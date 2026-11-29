Trong khi các hãng bay đồng loạt tăng chuyến cho mùa Đông 2026, Bamboo Airways không có tên trong danh sách khai thác do Cục Hàng không Việt Nam công bố. Đến nay, hãng vẫn chưa có thông báo chính thức về việc dừng toàn bộ mạng bay thường lệ.

Lịch bay mùa Đông 2026 (W26) cho thấy một bức tranh khởi sắc của ngành hàng không. Ở thị trường nội địa, Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines, Pacific Airlines và Sun PhuQuoc Airways khai thác 50 đường bay với 4.182 chuyến mỗi tuần, tăng 202 chuyến và 2 đường bay so với mùa Đông 2025.

Thị trường quốc tế cũng rộn ràng không kém. Các hãng Việt khai thác hơn 117 đường bay đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 6 đường. Chiều ngược lại, 79 hãng nước ngoài đưa 159 đường bay thường lệ đến Việt Nam, nhiều hơn năm trước 16 đường.

Ảnh: Mekong ASEAN

Nhưng giữa những con số tăng trưởng ấy, một cái tên quen thuộc đã không còn. Bamboo Airways, hãng bay do Tập đoàn FLC nhận lại quyền quản trị từ cuối tháng 9/2025, không xuất hiện trong danh sách. Điều này đồng nghĩa hãng không có đường bay thường lệ nào trong suốt mùa Đông, giai đoạn kéo dài đến hết ngày 27/3/2027 và bao trùm cả cao điểm Tết Nguyên đán.

Từ đầu tháng 8, website của hãng cũng không còn hiển thị chuyến bay để đặt vé trên các đường bay nội địa chính, và đến cuối tháng 11 thì website cũng không thể truy cập. Trước đó, hãng chỉ cho biết đang sắp xếp lại mạng đường bay và tối ưu đội tàu bay, chưa có thông báo chính thức về việc dừng toàn bộ mạng bay thường lệ.

Với thị trường, sự vắng mặt này gần như không tạo khoảng trống nguồn cung khi các hãng còn lại vẫn tăng chuyến. Người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là hành khách còn giữ vé, đang chờ hoàn tiền hoặc còn điểm thưởng Bamboo Club. Họ nên lưu giữ đầy đủ mã đặt chỗ, hóa đơn, email xác nhận và theo dõi thông báo từ hãng cũng như Cục Hàng không. Người mua vé trực tiếp qua website, ứng dụng hoặc phòng vé của hãng có thể làm theo hướng dẫn hoàn vé mà Bamboo Airways đã công bố.

Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam, Tuổi Trẻ, Dân trí, Tiền Phong, VietnamPlus.