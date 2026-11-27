Một nữ khách Tây đã hào hứng đăng tải clip trên TikTok để chia sẻ về những món đồ mà cô đặt may tại Hội An.

Nếu các "quý ông" nước ngoài mê mẩn trải nghiệm may đo thủ công ở Việt Nam thì các chị em dường như còn hào hứng gấp bội. Không chỉ được tự do lựa chọn kiểu dáng, màu sắc, chất liệu theo sở thích, dịch vụ may đo còn giúp phái đẹp sở hữu những món đồ vừa vặn với vóc dáng, đúng ý muốn. Mới đây, một nữ du khách có tài khoản TikTok @angelinanicollle đã hào hứng chia sẻ loạt trang phục đặt may tại Hội An, thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng Việt Nam lẫn quốc tế. Với tổng chi phí $360 (khoảng 9 triệu đồng), cô nàng đã may được 7 món đồ khác nhau, từ áo, quần cho đến chân váy và đầm liền. Không giấu được sự thích thú với những thành phẩm nhận về, Angelina liên tục đăng tải các clip review chi tiết, thử đồ và khoe thành quả lên TikTok cá nhân.

Cùng khám phá những món đồ mà cô nàng này đã đặt may tại Hội An nhé!

Áo khoác denim ($60, khoảng 1,5 triệu đồng)

Mở đầu series trải nghiệm may đo tại Hội An, Angelina chọn may một chiếc áo khoác denim trẻ trung, cá tính. Trong một video khác review kỹ hơn về thành phẩm, cô nàng tiết lộ chiếc áo được may thêm lớp lót bên trong và cô cũng được tự chọn chất liệu vải lót theo sở thích. Thiết kế mang phong cách năng động với hàng cúc tạo điểm nhấn sành điệu, kết hợp phần khóa kéo được giấu khéo léo ở mặt trong. Dưới phần bình luận của đoạn video, nhiều khách nước ngoài cũng dành lời khen ngợi cho chiếc áo này của Angelina.

Chân váy ($35, khoảng 900.000 đồng)

Tiếp theo là một chiếc chân váy cạp trễ có giá $35 (khoảng 900.000 đồng). Angelina chia sẻ phần khiến cô đắn đo nhất khi đặt may chính là lựa chọn màu sắc bởi váy được phối từ hai gam màu khác nhau. Sau một hồi cân nhắc, cô quyết định "chọn đại" hai tông màu xanh và nâu thuộc bảng màu đất vì cảm thấy đặc biệt bị thu hút bởi sự kết hợp này. Thành phẩm sau đó là một chiếc váy có cách phối màu lạ mắt nhưng hài hòa, trẻ trung, lại dễ kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau để tạo nên những outfit đa dạng.

Set áo + quần giả váy ($75, khoảng 1,9 triệu đồng)

Angelina đặt may một set đồ đồng bộ với ý tưởng tham khảo từ Pinterest. Cô nàng chia sẻ bản thân đã muốn sở hữu một chiếc quần giả váy (kiểu quần kết hợp thêm vạt váy) từ lâu, đồng thời cũng rất thích thiết kế buộc dây ở bên hông. Và những người thợ may Việt Nam đã giúp cô hiện thực hóa ý tưởng này. Set đồ có gam màu be nâu trung tính, với các chi tiết buộc dây được thiết kế đồng điệu ở cả áo và quần, tạo nên tổng thể hài hòa, dễ nhìn.

Áo + Quần ($90, khoảng 2,3 triệu đồng)

Tiếp tục là một set áo và quần có tổng giá $90 (khoảng 2,3 triệu đồng). Ban đầu, Angelina dự định đặt may hai món đồng bộ nhưng sau đó quyết định chọn hai màu riêng vì chất liệu của chúng vốn đã khác nhau. Chiếc quần được may từ vải linen màu nâu sẫm. Angelina chia sẻ cô rất thích gam màu này, đồng thời đánh giá quần mặc vô cùng thoải mái, dễ chịu.Trong khi đó, với chiếc áo màu xanh, cô đưa ảnh mẫu cho thợ may tham khảo và khá bất ngờ khi thành phẩm được thực hiện rất sát với thiết kế ban đầu. Cô còn dành lời khen cho cách thợ Việt xử lý chất liệu khéo léo. Được biết, chiếc áo mẫu có giá khoảng $160, trong khi phiên bản đặt may tại Hội An chỉ có giá $40. Angelina rất hài lòng với phom áo đẹp, tôn dáng, chất liệu co giãn tốt và mang lại cảm giác thoải mái khi mặc.

Đầm hai dây ($100, khoảng 2,5 triệu đồng)

Khép lại series trải nghiệm đặt may đồ tại Hội An, Angelina lựa chọn một chiếc đầm hai dây dáng dài với thiết kế thanh lịch, nữ tính. Cô nàng chia sẻ đặc biệt muốn may chiếc đầm này để diện trong một đám cưới tại San Diego. Angelina chọn sắc xanh bởi tủ đồ cá nhân vẫn chưa có món trang phục nào mang gam màu này. Chiếc đầm được may kèm một chiếc khăn nhỏ ton-sur-ton, giúp cô dễ dàng biến tấu theo kiểu choàng vạt khăn đang hot trend. Với mức giá 100 USD (khoảng 2,5 triệu đồng), Angelina vô cùng hài lòng với thành phẩm, đặc biệt là độ vừa vặn hoàn hảo đến từng milimet.

Vì sao du khách nước ngoài thích may đo thủ công ở Việt Nam?

Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng trở thành điểm đến được nhiều du khách nước ngoài yêu thích khi muốn trải nghiệm dịch vụ may đo thủ công. Sức hút này đến từ nhiều yếu tố:

- Tay nghề thợ may khéo léo: Những người thợ may Việt Nam có khả năng xử lý nhiều kiểu dáng, chất liệu và chi tiết khác nhau. Du khách có thể mang ảnh mẫu, đưa ra ý tưởng riêng hoặc yêu cầu điều chỉnh để có được trang phục gần với mong muốn ban đầu.

- Dịch vụ thân thiện, nhiệt tình: Nhiều du khách đánh giá cao sự hiếu khách, thân thiện của các tiệm may tại Việt Nam. Thợ may sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ thử đồ, chỉnh sửa nhiều lần để trang phục vừa vặn hơn.

- Chi phí hợp lý, thời gian hoàn thiện nhanh: So với nhiều quốc gia khác, giá may đo thủ công tại Việt Nam tương đối dễ tiếp cận, kể cả khi du khách muốn đặt nhiều món đồ cùng lúc. Bên cạnh đó, thời gian hoàn thiện thường khá nhanh, phù hợp với lịch trình du lịch ngắn ngày mà vẫn giúp khách có cơ hội sở hữu những trang phục được may riêng theo số đo.