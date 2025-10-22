Đúng mùng 1 đầu tháng, cán bộ công an xã bất ngờ nhận được 500 triệu đồng

Ngày 21/10, trong khi thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Đại úy Nguyễn Hữu Dũng, cán bộ Công an xã Minh Châu (tỉnh Nghệ An) bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản cá nhân. Số tiền lên tới 500 triệu đồng mà bản thân đồng chí không hề có giao dịch hay liên hệ liên quan trước đó.

Với tinh thần trách nhiệm, liêm chính và ý thức nghề nghiệp, đồng chí đã ngay lập tức báo cáo sự việc với chỉ huy Công an xã, đồng thời chủ động phối hợp cùng ngân hàng để xác minh nguồn gốc số tiền.

Ảnh: Công an xã Minh Châu

Chỉ sau một thời gian ngắn xác minh, đồng chí Dũng đã liên hệ được với người chuyển tiền nhầm là chị Hoàng Thị Thanh Tĩnh, trú tại phường Trường Vinh. Chị Tình xác nhận đã vô tình chuyển nhầm số tiền lớn khi thực hiện giao dịch qua điện thoại di động.

Ngay trong ngày, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đã trực tiếp đến ngân hàng, làm các thủ tục cần thiết và trực tiếp hoàn trả đầy đủ số tiền 500 triệu đồng cho chị Tĩnh.

Việc làm của đồng chí Đại úy Nguyễn Hữu Dũng là một hành động đẹp, thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an, đồng thời là tấm gương sáng về đạo đức, phẩm chất và lối sống cho cán bộ, chiến sĩ noi theo.