Dự kiến mức lương cao nhất của giáo viên mầm non

Bộ GDĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập, trong đó quy định về việc xếp lương đối với giáo viên mầm non.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: VGP).

Theo đó, hệ số lương với giáo viên ở bậc mầm non không đổi, từ 2,1 đến 6,38, cụ thể như sau:

Giáo viên mầm non được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,1 đến hệ số lương 4,89;

Giáo viên mầm non chính được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Giáo viên mầm non cao cấp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38;

Giáo viên mầm non chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại Luật Nhà giáo, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Như vậy, giáo viên mầm non có hệ số theo chức danh nghề nghiệp thấp nhất là 2,1 và cao nhất là 6,38.

Với lương cơ sở là 2.340.000 đồng, giáo viên mầm non ở bậc 6,38 sẽ có mức lương tương ứng là 14,9 triệu đồng/tháng (không đổi so với hiện tại).

Tối qua (18/9), trao đổi với báo VnExpress, đại diện Cục Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói rằng, dự thảo Thông tư mới để xác định giáo viên thuộc ngạch, bậc nào. Còn ngoài tiền lương theo quy định chung, họ sẽ có thêm phụ cấp và "hệ số đặc thù" để đảm bảo nguyên tắc lương nhà giáo "cao nhất". Bộ đang tham mưu Nghị định Chính phủ về việc này.

Trước đó, báo CAND thuật lời Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả nhà giáo đều tăng. Theo đó, mức tăng ít nhất khoảng 2 triệu đồng, nhiều nhất có thể lên tới 5-7 triệu đồng/người/tháng. Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương, chưa tính với các loại phụ cấp khác.