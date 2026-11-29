Người đang nhờ người thân lĩnh lương hưu, trợ cấp hằng tháng cần kiểm tra một loại giấy tờ quan trọng để tránh ảnh hưởng đến việc chi trả.

Giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp có hiệu lực tối đa 12 tháng

Nhiều người cao tuổi hiện nay lựa chọn nhờ con cháu hoặc người thân lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng do sức khỏe hạn chế, gặp khó khăn trong việc đi lại hoặc không thể trực tiếp đến điểm chi trả. Đây là hình thức được pháp luật cho phép, giúp người hưởng duy trì việc nhận chế độ phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, để người khác lĩnh tiền thay, người hưởng cần có văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định.

Theo thông tin từ BHXH Việt Nam, Luật BHXH số 41/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã quy định cụ thể về việc ủy quyền nhận các chế độ BHXH. Tại điểm d khoản 2 Điều 10, luật nêu rõ người hưởng chế độ BHXH có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các thủ tục liên quan. Riêng trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và các chế độ khác theo quy định của luật, văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Điều này có nghĩa, người đang nhờ người thân lĩnh lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng cần đặc biệt chú ý đến thời hạn ghi trên giấy ủy quyền. Khi văn bản hết hiệu lực, nếu vẫn có nhu cầu nhờ người khác lĩnh tiền thay, người hưởng phải thực hiện thủ tục lập lại giấy tờ theo quy định. Việc là cha mẹ, con cái hay người thân trong gia đình không thay thế được yêu cầu về văn bản ủy quyền hợp lệ.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có thể ủy quyền cho người thân lĩnh tiền thay, nhưng phải có văn bản ủy quyền hợp lệ theo quy định. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Đáng chú ý, Luật BHXH năm 2024 còn có quy định chuyển tiếp đối với các giấy ủy quyền được lập theo Luật BHXH năm 2014. Theo đó, những văn bản này nếu còn hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng nhưng không quá ngày 30/6/2026. Kể từ ngày 1/7/2026, người hưởng muốn tiếp tục ủy quyền cho người khác lĩnh lương hưu, trợ cấp phải lập lại văn bản theo quy định của luật hiện hành.

Như vậy, đối với các gia đình đã sử dụng giấy ủy quyền từ trước ngày 1/7/2025, mốc chuyển tiếp 30/6/2026 là thông tin cần đặc biệt lưu ý. Đến thời điểm hiện tại, thời hạn chuyển tiếp đã kết thúc. Người hưởng cần kiểm tra xem giấy ủy quyền đã được lập lại theo quy định mới hay chưa, đồng thời xác định thời điểm hết hiệu lực của văn bản đang sử dụng.

BHXH Việt Nam cho biết quy định giới hạn thời hạn ủy quyền nhằm tăng cường quản lý người hưởng, phòng ngừa rủi ro trong quá trình chi trả. Việc cập nhật văn bản định kỳ cũng giúp cơ quan chức năng xác minh thông tin, bảo đảm tiền lương hưu và trợ cấp được chuyển đến đúng người, đúng chế độ.

Quy định này có ý nghĩa đối với những trường hợp người hưởng đã ủy quyền cho con cháu trong thời gian dài. Khi việc lĩnh tiền thay diễn ra đều đặn qua nhiều tháng, các gia đình có thể không chú ý đến ngày hết hiệu lực của giấy tờ. Vì vậy, chủ động kiểm tra văn bản ủy quyền là cách đơn giản để hạn chế phát sinh vướng mắc khi đến kỳ chi trả.

Người đang nhờ người thân lĩnh tiền cần làm gì?

Theo thông tin công bố ngày 8/5/2026, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo cơ quan BHXH tại các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, đối chiếu dữ liệu người hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng. Trong đó, các trường hợp ủy quyền nhận thay nhưng chưa cập nhật đầy đủ thông tin hoặc có văn bản đã hết thời hạn là một trong những nhóm cần được kiểm tra.

