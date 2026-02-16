Đừng để khoảnh khắc Giao thừa 2026 thành thảm họa: Mẹo chụp đêm đỉnh cao với điện thoại mà ai cũng nên biết

Giao thừa là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm, nhưng thật đáng tiếc nếu bộ sưu tập ảnh đón năm mới 2026 của bạn chỉ toàn những vệt sáng nhòe nhoẹt, mờ ảo không rõ hình thù. Chụp pháo hoa bằng điện thoại chưa bao giờ là việc đơn giản, bởi cảm biến máy ảnh thường bị "bối rối" giữa nền trời đen kịt và những chùm sáng bùng lên bất chợt. Thay vì phó mặc cho chế độ tự động, bạn hãy áp dụng ngay quy trình "chuẩn chỉnh" dưới đây để bắt trọn từng bông pháo rực rỡ nhất.

Bước 1: Khóa nét và khóa sáng (AE/AF Lock) - Chìa khóa vàng

Sai lầm phổ biến nhất khiến ảnh bị mờ là để điện thoại tự động lấy nét (Auto Focus). Khi pháo hoa nổ, ánh sáng thay đổi liên tục khiến ống kính phải "thụt thò" dò tìm điểm nét, dẫn đến việc khi máy lấy được nét thì pháo đã tàn. Để khắc phục, ngay khi chùm pháo đầu tiên bắn lên, bạn hãy chạm và giữ ngón tay vào khu vực pháo nổ trên màn hình khoảng 2-3 giây cho đến khi hiện dòng chữ "Khóa AE/AF" (trên iPhone) hoặc biểu tượng ổ khóa (trên Android). Thao tác này giúp cố định tiêu cự, đảm bảo mọi bông pháo sau đó đều sắc nét tức thì mà máy không cần xử lý lại.

Bước 2: Hạ thấp độ sáng để màu sắc rực rỡ hơn

Sau khi đã khóa nét, một thanh trượt điều chỉnh độ sáng (hình mặt trời) sẽ xuất hiện bên cạnh khung lấy nét. Bạn hãy nhẹ nhàng kéo thanh này xuống thấp một chút. Nguyên lý ở đây rất đơn giản: Pháo hoa vốn dĩ rất sáng, nếu để độ sáng mặc định, điện thoại sẽ cố gắng làm sáng cả bầu trời đêm, khiến bông pháo bị "cháy sáng" (trắng xóa) và nền trời chuyển sang màu xám xịt lốm đốm nhiễu hạt (noise). Việc giảm độ sáng sẽ giúp nền trời đen tuyền, làm nổi bật sự tương phản và giữ lại màu sắc nguyên bản rực rỡ của từng tia lửa.

Bước 3: Tắt đèn Flash và tận dụng chế độ Chụp đêm thông minh

Đừng bao giờ bật đèn Flash khi chụp pháo hoa. Ánh đèn này không thể chiếu tới bầu trời mà chỉ làm sáng khói bụi xung quanh, khiến bức ảnh trở nên đục ngầu. Thay vào đó, hãy kích hoạt chế độ Chụp đêm (Night Mode). Tuy nhiên, bạn cần lưu ý điều chỉnh thời gian phơi sáng thủ công về mức thấp, lý tưởng nhất là khoảng 1 đến 2 giây. Nếu để thời gian phơi sáng quá lâu như khi chụp cảnh tĩnh, các vệt pháo sẽ chồng chéo lên nhau tạo thành một mớ hỗn độn ánh sáng thay vì những bông hoa rõ nét.

Bước 4: Biến vật dụng xung quanh thành Tripod dã chiến

Rung tay là kẻ thù số một của ảnh chụp đêm. Trong không khí chen chúc của đêm giao thừa, việc mang theo chân máy (tripod) là điều bất khả thi. Mẹo nhỏ cho bạn là hãy tận dụng mọi điểm tựa có sẵn. Bạn có thể kẹp chặt hai khuỷu tay vào sườn để cố định cơ thể, hoặc tì điện thoại lên bờ tường, yên xe máy, thậm chí là một chiếc cốc nước vững chãi. Giữ máy cố định càng tốt, cảm biến càng thu được nhiều ánh sáng mà không gây nhòe hình. Một bí quyết nhỏ nữa là hãy nín thở nhẹ ngay khoảnh khắc bấm chụp để giảm thiểu rung động từ nhịp thở.

Bước 5: Sử dụng chế độ Chụp liên tục hoặc Live Photo

Pháo hoa chỉ đẹp nhất trong tích tắc khi bung nở cực đại. Rất khó để canh đúng khoảnh khắc đó chỉ với một lần bấm máy. Với người dùng iPhone, hãy bật chế độ Live Photo. Tính năng này ghi lại 1,5 giây trước và sau khi chụp, cho phép bạn chọn lại khung hình đẹp nhất (Key Photo) sau khi đã về nhà. Với người dùng Android, hãy sử dụng chế độ Chụp liên tục (Burst Mode) bằng cách nhấn giữ nút chụp hoặc vuốt nút chụp xuống dưới. Bạn sẽ có hàng chục tấm ảnh trong vài giây và chắc chắn sẽ lọc ra được một tấm ưng ý nhất để đăng lên mạng xã hội đón chào năm mới 2026.