Đừng thắc mắc vì sao bạn nhìn già dặn hơn so với tuổi, đây chính là 7 điều từ nhan sắc đến ăn mặc nói lên tất cả

Hỏi tuổi của phụ nữ là một điều tối kị, bởi hơn ai hết phụ nữ rất sợ mình già. Đã là phụ nữ, ở mọi độ tuổi đều muốn mình trẻ trung tươi mới hơn so với tuổi thật, vậy nên ai cũng tìm đủ mọi cách để "hồi xuân". Từ những phương pháp chăm sóc trẻ hóa làn da đến những bộ trang phục giúp vẻ ngoài năng động, tràn đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên vẫn có nhiều người nhìn già dặn hơn so với tuổi chỉ với những lý do rất nhỏ. Và đây là 7 điều từ nhan sắc đến cách ăn mặc nói lên tất cả.

#1. Mặc áo quá khít cổ

Tất cả những kiểu áo khít cổ từ áo phông, áo len của mùa hè hay mùa đông đều khiến phần thân trên nhìn nặng nề, ngột ngạt. Áo cao cổ còn khiến gương mặt bạn thêm to tròn nặng nề vậy nên tốt nhất các nàng nên tránh những kiểu áo này càng xa càng tốt.

Thay vì những kiểu áo cao cổ, những thiết kế cổ V cổ tròn nhẹ nhàng sẽ tôn phần cổ cao thanh thoát và khoe được đôi xương quai xanh mảnh mai, nhờ vậy bạn không chỉ trẻ ra vài tuổi mà vóc dáng còn như thon thả gọn gàng hơn nhiều.

#2. Mặc chân váy quá dài rộng

Khác với váy liền, chân váy nếu quá dài rộng sẽ đánh tụt phong cách của bạn. Nếu thích sự cổ điển duyên dáng của những dáng chân váy midi các nàng chỉ nên chọn váy dài vừa qua gối một chút, còn những kiểu váy dài thượt chạm gót chân chỉ khiến tổng thể nhìn lùng bùng kém sang mà thôi. Chưa kể chân váy dài như vậy nhìn không khác gì miếng vải che chân khi đi trời nắng, có cố thế nào cũng khó mà trẻ trung, tươi tắn nổi.

#3. Trang phục quá rộng rãi

Những trang phục quá rộng chỉ khiến vóc dáng như bị nuốt chửng trong đó. Chưa nói đến đường cong lặn mất tăm, nhìn bạn cũng già đến cả chục tuổi chứ không ít. Vậy nên nếu muốn hack tuổi khéo léo cho mình, các bạn nên chọn những thiết kế có độ ôm vừa phải để nổi bật đường cong của mình.

Còn nếu vẫn thích sự cá tính phóng khoáng của những món đồ oversized thì bạn hãy chú ý đến quy luật "trên rộng - dưới hẹp" và ngược lại để tổng thể trang phục hài hòa và cân đối hơn.

#4. Đeo kính quá thường xuyên

Đeo kính luôn khiến gương mặt nhìn chững chạc già dặn hơn so với tuổi nên các nàng cần hạn chế đeo kính quá thường xuyên. Nếu bạn bị cận, thỉnh thoảng hãy bỏ kính ra để đôi mắt nghỉ ngơi, thực hiện một vài động tác thể dục cho mắt để đôi mắt bớt lờ đờ.

#5. Đeo khăn mỏng tối màu

Với thời tiết ấm áp của hiện tại chỉ cần một chiếc khăn mỏng để giữ ẩm cho phần cổ. Nhưng nếu bạn chọn những kiểu khăn tối màu mỏng dính là bạn đã vô tình cộng thêm cho mình cả chục tuổi chứ không ít. Tốt nhất nên giữ phần cổ thông thoáng, hoặc nếu không chọn một chiếc khăn lụa làm điểm nhấn cho set đồ đơn giản, như vậy nhìn bạn vừa tinh tế sang trọng như một quý cô Pháp vừa không bị già so với tuổi thật của mình.

#6. Trang điểm đậm sắc sảo

Bất kỳ độ tuổi nào, phụ nữ cứ make up đậm là nhìn già hơn hẳn so với tuổi. Vậy nên thay vì đôi mắt phủ khói sắc lạnh hãy chỉ kẻ eyeliner mảnh mai, thay vì tạo khối cẩn thận thì chăm chút hơn đến lớp nền căng mịn... chỉ cần bạn tiết chế một chút ở cách trang điểm là gương mặt nhìn nhẹ nhàng trẻ trung hơn nhiều.

#7. Không chống nắng cẩn thận

Phụ nữ La Tinh thích nhuộm da để có vẻ ngoài nóng bỏng cá tính nhưng rõ ràng da càng đậm màu nhìn càng già. Còn phụ nữ châu Á, không có xu hướng nhuộm da nhưng nếu không chống nắng cẩn thận cũng khiến da dẻ đen sạm, vết chân chim và tàn nhang hoành hành, những dấu hiện này càng thể hiện rõ vấn đề tuổi tác của phái đẹp. Vậy nên bước chống nắng là không thể thiếu đối với phụ nữ nếu muốn duy trì một nhan sắc trẻ trung tươi mới.

Nguồn: Brightside