Đừng mua thịt lợn nếu nấu "bữa cơm 50k": 3 loại thực phẩm rẻ tiền nhưng bổ ngang sâm giúp mâm cơm nhà bạn "sang trang"

Với 50.000 đồng, nếu bạn cố mua thịt lợn, mâm cơm sẽ chỉ còn lại vài miếng thịt ít ỏi và bát nước rau luộc đơn điệu. Thay vì "cố đấm ăn xôi", hãy thay đổi chiến thuật với 3 loại thực phẩm cực rẻ nhưng giá trị dinh dưỡng cao bất ngờ này.

Thời buổi giá cả leo thang, việc cầm 50.000 đồng đi chợ cho một bữa ăn gia đình 3-4 người là một bài toán khó. Tuy nhiên, sự tinh tế của người nội trợ không nằm ở chỗ mua được nguyên liệu đắt tiền, mà là biết cách chọn những thực phẩm giá bình dân nhưng chất lượng thượng hạng.

Dưới đây là 3 "siêu thực phẩm" giúp mâm cơm 50k của bạn vẫn đầy đặn, sang xịn và cực kỳ đưa cơm.

1. Trứng vịt lộn: "Viên sâm" giá rẻ cho sức khỏe

Đừng chỉ nghĩ trứng vịt lộn là món ăn vặt. Trong Đông y, trứng vịt lộn được coi là bài thuốc bồi bổ cơ thể cực tốt. Một quả trứng vịt lộn chứa tới 182kcal năng lượng, 13,6g protein và rất nhiều vitamin A, sắt.

Cách "sang trang" mâm cơm: Thay vì luộc, hãy làm món trứng vịt lộn hầm ngải cứu hoặc trứng vịt lộn xào me.

Chi phí: 4 quả trứng (khoảng 20k), ngải cứu/me (5k). Bạn vẫn còn dư 25k để mua thêm một đĩa rau xào và đậu phụ.

Hiệu quả: Món ăn có vị đậm đà, lạ miệng và cực kỳ bổ dưỡng cho những thành viên đang mệt mỏi hoặc cần hồi phục sức khỏe.

2. Các loại cá nhỏ (cá bống, cá cơm, cá nục nhỏ)

Thịt lợn có thể đắt, nhưng các loại cá nhỏ đánh bắt tự nhiên lại thường có giá rất "dễ chịu". Các loại cá này không chỉ giàu canxi (ăn được cả xương) mà còn chứa nhiều Omega-3 tốt cho tim mạch và não bộ – thứ mà thịt lợn không thể sánh bằng.

Cách "sang trang" mâm cơm: Cá cơm kho tiêu tộ hoặc cá nục kho dưa. Khi kho chín kỹ, vị cá đậm đà, cay nồng của tiêu sẽ cực kỳ "tốn cơm".

Chi phí: 3 lạng cá nhỏ (khoảng 25k - 30k), dưa chua (5k).

Hiệu quả: Một nồi cá kho mặn mòi ăn cùng bát nước rau luộc thanh mát là công thức hoàn hảo cho một bữa cơm gia đình đầm ấm mà không hề có cảm giác "nghèo nàn".

3. Đậu nành và các chế phẩm (đậu phụ, khuôn đậu)

Được mệnh danh là "thịt trắng" của giới thực vật, đậu phụ là nguồn cung cấp protein dồi dào, không chứa cholesterol xấu. Nếu biết cách biến tấu, đậu phụ có thể trở thành "ngôi sao" trên bàn tiệc.

Cách "sang trang" mâm cơm: Đậu phụ Tứ Xuyên (nấu cùng chút thịt băm nhỏ hoặc nấm) hoặc Đậu phụ bao bố nhân thịt.

Chi phí: 4 bìa đậu (khoảng 10k - 12k), 1 lạng thịt nạc băm (15k). Tổng chi phí chỉ chưa đầy 30k.

Hiệu quả: Đĩa đậu phụ sốt đỏ âu, thơm mùi hành tỏi và tiêu sẽ khiến mâm cơm trông cực kỳ bắt mắt và chuyên nghiệp như nhà hàng.

Chúc bạn đu trend thành công và vẫn được ăn ngon, tốt cho sức khỏe!