Đừng chỉ ăn quả, vỏ loại cây này cũng quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê nhiều vô kể

Theo các tài liệu y học, vỏ bưởi chứa nhiều flavonoid, naringin, hesperidin cùng vitamin A, C. Những hoạt chất này giúp bảo vệ thành mạch, hỗ trợ hạ huyết áp, giảm nguy cơ tai biến mạch máu não.

Nhờ đặc tính chống oxy hóa, vỏ bưởi còn được ứng dụng trong chăm sóc da, giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tàn nhang.

Lợi ích không ngờ của vỏ bưởi

Cải thiện tiêu hóa

Mứt vỏ bưởi chứa các hợp chất có tác dụng kích thích tiết dịch tiêu hóa và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Theo Viện Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, chất xơ trong vỏ bưởi giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và cải thiện tình trạng khó tiêu thường gặp trong dịp Tết.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nghiên cứu từ Tạp chí Quốc tế về Dinh dưỡng và Chuyển hóa cho thấy flavonoid trong vỏ bưởi có tác dụng cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Mứt vỏ bưởi không đường hoặc ít đường là lựa chọn phù hợp cho người mắc bệnh tiểu đường, giúp thỏa mãn vị giác mà không làm tăng đường huyết đột ngột.

Hỗ trợ giảm cholesterol xấu (LDL)

Vỏ bưởi có chứa flavonoid và pectin, hai chất quan trọng giúp giảm mức cholesterol xấu trong máu.

Nghiên cứu từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) chỉ ra rằng việc bổ sung pectin từ thực phẩm như vỏ bưởi giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Mứt vỏ bưởi ít đường là một món ăn vặt vừa ngon vừa tốt cho tim mạch, hỗ trợ duy trì sức khỏe lâu dài.

Tăng cường miễn dịch

Vỏ bưởi rất giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng.

Các hợp chất chống oxy hóa trong vỏ bưởi như naringin còn bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào và quá trình lão hóa sớm.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, pectin còn hỗ trợ giảm tích tụ mỡ ở vùng bụng bằng cách cải thiện quá trình chuyển hóa lipid.

Việc sử dụng mứt vỏ bưởi không đường hoặc ít đường là cách lành mạnh để kiểm soát cân nặng, đặc biệt trong dịp Tết.

Hỗ trợ chống viêm

Vỏ bưởi cũng chính là phần chứa rất nhiều tinh dầu của cây bưởi. Theo các nghiên cứu hiện đại, vỏ bưởi chứa nhiều flavonoid như rutin, hesperidin và naringenin, đây là những hoạt chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào, hỗ trợ chống viêm và góp phần phòng ngừa một số bệnh mạn tính. Đặc biệt, naringenin được ghi nhận có khả năng chống viêm, điều hòa chuyển hóa lipid và tiềm năng chống ung thư trong các nghiên cứu thực nghiệm.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Bên cạnh đó, vỏ bưởi còn chứa canxi, phốt pho cùng một số khoáng chất vi lượng, góp phần làm chắc xương, phòng ngừa loãng xương, đồng thời có tác dụng nhất định trong ổn định thần kinh, cải thiện chất lượng giấc ngủ, nhất là khi dùng dưới dạng nước xông, nước tắm hoặc trà thảo mộc nhẹ.

Bỏ túi một số cách dùng vỏ bưởi tốt cho sức khỏe

Xông vỏ bưởi

Dùng vỏ bưởi tươi, kết hợp cùng sả, lá chanh đun sôi các thành phần với nước, dùng xông toàn thân hoặc xông mũi họng. Vỏ bưởi xông toàn thân có tác dụng giải cảm nhẹ, thư giãn tinh thần, giảm đau đầu, đau mỏi vai gáy, giảm cảm giác sợ gió, sợ lạnh; xông vùng mũi họng có tác dụng thông mũi, giảm đau nặng đầu do phong hàn.

Vỏ bưởi tắm, gội đầu

Dùng vỏ bưởi tươi hoặc phơi khô, đun nước đặc để tắm hoặc gội đầu. Đây là cách sử dụng vỏ bưởi phổ biến, có tác dụng giúp làm sạch da đầu, giảm gàu, giảm rụng tóc, kích thích mọc tóc, đồng thời tinh dầu vỏ bưởi cũng giúp thư giãn và dễ ngủ.

Sao vàng sắc uống vỏ bưởi

Vỏ bưởi thái nhỏ, phơi khô, sao vàng. Mỗi lần dùng 6 - 10g, sắc với 400ml nước, sắc còn khoảng 200ml, chia làm 2 lần uống trong ngày.

Vỏ bưởi sao vàng sắc uống là bài thuốc đơn giản, có tác dụng lý khí, tiêu thực giúp giảm đầy hơi, hỗ trợ tiêu hóa, trừ khí trệ ở vùng ngực bụng, hỗ trợ giảm đờm, trị ho.

Trà vỏ bưởi mật ong

Dùng vỏ bưởi tươi hoặc khô thái sợi, hấp cách thủy trong 10 - 15 phút sau đó hãm với nước nóng, đợi đến khi còn ấm thì thêm mật ong vào và uống.

Trà vỏ bưởi mật ong có tác dụng hóa đàm, chỉ khái, làm dịu cổ họng, phù hợp với người ho khan ho có đờm nhẹ, rát họng.

Trà vỏ bưởi gừng

Dùng 5g vỏ bưởi khô, 2 - 3 lát gừng tươi, sắc hoặc hãm với nước sôi trong 10 - 15 phút. Trà vỏ bưởi gừng có tác dụng ôn trung tán hàn giúp giảm đầy bụng do lạnh, giảm buồn nôn, khó tiêu sau khi ăn đồ lạnh, ăn quá nhiều đồ béo ngậy.

Những lưu ý "vàng" khi sử dụng vỏ bưởi

- Không dùng liều cao hoặc dùng liên tục dài ngày, chỉ nên sử dụng ngắn hạn hoặc gián đoạn.

- Chỉ dùng vỏ bưởi sạch, không nhiễm thuốc bảo vệ thực vật; nên ngâm rửa kỹ trước khi chế biến.

- Không nên dùng khi đói vì dễ gây cồn cào, khó chịu dạ dày.

- Phụ nữ có thai không nên tự ý sử dụng vỏ bưởi làm thuốc uống, không dùng chung vỏ bưởi với các loại thuốc tim mạch, thuốc hạ mỡ máu, thuốc an thần.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn vỏ hoặc cùi bưởi khi đói vì có thể gây cồn cào, khó chịu đường tiêu hóa. Ngoài ra, vỏ bưởi có nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, cần được rửa sạch và chế biến đúng cách trước khi sử dụng.

Với người đang điều trị bệnh, đặc biệt là bệnh mạn tính hoặc ung thư , việc dùng bưởi, vỏ và cùi bưởi nên có tư vấn của bác sĩ để tránh tương tác bất lợi.

Trúc Chi (t/h)