LEMONADE

Một lớp phấn chống nắng mỏng sau kem chống nắng là mẹo nhỏ giúp làn da vừa ráo mịn, vừa có thêm một lớp hỗ trợ bảo vệ trước tia UV. Chỉ cần chọn đúng sản phẩm và sử dụng hợp lý, bạn có thể duy trì diện mạo tươi tắn trong ngày mà vẫn chú trọng đến việc ngăn ngừa sạm nám và lão hóa sớm.