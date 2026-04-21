Cô gái 15 tuổi tử vong vì thường xuyên ăn món "lạ đời", bác sĩ tiếc nuối chỉ mặt thói quen "chết người"

Cô gái xấu số (15 tuổi, Trung Quốc) đã vĩnh viễn khép lại tương lai sau cuộc chiến nghiệt ngã với ung thư đại trực tràng. Sự ra đi của em không chỉ là nỗi đau của gia đình, mà còn là lời cảnh tỉnh tới những người trẻ coi thường sức khỏe, ăn uống thiếu kiểm soát.

Trước khi qua đời, em nhập viện trong tình trạng bụng chướng to, đau dữ dội, không thể ăn uống hay đi vệ sinh. Qua thăm khám, bác sĩ Chang Xuri (Bắc Kinh) nhận định đây không phải vấn đề tiêu hóa thông thường như gia đình nghĩ.

Khai thác tiền sử, gia đình cho biết tình trạng đau bụng sau ăn đã kéo dài từ lâu. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán khiến tất cả bàng hoàng: em mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, tế bào ác tính đã di căn khắp ổ bụng và nhiều cơ quan nội tạng.

Cô gái 15 tuổi tử vong vì thường xuyên ăn uống không khoa học. Ảnh minh họa.

Tại viện, sau khi thăm khám và nữ sinh thú nhận mình đã bị trướng bụng, tiêu chảy, thậm chí đi ngoài ra máu suốt hơn 1 năm trời. Thế nhưng, em đã chọn cách im lặng vì chủ quan mình còn trẻ, và quan trọng hơn là nỗi sợ bị bố mẹ trách móc về sở thích ăn uống "vô tội vạ" của mình.



- Không ăn rau củ: Thói quen của nữ sinh này từ nhỏ đã không thích ăn rau củ. Lớn lên lại toàn ăn đồ ăn nhanh, món chiên rán nên thiếu chất xơ nặng, táo bón nhiều năm.

- Hay ăn đồ cay nóng và thịt nướng: Nữ sinh dùng tiền ăn sáng để ăn lẩu cay, thịt nướng và các món chiên rán nhiều dầu mỡ liên tục trong nhiều năm.

- Ăn mặn quá mức: Thói quen ăn mặn, nhiều chất phụ gia và các món nêm nếm cực độ đã tàn phá niêm mạc đại tràng từng ngày.

- Ăn uống giờ giấc thất thường: Một nguyên nhân dẫn đến bi kịch thương tâm của em là ăn uống tùy hứng theo tâm trạng, lúc bỏ bữa, lúc lại nạp quá nhiều vào đêm muộn khiến hệ tiêu hóa kiệt quệ.

Bác sĩ Chang Xuri chia sẻ China Times để bảo vệ bản thân trước căn bệnh quái ác này, bác sĩ Chang nhắc nhở phải bắt đầu ngay từ chế độ ăn uống. Hãy thay đổi thực đơn lành mạnh hơn bằng cách ăng cường chất xơ từ rau xanh, trái cây để "quét sạch" độc tố trong ruột. Đồng thời hạn chế đồ chiên nướng, nói không với thực phẩm cháy xém và đồ ăn nhanh chứa nhiều chất bảo quản. Uống đủ nước và rải rác cả ngày cũng rất quan trọng. Nên vận động mỗi ngày để giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, giảm thời gian ứ đọng chất thải.

Chuyên gia bí mật của chế độ ăn ngon "chuẩn khoa học" năm 2026

Bổ sung thực phẩm nguyên bản: Thay vì những miếng ức gà luộc khô khốc, khoa học khuyến khích chúng ta sử dụng gia vị tự nhiên như nghệ, gừng, hành tây và thảo mộc. Những nguyên liệu này không chỉ giúp món ăn dậy mùi hấp dẫn mà còn là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm viêm và tăng cường sức đề kháng.

Nên bổ sung chất xơ và protein : Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống, Priya Tew, chuyên gia dinh dưỡng từ Dietitian UK và tác giả của cuốn sách Kế hoạch ăn kiêng FODMAP thấp hoàn chỉnh cho biết: "Từ khóa dinh dưỡng được nhắc đến nhiều nhất năm 2025 là sức khỏe đường ruột và nền tảng của một đường ruột khỏe mạnh chính là chất xơ. Tôi nghĩ đến năm 2026, trọng tâm sẽ chuyển từ protein sang chất xơ. Chất xơ vốn nổi tiếng là một trong những chất dinh dưỡng ít được chú ý nhất, vì vậy thật tuyệt khi nó được quan tâm đúng mức."

- Hãy ưu tiên chất béo: Chúng ta ưu tiên những chất béo tốt từ quả bơ, dầu ô liu nguyên chất và các loại hạt như hạnh nhân, óc chó. Những chất béo này là dung môi cần thiết để hấp thụ các vitamin quan trọng như A, D, E, K và giúp não bộ hoạt động nhạy bén hơn. Một chút dầu ô liu rưới lên đĩa salad không chỉ làm món ăn béo ngậy, hấp dẫn mà còn bảo vệ tim mạch của bạn.

- Chú ý đến tinh bột "chậm": Thay vì cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, hãy chọn những loại tinh bột hấp thụ chậm như khoai lang, yến mạch, gạo lứt hoặc bánh mì nguyên cám... cung cấp năng lượng ổn định, giúp bạn không bị tụt đường huyết hay cảm thấy mệt mỏi vào giữa buổi chiều.

- Lắng nghe cơ thể: Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, thay vì dựa vào các chỉ số bên ngoài để biết khi nào nên ăn, ăn gì và tập thể dục bao nhiêu, hãy lắng nghe những gì đang diễn ra bên trong. Cơ thể chúng ta có khả năng đưa ra những lựa chọn hợp lý chỉ là hầu hết chúng ta quá bận rộn, căng thẳng và xao nhãng nên không thể lắng nghe. Chậm lại, chú tâm và dành thời gian là chìa khóa để có một cơ thể và tâm trí khỏe mạnh.