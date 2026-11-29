Sáng 29/11, nhiệt độ ở thôn Mò Phú Chải, xã Y Tý (tỉnh Lào Cai), giảm sâu. Băng giá bám dày trên cỏ cây, tạo nên khung cảnh trắng xóa giữa vùng núi cao khoảng 2.000 m.

Video: Băng giá﻿ phủ kín cây cỏ tại xã Y Tý.

Từ đêm 28/11 đến sáng sớm 29/11, nhiệt độ tại thôn Mò Phú Chải, xã Y Tý giảm sâu, có thời điểm giảm xuống còn 3 độ C. Hơi nước đóng thành những lớp băng mỏng, bám trên cành cây, ngọn cỏ và các bề mặt ngoài trời, tạo thành lớp phủ trắng xóa.

Theo người dân ở xã Y Tý, đến khoảng 8h, dù trời đã có nắng, nhiệt độ tăng lên khoảng 5-7 độ C nhưng lớp băng vẫn chưa tan hết. Nhiều cành cây, bụi cỏ được bao phủ bởi lớp băng trắng li ti, tạo nên khung cảnh đặc trưng của những ngày rét ở vùng núi cao.

Xã Y Tý, tỉnh Lào Cai xuất hiện đợt băng giá đầu tiên trong năm.

Ngoài thôn Mò Phú Chải, một số điểm cao khác trên địa bàn xã Y Tý cũng ghi nhận hiện tượng tương tự.

Băng giá tạo nên cảnh quan đẹp mắt nhưng có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống rét cho người, gia súc và cây trồng.