Từng hào hứng với những món đồ mới, người phụ nữ sống tại Osaka (Nhật Bản) dần thay đổi thói quen tiêu dùng sau tuổi 50. Thay vì liên tục thử nghiệm sản phẩm, cô chọn gắn bó với những món đồ thực sự phù hợp.

"Tôi từng nghĩ rằng mua được một món đồ mới với nhiều tính năng hay thiết kế đẹp mắt là một niềm vui. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra, thứ khiến mình hài lòng nhất không phải là những món đồ mới mua, mà là những món đồ đã dùng nhiều năm vẫn thấy tốt", một phụ nữ ngoài 50 tuổi đang sinh sống tại Osaka, Nhật Bản, chia sẻ về sự thay đổi trong cách mua sắm của mình.

Trước đây, mỗi khi nhìn thấy sản phẩm mới được giới thiệu, cô thường tò mò muốn thử. Đôi khi chỉ vì một lời quảng cáo hấp dẫn hoặc vài đánh giá tích cực, cô sẵn sàng mua về dù trong nhà đã có món đồ tương tự.

Thế nhưng, sau nhiều lần mua rồi bỏ xó, cô bắt đầu tự hỏi: Liệu mình có thực sự cần nhiều thứ đến vậy?

"Tôi nhận ra một món đồ giá rẻ chưa chắc đã giúp mình tiết kiệm, còn món đồ đắt tiền cũng chưa chắc đáng mua. Điều quan trọng là nó có phù hợp với nhu cầu và được sử dụng thường xuyên hay không", cô nói.

Từ suy nghĩ ấy, người phụ nữ bắt đầu thực hiện nguyên tắc tiêu dùng mới: Mua ít hơn, chọn kỹ hơn và ưu tiên những sản phẩm có thể sử dụng lâu dài.

Trong số rất nhiều món đồ từng sở hữu, có 5 sản phẩm cô vẫn lựa chọn mua lại sau nhiều năm. Không phải tất cả đều đắt đỏ hay có thiết kế đặc biệt, nhưng chúng khiến cô cảm thấy số tiền bỏ ra thực sự xứng đáng.

1. Sữa dưỡng MUJI: Mua lại hơn 5 lần vì không muốn tốn tiền thử quá nhiều sản phẩm

Làn da khô và nhạy cảm từng khiến cô dành khá nhiều tiền cho các sản phẩm chăm sóc da. Mỗi khi nghe giới thiệu một loại mỹ phẩm mới, cô lại muốn thử với hy vọng tìm được thứ tốt hơn.

Tuy nhiên, sau nhiều lần thay đổi, sản phẩm cô quay lại sử dụng vẫn là dòng dưỡng dành cho da nhạy cảm của MUJI.

"Tôi đã mua lại ít nhất 5 lần. Không phải vì nó có tác dụng thần kỳ, mà đơn giản là da tôi cảm thấy dễ chịu khi dùng", cô chia sẻ.

Điều khiến cô hài lòng là kết cấu nhẹ, dễ sử dụng và phù hợp với thói quen chăm sóc da hằng ngày. Thay vì đầu tư vào một quy trình dưỡng da phức tạp với nhiều sản phẩm, cô chỉ giữ lại những bước thực sự cần thiết.

Theo cô, khoản tiết kiệm lớn nhất không nằm ở giá của một chai dưỡng mà ở việc không còn liên tục mua thêm sản phẩm mới chỉ để thử nghiệm.

"Tôi không cần một chiếc tủ đầy mỹ phẩm. Tôi chỉ cần vài sản phẩm phù hợp và sử dụng hết trước khi mua tiếp."

Sau tuổi 50, cô nhận ra sự ổn định trong thói quen chăm sóc bản thân đôi khi còn đáng giá hơn cảm giác hào hứng khi mở hộp một món đồ mới.

2. Bình thủy tinh HARIO: Dùng 4 năm vẫn thấy đáng tiền, hỏng một bộ phận chỉ cần thay đúng phần đó

Trong căn bếp nhỏ của cô có một chiếc bình thủy tinh chịu nhiệt HARIO dùng để pha trà và cà phê.

Chiếc bình đầu tiên đã đồng hành cùng cô suốt 4 năm. Khi một bộ phận cần thay thế, cô lựa chọn mua phụ kiện phù hợp thay vì lập tức bỏ cả chiếc bình để mua sản phẩm mới.

Đối với cô, đây là ví dụ rõ ràng nhất cho việc mua sắm tiết kiệm không có nghĩa là luôn chọn sản phẩm rẻ nhất.

