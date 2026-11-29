Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo.

Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức. Đáng chú ý, các đối tượng không chỉ dừng lại ở việc gửi đường link độc hại để đánh cắp quyền truy cập tài khoản mạng xã hội của người dân, cán bộ, công chức mà còn kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giả mạo giọng nói, hình ảnh nhằm qua mặt khâu kiểm tra, xác minh của nạn nhân, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo và nhắn tin hỏi mượn tiền hàng loạt người thân, đồng nghiệp.

Trước diễn biến phức tạp của thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội kết hợp công nghệ giả mạo, cơ quan chức năng khuyến cáo cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa sau:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

- Tuyệt đối không bấm vào đường link lạ, không nhập thông tin đăng nhập: Không truy cập vào các đường dẫn yêu cầu bình chọn cuộc thi, khảo sát, nhận quà hoặc xác thực thông tin được gửi qua tin nhắn mạng xã hội, kể cả khi người gửi là tài khoản của người thân, bạn bè hay lãnh đạo; tuyệt đối không cung cấp số điện thoại, mật khẩu, mã OTP trên các trang web không rõ nguồn gốc.

- Xác minh độc lập qua kênh liên lạc khác trước khi chuyển tiền: Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi qua mạng xã hội (kể cả cuộc gọi video) đề nghị vay, mượn hoặc chuyển tiền gấp, cần ngắt liên lạc và gọi lại trực tiếp bằng số điện thoại di động thông thường hoặc gặp mặt, trao đổi qua kênh khác để kiểm chứng.

- Cảnh giác với thủ đoạn giả mạo giọng nói, hình ảnh bằng AI (Deepfake): Nên đặt các câu hỏi mang tính riêng tư mà chỉ người thân, người quen mới biết (như tên thú cưng, kỷ niệm cũ, sự kiện vừa diễn ra...) để kiểm tra; đồng thời chú ý quan sát các dấu hiệu bất thường trong cuộc gọi video như hình ảnh đứng yên, khuôn mặt thiếu tự nhiên hoặc cử động môi không khớp với lời nói.

- Không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng không chính chủ: Tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền vào các số tài khoản lạ, không mang tên chính chủ của người thân, người quen khi chưa xác minh chính xác danh tính người nhận.

- Tăng cường bảo mật và xử lý kịp thời khi bị chiếm quyền tài khoản: Thiết lập xác thực bảo mật hai lớp, mật khẩu mạnh cho tài khoản Zalo và các ứng dụng mạng xã hội; khi phát hiện dấu hiệu bị chiếm quyền kiểm soát, cần nhanh chóng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để khóa/khôi phục tài khoản, thông báo ngay cho người quen biết để phòng tránh và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Ảnh minh họa: CA TP Hà Nội

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP, hành vi truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác nhằm chiếm quyền điều khiển, thay đổi, xóa bỏ dữ liệu hoặc thu thập thông tin trái phép, khi chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị xử phạt hành chính từ 50–70 triệu đồng đối với cá nhân. Hành vi sử dụng trái phép tài khoản mạng xã hội của người khác hoặc tạo lập, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng có thể bị xử phạt theo Điều 14, Điều 11 và Điều 9 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP, tùy tính chất và dấu hiệu vi phạm.

Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi xâm nhập trái phép, chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội để mạo danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo Điều 289 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất 12 năm tù; tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290, với mức hình phạt cao nhất 20 năm tù; hoặc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, với mức hình phạt cao nhất tù chung thân, tùy hành vi và căn cứ pháp luật tương ứng.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, kích hoạt xác thực hai yếu tố, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc; đồng thời xác minh trực tiếp qua kênh liên lạc đáng tin cậy khi nhận được tin nhắn vay tiền, yêu cầu chuyển khoản hoặc cung cấp thông tin cá nhân từ tài khoản mạng xã hội của người quen.

Theo Cổng TTĐT CA Hà Nội