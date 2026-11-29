Tân Á Đại Thành là doanh nghiệp gia đình có lịch sử hơn 30 năm, khởi đầu từ lĩnh vực sản xuất các sản phẩm kim khí gia dụng, bồn nước, sau đó mở rộng sang thiết bị ngành nước, vật liệu xây dựng và bất động sản.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Tối ngày 28/11, tại lễ kỷ niệm 33 năm thành lập, Tập đoàn Tân Á Đại Thành công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2035 với định hướng "Tiên phong kiến tạo chuỗi giá trị bất động sản Tinh khiết - Thông minh - Bền vững".

Sau ba thập kỷ phát triển, Tân Á Đại Thành công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2035: "Tiên phong kiến tạo chuỗi giá trị bất động sản Tinh khiết - Thông minh - Bền vững", lấy con người làm trung tâm và nâng tầm chất sống Việt làm đích đến.

Theo định hướng chiến lược này, chuỗi giá trị bất động sản được hình thành trên cơ sở liên kết đồng bộ từ nghiên cứu, sản xuất, cung ứng vật liệu, thiết bị, giải pháp công nghệ đến phát triển và vận hành bất động sản.

Trong đó, công nghiệp đóng vai trò nền tảng, công nghệ cao là động lực đổi mới và phát triển, bất động sản là không gian tích hợp và hiện thực hóa những thành quả của toàn chuỗi giá trị.

Thông qua việc kết nối, làm chủ và tối ưu các cấu phần trong chuỗi giá trị, Tập đoàn hướng tới nâng cao chất lượng công trình, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng và vận hành, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm bất động sản chất lượng cao với chi phí phù hợp cho người dân có nhu cầu. Đây cũng là cơ sở để Tân Á Đại Thành đưa những chuẩn mực Tinh khiết - Thông minh - Bền vững trở thành giá trị thiết thực vào đời sống.

Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã mở ra những định hướng quan trọng, trong đó đề cao vai trò của các doanh nghiệp lớn trong việc dẫn dắt chuỗi cung ứng, kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Để hiện thực hóa chiến lược, Tân Á Đại Thành hướng tới vai trò doanh nghiệp đầu tàu dẫn dắt chuỗi cung ứng vật liệu, thiết bị và giải pháp công nghệ cho ngành bất động sản, trên cơ sở xây dựng một hệ sinh thái mở, phát huy năng lực nội tại đồng thời huy động sức mạnh của mạng lưới doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

"Với chúng tôi, tiên phong không có nghĩa là tự mình làm tất cả, mà là có đủ năng lực để kết nối, có đủ uy tín để dẫn dắt và có đủ trách nhiệm để cùng các doanh nghiệp đồng hành phát triển. Để mỗi doanh nghiệp sản xuất có thêm cơ hội đầu tư và lớn mạnh; để mỗi chủ đầu tư, nhà thầu có được nguồn cung chất lượng, ổn định; và trên hết, để mỗi khách hàng được thụ hưởng những công trình tốt hơn, với chi phí hợp lý và giá trị bền lâu", ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, nhấn mạnh tại sự kiện.

Ghi nhận những thành tích và đóng góp của Tân Á Đại Thành đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Tập đoàn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã trao Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Thành lập năm 1993, trong những năm đầu của công cuộc Đổi mới, Tân Á Đại Thành khởi đầu với khát vọng làm ra những sản phẩm thiết yếu có chất lượng, phục vụ đời sống hằng ngày của các gia đình Việt.

Qua 33 năm, Tập đoàn phát triển trên ba lĩnh vực trụ cột Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản, với 45 công ty thành viên, 17 nhà máy, 200 chi nhánh, hơn 7.000 cán bộ, nhân viên và mạng lưới trên 30.000 điểm bán trong và ngoài nước. Danh mục của Tập đoàn gồm hơn 20 dòng sản phẩm và các giải pháp từ thiết bị ngành nước, vật liệu và thiết bị công trình đến công nghệ quản lý, vận hành và phát triển đô thị.

Tân Á Đại Thành đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, có sản phẩm được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 7 kỳ liên tiếp trong 14 năm và 20 năm liên tiếp được người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam Chất lượng cao.

Với số nộp ngân sách 1.474 tỷ đồng trong năm 2025, Tập đoàn đứng thứ 39 trong bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Năm 2026, Tân Á Đại Thành được Anphabe vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, khối Doanh nghiệp lớn.

Gia tộc doanh nhân 3 thế hệ ở Tân Á Đại Thành.

Tân Á Đại Thành không chỉ nổi tiếng với thương hiệu bồn nước, doanh nghiệp này cũng được biết đến là đại gia đình có ba thế hệ doanh nhân. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Đức và vợ - bà Lê Thị Thu Hiền cùng tạo cơ nghiệp. Ngay từ thời điểm ra đời, những người chủ đã nghĩ tới khát vọng lớn tương lai thông qua cách đặt tên công ty. Tân Á Đại Thành ghép lại từ ý nghĩa của “cách Tân châu Á” và “Đại nghiệp Thành danh”.

Kế nghiệp ông Đức và bà Hiền gồm ba người con của họ. Bà Nguyễn Thị Mai Phương nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Minh Ngọc là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Anh Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị .

10 năm qua, thế hệ thứ ba bắt đầu tham gia điều hành Tập đoàn gia đình này gồm Tổng giám đốc Nguyễn Duy Chính và 4 người anh, em họ khác.