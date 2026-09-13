Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông bị bắt sau 30 phút

Chỉ 30 phút sau khi ném ớt bột vào mắt các nhân viên ngân hàng để thực hiện vụ cướp, người đàn ông 28 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ.

Theo tờ Etvbharat, một người đàn ông giả làm khách hàng tại chi nhánh SBI ở khu Sakkardara thuộc Nagpur, Maharashtra, Ấn Độ, đã ném bột ớt vào mắt nhân viên ngân hàng và cướp đi khoảng 4 lakh rupee (108 triệu đồng) tiền mặt.

Chỉ nửa giờ sau, nghi phạm được xác định là Suraj Bhojraj Borkar (28 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ. Toàn bộ số tiền hắn cướp từ ngân hàng cũng đã được thu hồi.

Người đàn ông đeo mặt nạ ném bột ớt vào nhân viên ngân hàng ở Ấn Độ. Nguồn ảnh: X

Theo cảnh sát, Borkar vào ngân hàng giả vờ là khách hàng. Sau khi chờ đợi một lúc bên trong, hắn tiến đến khu vực quầy thu tiền. Sau đó, Borkar ném bột ớt vào mắt các nhân viên ngân hàng.

Lợi dụng lúc các nhân viên hoảng loạn, tên tội phạm đã cướp khoảng 4 lakh rupee (108 triệu đồng) tiền mặt từ quầy giao dịch và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc dù diễn ra trong vài phút nhưng đã gây náo loạn lớn trong ngân hàng. Thanh tra cảnh sát Ramesh Khune thuộc đồn cảnh sát Sakkardara cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ trong vòng 30 phút. Ông nói thêm, vụ việc đã được camera giám sát của ngân hàng ghi lại.

"Sau khi nhận được thông tin về vụ cướp, cảnh sát Sakkardara lập tức tiến hành điều tra. Sử dụng hình ảnh từ camera giám sát và các thông tin có sẵn, họ đã truy tìm được nghi phạm và bắt giữ hắn chỉ trong vòng 30 phút", Khune cho biết.

Ông cho biết Borkar là cư dân vùng nông thôn Nagpur, có bằng cử nhân khoa học và hiện đang thất nghiệp. Cảnh sát Sakkardara đang điều tra động cơ cụ thể đằng sau vụ cướp, liệu vụ việc có được lên kế hoạch từ trước và có đồng phạm nào tham gia hay không.