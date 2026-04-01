Bà xã Justin Bieber dáng săn chắc, khỏe khoắn mà vẫn cực kỳ thần thái quyến rũ nhờ loạt thói quen cực tốt cho phụ nữ

Không chỉ là gương mặt quen thuộc của làng thời trang quốc tế, Hailey Bieber còn được nhắc đến như một biểu tượng sắc vóc hiện đại: Săn chắc, khỏe khoắn nhưng vẫn mềm mại và quyến rũ, đầy nữ tính. Là bà xã của Justin Bieber, cô thường xuyên xuất hiện với thân hình cân đối, vòng eo gọn gàng và làn da tràn đầy sức sống. Điều đáng nói là vóc dáng này không đến từ những chế độ ép cân khắc nghiệt, mà là kết quả của một lối sống bền vững, khoa học và kỷ luật trong nhiều năm.

Rất chăm tập pilates

Một trong những bí quyết quan trọng nhất của Hailey là tập Pilates. Cô từng chia sẻ đây là bộ môn giúp giữ form dáng tốt nhất, đặc biệt là phần cơ lõi (core), yếu tố quyết định vòng eo và tư thế.

Pilates tập trung vào kiểm soát hơi thở, kéo giãn cơ và tăng sức mạnh vùng trung tâm cơ thể. Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, pilates có thể cải thiện đáng kể độ bền cơ, khả năng giữ thăng bằng và giảm mỡ vùng bụng nếu duy trì đều đặn.

Với nền tảng từng học ballet nhiều năm, Hailey lựa chọn pilates như một cách "thay thế" an toàn sau chấn thương. Điều này cũng phản ánh một nguyên tắc quan trọng: chọn bộ môn phù hợp với cơ thể, thay vì chạy theo xu hướng.

Kết hợp boxing, cardio và tạ nhẹ

Bên cạnh pilates, Hailey kết hợp nhiều hình thức vận động như boxing, cardio, hot yoga và tập tạ nhẹ.

Trong đó, boxing là "món tủ" mỗi khi cô cần đốt calo nhanh hoặc giải tỏa căng thẳng. Theo Harvard Health Publishing, một buổi tập boxing cường độ cao có thể giúp tiêu hao từ 400–600 kcal/giờ, đồng thời cải thiện sức khỏe tim mạch và phản xạ.

Cardio và yoga giúp tăng độ dẻo dai, còn tạ nhẹ hỗ trợ định hình cơ bắp mà không làm cơ thể trở nên quá "cơ bắp hóa". Đây chính là lý do vóc dáng của Hailey luôn săn chắc nhưng vẫn mềm mại, điều nhiều phụ nữ hiện đại hướng tới.

Ăn uống cân bằng

Một điểm đáng học hỏi ở Hailey là cách cô tiếp cận dinh dưỡng. Thay vì ăn kiêng cực đoan, cô ưu tiên chế độ ăn cân bằng:

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường tinh luyện và gluten (trong giai đoạn cần giữ dáng)

Tăng cường cá, rau xanh, đậu lăng và protein nạc

Ưu tiên nấu ăn tại nhà để kiểm soát chất lượng

Theo Harvard T.H. Chan School of Public Health, chế độ ăn giàu protein nạc và chất xơ giúp kéo dài cảm giác no, ổn định đường huyết và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn so với việc cắt giảm tinh bột cực đoan.

Một món quen thuộc của Hailey là smoothie dâu tây giàu protein, gồm dâu, sữa hạnh nhân, chuối đông lạnh và bột protein vani. Đây là lựa chọn thông minh: vừa ngon miệng, vừa cung cấp năng lượng ổn định mà không gây tăng cân nhanh.

Điểm mấu chốt nằm ở tư duy: ăn để nuôi cơ thể, không phải để "trừng phạt" bản thân.

Luôn chú ý uống đủ nước và ngủ đủ giấc

Hailey đặc biệt chú trọng việc uống nước. Cô duy trì thói quen bổ sung chất lỏng qua nước lọc, trà, súp hoặc nước ép.

Theo National Academies of Sciences, việc cung cấp đủ nước giúp duy trì chuyển hóa, hỗ trợ đào thải độc tố và cải thiện độ đàn hồi của da. Khi cơ thể thiếu nước, cảm giác mệt mỏi và đói giả cũng dễ xuất hiện, khiến việc kiểm soát cân nặng khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, người đẹp ưu tiên ngủ khoảng 7–8 tiếng mỗi đêm. Nghiên cứu trên Sleep Foundation cho thấy thiếu ngủ có thể làm tăng hormone gây đói (ghrelin) và giảm hormone no (leptin), từ đó dễ dẫn đến tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Không phải ngẫu nhiên mà Hailey cho rằng chỉ cần vài ngày thiếu ngủ, làn da sẽ xỉn màu và cơ thể mất năng lượng rõ rệt.

Coi trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần

Điểm khác biệt trong cách giữ dáng của Hailey nằm ở việc cô đặt sức khỏe tinh thần lên hàng đầu. Người mẫu từng chia sẻ rằng cô luôn tự nhắc bản thân cần thời gian nghỉ ngơi, phục hồi và học cách "nhẹ nhàng" hơn với chính mình.

Theo American Psychological Association, căng thẳng kéo dài có thể làm tăng cortisol, hormone liên quan đến tích mỡ, đặc biệt là vùng bụng. Điều này lý giải vì sao nhiều người tập luyện chăm chỉ nhưng vẫn khó giảm cân nếu tinh thần không ổn định.