Cơ quan BHXH cũng yêu cầu các địa phương phối hợp với đơn vị chi trả và chính quyền cơ sở để xác minh thông tin, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục. Mục tiêu là bảo đảm việc chi trả đúng người, đúng chế độ, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến quyền lợi của người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

Đến ngày 14/7/2026, BHXH Việt Nam tiếp tục ban hành Công văn số 2547/BHXH-CSXH về tăng cường quản lý người hưởng ủy quyền cho người khác lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Theo chỉ đạo này, cơ quan BHXH các địa phương cần kịp thời thông báo trước khi văn bản ủy quyền hết hiệu lực, đồng thời tăng cường quản lý các trường hợp nhận thay.

Đối với người dân, việc đầu tiên cần thực hiện là kiểm tra giấy ủy quyền hiện có, đặc biệt là ngày lập và thời hạn sử dụng. Nếu văn bản được lập theo quy định cũ hoặc đã hết hiệu lực, người hưởng nên chủ động thực hiện thủ tục lập lại giấy ủy quyền để tiếp tục nhờ người thân lĩnh tiền.

Khi cần được hướng dẫn, người dân có thể liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH, bưu điện chi trả, trung tâm phục vụ hành chính công hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú. Việc thực hiện qua các kênh chính thức sẽ giúp người hưởng được hướng dẫn về hồ sơ, cách thức xác lập văn bản và các yêu cầu liên quan.

Một điểm cần lưu ý là việc giấy ủy quyền hết hiệu lực không đồng nghĩa với việc người hưởng bị mất quyền hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH. Vấn đề nằm ở điều kiện để người được ủy quyền tiếp tục lĩnh tiền thay. Nếu giấy tờ không còn hợp lệ, việc chi trả qua người nhận thay có thể bị ảnh hưởng cho đến khi thủ tục được hoàn thiện.

Bên cạnh hình thức ủy quyền, BHXH Việt Nam cũng khuyến khích người hưởng chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân. Đây là phương thức giúp người dân chủ động hơn trong việc nhận tiền hằng tháng, giảm sự phụ thuộc vào người lĩnh thay và thuận tiện trong quản lý khoản chi trả.

Theo Luật BHXH năm 2024, giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Tuy nhiên, việc chuyển sang tài khoản cá nhân không phải yêu cầu bắt buộc đối với tất cả người đang nhận lương hưu, trợ cấp qua người thân. Người hưởng vẫn có thể tiếp tục lựa chọn hình thức ủy quyền nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Tùy vào sức khỏe, khả năng sử dụng dịch vụ ngân hàng và điều kiện sinh hoạt, mỗi người có thể lựa chọn phương thức phù hợp.

BHXH Việt Nam đồng thời khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ hoặc dữ liệu liên quan đến chế độ BHXH qua các đường link lạ, tài khoản mạng xã hội hay ứng dụng nhắn tin không rõ nguồn gốc. Khi nhận được yêu cầu cập nhật giấy ủy quyền, người hưởng nên kiểm tra thông tin với cơ quan BHXH hoặc đơn vị chi trả chính thức trước khi thực hiện.

Đối với những gia đình có cha mẹ, ông bà đang nhờ con cháu lĩnh lương hưu, trợ cấp hằng tháng, việc kiểm tra giấy ủy quyền nên được thực hiện chủ động thay vì chờ đến kỳ nhận tiền. Đặc biệt, cần lưu ý thời hạn tối đa 12 tháng theo Luật BHXH năm 2024 và bảo đảm văn bản đang sử dụng vẫn còn hiệu lực.

Việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ không làm thay đổi mức lương hưu, trợ cấp mà người dân được hưởng, nhưng có ý nghĩa trực tiếp đối với thủ tục nhận tiền qua người thân. Chủ động rà soát và lập lại văn bản khi cần thiết sẽ giúp người hưởng duy trì việc chi trả thuận tiện, an toàn và đúng quy định.

Nguồn: BHXH Việt Nam