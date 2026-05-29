Bà chủ gia tộc Sơn Kim điều trị ung thư

Tình hình sức khỏe của doanh nhân Nguyễn Thị Sơn, bà chủ gia tộc Sơn Kim nhận được sự quan tâm lớn của mọi người.

Chiều 28/5, trên trang Facebook cá nhân, bà Nguyễn Thị Sơn, nhà sáng lập Sơn Kim Group chia sẻ về tình trạng sức khỏe bản thân sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư.

Bà chủ gia tộc Sơn Kim chia sẻ về tình hình sức khỏe

"Sáng nay vừa tiêm xong mũi thuốc trúng đích cuối cùng của liệu trình điều trị (6 tháng hóa trị, giải phẫu tách một bên ngực, vét 3 hạch nách, xạ trị 13 tia, 18 mũi tiêm thuốc trúng đích)

Bác sĩ Thảo khoa ung bướu bệnh viện FV tuyên bố: cô Sơn đã tốt nghiệp khoa ung bướu. Lịch tái khám tổng quát là tháng 7/2026, sau đó cứ 4 tháng tái khám một lần.

Chia tay bệnh viện FV nhé. Đang suy nghĩ, tiếp tục chu du thiên hạ, hay kiếm cái am ngồi thiền nhỉ.???" , doanh nhân Nguyễn Thị Sơn chia sẻ.

Chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng bài viết của bà chủ gia tộc Sơn Kim nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời chúc tới bà khi đã vượt qua những giai đoạn khó khăn trong quá trình trị bệnh.

"Chúc mừng Cụ Sơn đã thoát hiểm ngoạn mục, tốt nghiệp xuất sắc khoa ung biếu. Tiếp theo là bình phục sức khỏe trẻ đẹp, hát hay thơ giỏi, đi chơi tung trời mây gió nhé", một tài khoản bình luận.

"Con vote cô đi chu du, và viết tiếp những câu chuyện rực rỡ của mình. Mong sớm được xem ảnh cô trên những chặng đường mới ạ", một người khác viết.

Doanh nhân Nguyễn Thị Sơn - Ảnh: FBNV

Được biết, bà Sơn từng tiết lộ bệnh ung thư đã là nỗi ám ảnh của gia đình bà từ 38 năm về trước.

Năm 2025, sau đám cưới của cháu nội Khánh Linh - ái nữ trong gia tộc Sơn Kim, bà Sơn cũng lần đầu chia sẻ về bệnh tình của bản thân.

Bà viết: “Bà lão U80 nhận được nhiều tin nhắn của các bạn trẻ trong messenger. Mình xin lỗi không trả lời được và xin bày tỏ vì những lý do: mắt kém, tay run do tác dụng phụ của thuốc điều trị ung thư nên chỉ thả tim hoặc like cho những comments, không thể viết trả lời hết được... Cảm ơn các bình luận của các bạn”.

Nữ doanh nhân cũng cho biết tài khoản mạng xã hội của bà để chế độ công khai, người dùng có thể xem bài viết mà không cần gửi lời mời kết bạn. Bà chia sẻ, cháu nội út Hoàng Quân hiện là người giúp quản lý điện thoại, nhằm hạn chế thời gian sử dụng thiết bị để bảo đảm sức khỏe.

Doanh nhân Nguyễn Thị Sơn sinh năm 1950, là người sáng lập Sơn Kim Group - tập đoàn gia đình hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, thời trang và bán lẻ. Bà được xem là một trong những nữ doanh nhân có ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh Việt Nam.

Dù đã bước sang tuổi 76, bà Nguyễn Thị Sơn vẫn giữ vai trò cố vấn, tham gia định hướng chiến lược và các quyết sách quan trọng của doanh nghiệp. Các thế hệ kế nghiệp của gia tộc Sơn Kim tiếp tục đảm nhiệm công việc điều hành, kế thừa triết lý kinh doanh do bà gây dựng.