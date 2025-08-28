Đừng hâm nóng thứ này trong lò vi sóng, chỉ 3 phút có thể giải phóng hàng tỷ hạt vi nhựa, tế bào người chết hàng loạt

Một nghiên cứu mới của Đại học Nebraska - Lincoln (Mỹ) , công bố trên tạp chí Environmental Science & Technology (Khoa học & Công nghệ Môi trường), đã gióng lên hồi chuông cảnh báo: hành động tưởng chừng vô hại cho thẳng hộp nhựa đựng thức ăn vào lò vi sóng có thể khiến hàng tỷ hạt nhựa siêu nhỏ thâm nhập vào đồ ăn.

Chỉ trong 3 phút quay vi sóng , mỗi cm2 bề mặt nhựa có thể giải phóng tới hơn 2 tỷ hạt nhựa nano cùng 4 triệu hạt vi nhựa . Những hạt li ti này hoàn toàn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại âm thầm đi vào cơ thể chúng ta qua từng miếng ăn, ngụm uống.

Tế bào người chết 75% chỉ sau 2 ngày

Trong thí nghiệm, các nhà khoa học cho tế bào thận phôi người (HEK293T) tiếp xúc với lượng hạt nhựa tương đương. Kết quả gây sốc: sau 48-72 giờ, khoảng 75% tế bào chết hàng loạt . Các hạt nano nhựa có khả năng xuyên qua màng tế bào dễ dàng, khiến tổn thương bên trong trở nên nghiêm trọng hơn so với tế bào không bị phơi nhiễm.

Điều đáng lo hơn, việc rò rỉ hạt nhựa còn xảy ra ngay cả khi đựng thực phẩm trong hộp nhựa ở nhiệt độ phòng hay ngăn mát tủ lạnh . Sau 6 tháng, các hộp này vẫn có thể thải ra từ hàng triệu đến hàng tỷ hạt vi nhựa và nano nhựa.

Nghiên cứu cho thấy:

- Nhựa polyethylene (PE) từ túi đựng thực phẩm giải phóng nhiều hạt hơn so với nhựa polypropylene (PP) từ hộp đựng, do khả năng chịu nhiệt kém hơn.

- Đồ ăn có tính axit (chẳng hạn như thực phẩm chua, nước trái cây) có thể khiến nhựa phân hủy nhanh hơn, làm tăng lượng hạt phát tán.

- Kích thước hạt vi nhựa dao động từ 1-14 micromet , còn hạt nano nhựa ở mức 10-100 nanomet , nhỏ đến mức dễ dàng len lỏi khắp cơ thể.

Trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất

Mô hình tính toán cho thấy:

- Trẻ sơ sinh uống nước hâm nóng bằng vi sóng trong chai nhựa có thể hấp thụ tới 20,3 nanogam hạt nhựa/kg thể trọng mỗi ngày .

- Trẻ nhỏ ăn sữa hoặc chế phẩm từ sữa hâm nóng trong hộp nhựa có thể tiếp nhận tới 22,1 nanogam/kg thể trọng mỗi ngày .

Nguyên nhân là do thói quen dùng nhựa để hâm nóng, cộng với lượng sữa và nước trẻ em nạp vào cơ thể cao hơn người lớn.

Cảnh báo từ chuyên gia

Các nhà khoa học nhấn mạnh: cũng như việc chúng ta quan tâm đến calo, đường, chất béo trong thực phẩm, thì lượng hạt vi nhựa và nano nhựa cũng cần được chú ý. Chúng có thể gây hại âm thầm, nhưng hậu quả lâu dài lại khó lường, đặc biệt với trẻ em và những người có sức đề kháng yếu.

Lời khuyên đơn giản nhất: tuyệt đối không hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa bằng lò vi sóng . Thay vào đó, hãy sử dụng đồ thủy tinh hoặc gốm sứ để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Daily Mail