"Tôi uống trà mỗi ngày. Buổi sáng pha một bình trước khi làm việc, buổi tối lại dùng khi đọc sách. Vì vậy, một chiếc bình tốt được sử dụng hàng trăm lần mỗi năm có giá trị hơn nhiều món đồ bếp đẹp mắt nhưng hiếm khi đụng đến."

Thiết kế đơn giản, dễ vệ sinh và vừa đủ cho nhu cầu của một người khiến cô không có ý định thay đổi sang sản phẩm khác.

Cô cũng không còn cảm thấy cần thiết phải sắm đủ bộ dụng cụ pha trà hay cà phê chỉ vì chúng trông đẹp mắt trên mạng xã hội.

"Trước khi mua thêm đồ bếp, tôi thường tự hỏi mình có thực sự sử dụng nó thường xuyên không. Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ không mua".

3. Nồi cơm điện Zojirushi: Dùng suốt 5 năm, hỏng mới mua lại

Nếu phải chọn một thiết bị nhà bếp đáng tiền nhất, người phụ nữ này không ngần ngại nhắc đến chiếc nồi cơm điện Zojirushi.

Chiếc nồi đầu tiên được cô sử dụng trong suốt 5 năm sống tại một căn phòng trọ rộng khoảng 12m².

Không có căn bếp rộng rãi, cô cũng không muốn mua quá nhiều thiết bị nấu nướng. Một chiếc nồi cơm điện nhỏ vừa đủ cho 1-2 người đáp ứng phần lớn nhu cầu hằng ngày.

Ngoài nấu cơm, cô còn sử dụng nồi để nấu cháo và chế biến một số món đơn giản theo hướng dẫn phù hợp với thiết bị.

"Tôi từng nhìn thấy rất nhiều loại nồi có hàng chục chức năng. Nhưng cuối cùng, những gì tôi cần chỉ là một chiếc nồi nấu cơm ngon, dễ vệ sinh và không chiếm nhiều diện tích".

Sau 5 năm, khi chiếc nồi cũ bị hỏng, cô quyết định mua lại cùng dòng sản phẩm thay vì tìm kiếm một thiết bị đắt tiền hơn.

Theo cô, việc hiểu rõ nhu cầu của bản thân giúp hạn chế đáng kể những khoản chi mua sắm theo cảm hứng.

Một chiếc nồi có thể không quá nổi bật, nhưng nếu được sử dụng gần như mỗi ngày trong nhiều năm, chi phí tính trên mỗi lần sử dụng sẽ trở nên rất hợp lý.

"Đến tuổi này, tôi không còn muốn căn bếp giống một showroom thiết bị gia dụng. Tôi muốn nó là nơi mọi thứ đều có ích".

4. Đồ lót AIRism của Uniqlo: Mua lại hơn 8 lần vì sự thoải mái quan trọng hơn mẫu mã

Không phải món đồ được mua lại nhiều lần nào cũng là thiết bị gia dụng.

Với người phụ nữ này, quần lót không đường may AIRism của Uniqlo là một trong những sản phẩm cô duy trì sử dụng lâu nhất.

Cô cho biết đã mua lại hơn 8 lần, thường mua hai chiếc mỗi lần.

"Trước đây, tôi cũng thích mua đồ lót theo màu sắc, kiểu dáng hoặc những chương trình giảm giá. Nhưng sau nhiều lần mua phải sản phẩm không thoải mái, tôi nhận ra đồ mặc sát người nên ưu tiên cảm giác khi sử dụng".

Điều khiến cô tiếp tục lựa chọn dòng sản phẩm này là chất liệu co giãn, thiết kế không đường may và sự tiện lợi khi giặt giũ, phơi khô.

Cô thường xuyên đi bộ hoặc di chuyển bằng xe đạp, vì vậy sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày quan trọng hơn việc sở hữu nhiều kiểu dáng.

Thay vì mua một lúc quá nhiều sản phẩm, cô kiểm tra tình trạng đồ dùng định kỳ và chỉ thay những chiếc đã xuống cấp, giãn hoặc không còn phù hợp.

Theo cô, đây là cách giảm những khoản chi nhỏ nhưng dễ tích lũy thành số tiền đáng kể.

"Tôi không cần một ngăn kéo đầy đồ lót. Tôi chỉ cần đủ dùng, vừa vặn và thoải mái. Khi đã tìm được sản phẩm phù hợp, tôi không muốn tiếp tục mất tiền để thử những thứ khác".

5. Nước giặt Kao: Mua hơn 10 gói nhưng không chạy theo những lời quảng cáo mới

Món đồ cuối cùng trong danh sách lại là một sản phẩm tiêu dùng rất bình thường: Nước giặt Kao.

