Lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại phường Xuân Đài (Đắk Lắk) khiến 6 căn nhà bị hư hỏng, trong khi mưa lũ trên địa bàn tỉnh khiến hơn 1.300 người phải sơ tán.

Chiều 29/11, ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk), cho biết khoảng gần 17h cùng ngày, một trận lốc xoáy xảy ra tại khu phố Tân Thạnh, khiến 6 căn nhà của người dân bị hư hỏng.

Trong đó, 3 căn nhà bị lốc xoáy cuốn sập phần chái, mái che phía trước; 3 căn còn lại bị tốc ngói, bay mái tôn. Trận lốc diễn ra trong khoảng 5-10 phút, không gây thiệt hại về người.

Lốc xoáy làm hư hỏng nhà dân.

Lốc xoáy còn xuất hiện trên vịnh Xuân Đài, gần khu vực các lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân. Không ghi nhận thiệt hại về người và tài sản trên biển.

Chính quyền địa phương đang thống kê, đánh giá thiệt hại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát khu vực sạt lở trên ĐT. 647.

Theo báo cáo nhanh về tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16h ngày 29/11, các địa phương đã sơ tán 504 hộ với 1.380 người khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ di dời tại chỗ 7 hộ dân bị chia cắt.

Trong đó, xã Đồng Xuân có số người phải sơ tán nhiều nhất với 1.245 người, tiếp đến là xã Xuân Phước với 108 người. Hiện nhiều hộ dân đã trở về nhà sau khi nước rút.

Mưa lũ khiến 228 căn nhà bị ngập, 32ha cây trồng bị thiệt hại, 12 con gia cầm bị cuốn trôi. Đến 13h cùng ngày, chỉ còn 20 căn nhà ngập nhẹ.

Tại xã Đồng Xuân, điểm trường Mầm non Tân Hòa bị ngập sâu khoảng 0,4m. Tại xã Phú Hòa 2, toàn bộ các trường học thông báo cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Mưa lũ cũng gây sạt lở khoảng 3,5km bờ suối tại xã Xuân Lãnh, 2km bờ tả sông Kỳ Lộ tại xã Phú Mỡ, làm hư hỏng nhiều công trình giao thông, thủy lợi.

Thời điểm cao nhất, toàn tỉnh có 5.274 khách hàng bị mất điện. Đến 16h ngày 29/11, ngành điện đã khôi phục hoàn toàn.

Đối với khu vực ven biển, tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn. Tại phường Sông Cầu, 1.726 hộ dân với 74.180 lồng nuôi thủy sản được hướng dẫn chằng chống, dìm sâu lồng nuôi để hạn chế thiệt hại.

Cơ quan chức năng cảnh báo, đợt mưa lớn lần này diễn ra ngay sau đợt mưa lũ giữa tháng 11, đất đã ngấm nước, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và chia cắt, nhất là khu vực miền núi và hạ lưu các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch.