Vietnam Airlines và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở nhiều lĩnh vực với chế độ đãi ngộ đáng chú ý.

Sáng 29/11, trụ sở Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại số 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Hà Nội trở thành điểm hẹn của đông đảo người trẻ quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp trong ngành hàng không.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, Ngày hội việc làm Vietnam Airlines 2026 diễn ra từ 8h đến 11h30, thu hút 1.500 người tham dự. Đây là lần thứ hai hãng tổ chức sự kiện này, với sự tham gia của 15 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Vietnam Airlines Group.

Nếu như năm ngoái, chương trình chủ yếu tập trung vào giới thiệu và định hướng nghề nghiệp thì năm nay, ứng viên có thể trực tiếp nộp hồ sơ, tham gia sơ tuyển và phỏng vấn ngay tại sự kiện.

Ảnh Vietnam Airlines

Đáng chú ý, trong danh sách các vị trí được công bố, có công việc không bắt buộc ứng viên phải sở hữu bằng đại học, tuyển người từ 18 tuổi với tổng thu nhập có thể lên tới 50 triệu đồng/tháng.

Công việc có thu nhập tới 50 triệu đồng/tháng, chưa có chứng chỉ tiếng Anh vẫn được ứng tuyển

Vị trí được nhắc tới là tiếp viên hàng không phục vụ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Theo thông tin được Cục Hàng không Việt Nam công bố ngày 16/11, riêng trong năm 2026, hãng hàng không quốc gia có kế hoạch tuyển dụng 1.000 tiếp viên.

Về trình độ học vấn, ứng viên chỉ cần tốt nghiệp THPT trở lên, song vẫn phải đáp ứng những tiêu chuẩn riêng của ngành hàng không. Đối với người chưa có kinh nghiệm, độ tuổi tuyển dụng của nữ là 18-30 tuổi, nam là 18-32 tuổi. Giới hạn này được nâng lên 35 tuổi đối với những ứng viên từng làm tiếp viên hàng không và đáp ứng các điều kiện tương ứng.

Theo thông báo tuyển dụng tiếp viên năm 2026 của Vietnam Airlines, nữ ứng viên cần có chiều cao từ 1,60-1,75m, nam từ 1,70-1,82m. Tầm với sải tay khi kiễng chân tối thiểu là 212cm. Bên cạnh đó là các yêu cầu về sức khỏe, ngoại hình, khả năng giao tiếp và tác phong phù hợp với nghề dịch vụ.

Về ngoại ngữ, ứng viên có thể sử dụng một trong các chứng chỉ như TOEIC nghe và đọc từ 550 điểm, TOEIC nói và viết từ 240 điểm, IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 61 điểm.

Ảnh Vietnam Airlines

Điểm đáng chú ý là Vietnam Airlines áp dụng chính sách linh hoạt đối với những người chưa có chứng chỉ tiếng Anh. Nhóm ứng viên này vẫn được tham gia tuyển dụng và có tối đa 3 tháng kể từ ngày nhận thông báo trúng tuyển để hoàn thiện chứng chỉ.

Để trở thành tiếp viên, ứng viên phải vượt qua 3 vòng tuyển chọn, từ đánh giá ngoại hình, giao tiếp, ngoại ngữ đến phỏng vấn hội đồng, kiểm tra sức khỏe và xác minh lý lịch.

Hỗ trợ ngay 10 triệu đồng khi bắt đầu đào tạo

Không chỉ mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, chính sách hỗ trợ tài chính trong quá trình đào tạo tiếp viên cũng là một điểm đáng chú ý trong thông tin tuyển dụng được Vietnam Airlines công bố.

Cụ thể, học viên được miễn toàn bộ chi phí huấn luyện dịch vụ trên không, trị giá 38 triệu đồng/người. Khoản phí học viên phải đóng cho học phần huấn luyện an toàn hàng không là 32 triệu đồng.

Ngay khi bắt đầu khóa đào tạo cơ bản, mỗi học viên được hỗ trợ 10 triệu đồng sinh hoạt phí. Những người tốt nghiệp loại xuất sắc có cơ hội nhận thêm học bổng trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, tiếp viên được nhận khoản hỗ trợ 12 triệu đồng sau khi hoàn thành đủ 36 tháng thực hiện nhiệm vụ bay cho Vietnam Airlines, không tính thời gian nghỉ gián đoạn và với điều kiện không vi phạm kỷ luật.

Các chính sách ưu đãi còn mở rộng tới việc đi lại, chăm sóc sức khỏe của tiếp viên và người thân. Trong đó, hãng áp dụng các mức giảm cước vé máy bay 75% và 90% theo chính sách dành cho từng đối tượng.

Ảnh Vietnam Airlines

Không chỉ tiếp viên, hàng loạt vị trí khác cũng được tuyển dụng

Bên cạnh những người làm việc trên máy bay, danh sách tuyển dụng trong quý IV/2026 của Vietnam Airlines Group còn có nhiều công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật, thương mại, công nghệ, phục vụ mặt đất và khai thác hàng hóa.

Đơn cử, theo tài liệu tuyển dụng của Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), đơn vị này có nhu cầu tuyển 30 nhân viên phục vụ hành khách tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Ứng viên trong độ tuổi 18-28, tốt nghiệp THPT trở lên, có trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC nghe và đọc từ 450 điểm, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về thể hình, sức khỏe và kỹ năng.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động ở vị trí này có thể đạt 20 triệu đồng, tùy năng lực, kết quả công việc và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, nhân viên còn được hỗ trợ tiền ăn trưa tối đa 1,15 triệu đồng/tháng, có xe đưa đón và hưởng ưu đãi vé máy bay.

Việc Vietnam Airlines và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đẩy mạnh tìm kiếm nhân sự diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng không tiếp tục tăng trưởng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 16,3 triệu lượt khách quốc tế bằng đường hàng không, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với việc đầu tư đội tàu bay và hạ tầng, chuẩn bị nguồn nhân lực từ sớm cũng là một phần trong kế hoạch phát triển của Vietnam Airlines, phục vụ mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao vào năm 2030.