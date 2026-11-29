Điều kiện thi công tại đây không thuận lợi do mặt bằng hạn chế, trong khi phương tiện qua nút giao luôn đông đúc. Vì vậy, việc tổ chức các mũi thi công phải được tính toán phù hợp, vừa bảo đảm tiến độ xây dựng, vừa hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông. Theo thiết kế, cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ dài khoảng 250,7m, rộng 18m, gồm 7 nhịp với 4 làn xe hai chiều. Công trình được xây dựng nhằm tổ chức giao thông khác mức, giảm xung đột giữa các dòng phương tiện qua nút giao.