Bất ngờ nhận được 2.000.000 đồng chuyển vào tài khoản cá nhân lúc 1h sáng, anh Lò Văn Dương ở Sơn La đã chủ động trình báo Công an để xác minh người gửi và hoàn trả số tiền.

Vào 01 giờ 00 phút ngày 20/11/2026, anh Lò Văn Dương, trú tại bản Nậm Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, bất ngờ nhận được 2.000.000 đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng từ một người không quen biết.

Không rõ người gửi cũng như mục đích của giao dịch, anh Dương đã chủ động đến Công an xã Sốp Cộp trình báo sự việc, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh thông tin người chuyển tiền để hoàn trả đúng chủ nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sốp Cộp tiến hành xác minh và xác định người chuyển tiền là chị Lường Thị Trang, trú tại bản Nà Mòn, cùng xã.

Sau khi làm rõ thông tin, đến ngày 23/11/2026, Công an xã Sốp Cộp phối hợp với anh Lò Văn Dương thực hiện việc hoàn trả 2.000.000 đồng cho người chuyển nhầm.

Công an xã Sốp Cộp hỗ trợ người dân trả lại tiền chuyển khoản nhầm

Công an xã Sốp Cộp đánh giá hành động tự giác, trung thực của anh Dương là việc làm đáng ghi nhận, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an xã cũng khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản nhưng không xác định được người gửi cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xác minh, xử lý. Người nhận không nên tự ý sử dụng số tiền hoặc chuyển trả cho người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

(Theo Công an tỉnh Sơn La)