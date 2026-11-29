Bộ Nội vụ cho biết, tiền lương làm thêm giờ được tính căn cứ vào tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm trong ngày làm việc bình thường hoặc đơn giá tiền lương sản phẩm theo quy định.

Theo phản ánh của người lao động làm việc tại doanh nghiệp: buổi sáng, người lao động nghỉ phép năm, buổi chiều đi làm và tiếp tục tăng ca từ 16h30 đến 19h. Doanh nghiệp tính tiền làm thêm giờ ở mức 150%.

Vậy trong trường hợp người lao động làm việc buổi sáng, nghỉ phép năm buổi chiều rồi được yêu cầu tăng ca trong khung giờ 16h30-19h, khi đó tiền lương làm thêm giờ được tính ở mức 150% hay 300%?

Người lao động làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết được trả ít nhất bằng 300%.

Trả lời vấn đề này Bộ Nội vụ dẫn Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, quy định về tiền lương làm thêm giờ.

Theo đó, tiền lương làm thêm giờ được xác định dựa trên tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường hoặc đơn giá tiền lương sản phẩm.

Mức tiền lương làm thêm giờ tối thiểu cũng được quy định rõ.

Cụ thể, với trường hợp làm thêm vào ngày làm việc bình thường được trả ít nhất bằng 150%; làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần được trả ít nhất bằng 200%.

Trong khi đó, người lao động làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương được trả ít nhất bằng 300%.

Người lao động cần căn cứ vào hình thức trả lương đã thỏa thuận với doanh nghiệp theo Bộ luật Lao động, đồng thời đối chiếu với Nghị định 145 để xác định mức tiền lương làm thêm giờ phù hợp.

Việc xác định mức lương làm thêm giờ không chỉ căn cứ vào việc người lao động có nghỉ phép năm trong ngày hay không mà cần xem xét thời điểm làm thêm thuộc loại ngày làm việc bình thường, ngày nghỉ hằng tuần hay ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.