Trong nhiều năm, cô đã mua lại hơn 10 gói và gần như không có nhu cầu thay đổi.

Trên thị trường luôn có những sản phẩm giặt tẩy mới với đủ lời giới thiệu hấp dẫn, từ lưu hương lâu đến công nghệ làm sạch cải tiến. Tuy nhiên, điều cô quan tâm vẫn là hiệu quả giặt sạch, mùi hương dễ chịu và chi phí phù hợp.

"Tôi không cần quần áo thơm nồng cả ngày. Tôi chỉ muốn chúng sạch sẽ, không có mùi khó chịu và dễ chịu khi mặc".

Với những sản phẩm sử dụng thường xuyên như nước giặt, cô đặc biệt chú ý đến lượng dùng mỗi lần và chi phí thực tế cho một mẻ giặt.

Cô không cho rằng cứ mua gói lớn là tiết kiệm. Thay vào đó, cô lựa chọn quy cách đóng gói phù hợp, sử dụng đúng liều lượng khuyến nghị và hạn chế tích trữ quá nhiều.

Đây cũng là nguyên tắc cô áp dụng với các sản phẩm tiêu hao khác trong gia đình.

"Những khoản tiền nhỏ như nước giặt, giấy vệ sinh hay đồ vệ sinh nhà cửa rất dễ bị xem nhẹ. Nhưng nếu mua không có kế hoạch, tổng số tiền chi ra trong một năm cũng không hề nhỏ."

Sau tuổi 40, tôi nhận ra: Tiết kiệm không phải là mua rẻ, mà là không phải mua những thứ không cần thiết

Nhìn lại 5 món đồ mình liên tục lựa chọn trong nhiều năm, người phụ nữ ở Osaka nhận ra chúng có một điểm chung: Đều phục vụ những nhu cầu rất cơ bản và được sử dụng thường xuyên.

Không món nào khiến cuộc sống của cô thay đổi ngay lập tức. Nhưng chúng giúp cô không phải liên tục tìm kiếm, so sánh hoặc mua thử những sản phẩm mới.

Quan trọng hơn, việc duy trì những lựa chọn quen thuộc giúp cô kiểm soát ngân sách mua sắm tốt hơn.

Cô cho biết hiện nay, trước khi quyết định mua một món đồ, bản thân thường cân nhắc ba câu hỏi: Mình có thực sự cần nó không? Mình sẽ sử dụng bao nhiêu lần? Và trong nhà đã có thứ gì đáp ứng được nhu cầu tương tự chưa?

Nếu chưa thể trả lời rõ ràng, cô thường trì hoãn quyết định mua.

"Tôi từng nghĩ tiết kiệm là cố gắng mua mọi thứ với giá thấp nhất. Bây giờ tôi hiểu rằng mua đúng ngay từ đầu, dùng lâu và chỉ thay thế khi cần thiết mới là cách tiêu tiền khiến mình thoải mái."

Tất nhiên, cô cũng thừa nhận không phải món đồ nào phù hợp với người này cũng sẽ phù hợp với người khác. Điều đáng học hỏi không nằm ở việc nhất định phải mua đúng 5 sản phẩm kể trên, mà ở cách đánh giá giá trị của một món đồ dựa trên nhu cầu thực tế.

Một chiếc nồi cơm điện dùng 5 năm, chiếc bình pha trà sử dụng mỗi ngày hay sản phẩm chăm sóc cá nhân được mua lại nhiều lần đều có thể là khoản chi hợp lý nếu thực sự đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Ngược lại, một món đồ giảm giá tới 70% vẫn có thể trở thành sự lãng phí nếu chỉ được dùng vài lần rồi nằm im trong tủ.

"Càng lớn tuổi, tôi càng ít bị hấp dẫn bởi câu hỏi 'Có gì mới để mua?'. Thay vào đó, tôi quan tâm hơn đến việc 'Những gì mình đang có đã đủ tốt hay chưa?'."

Với cô, sống tiết kiệm không có nghĩa là phải từ bỏ niềm vui mua sắm hay luôn chọn sản phẩm rẻ nhất. Đó là khi mỗi khoản tiền bỏ ra đều có lý do, mỗi món đồ mang về nhà đều có chỗ đứng và không gian sống không bị lấp đầy bởi những thứ mua trong phút ngẫu hứng.

"Tôi không muốn sở hữu thật nhiều món đồ. Tôi chỉ muốn những gì mình mua đều được sử dụng xứng đáng với số tiền đã bỏ ra. Sau tuổi 40, đó mới là kiểu tiêu dùng khiến tôi cảm thấy mình đang thực sự tiết kiệm".