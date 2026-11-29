Mua 3 tờ vé số bán dạo, một người ở Vĩnh Long lãnh giải độc đắc 5,4 tỷ đồng
Mua 3 tờ vé số bán dạo, một người ở Vĩnh Long lãnh giải độc đắc 5,4 tỷ đồng
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Chiều 29/11, anh Lưu Quốc Duy (chủ đại lý vé số Duy, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, một khách hàng có 3 tờ vé số trúng giải đặc biệt vừa đến đại lý của anh đổi thưởng.
Theo anh Duy, vị khách trên ở khu vực Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long) đến đổi 3 tờ vé số trúng giải đặc biệt, với dãy số 555897 của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, mở thưởng ngày 26/11.
Chủ đại lý cho hay, vị khách trước đó đã mua 3 tờ vé số của một người bán dạo. Sau khi biết kết quả, người này đã đến đại lý của anh đổi thưởng.
Sau khi trừ thuế, đại lý vé số đã đổi thưởng cho khách số tiền 5,4 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản.