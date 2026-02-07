Dự kiến 9,5 tỷ lượt người di chuyển trong 40 ngày: Một quốc gia phải giải bài toán tìm trụ sạc cho xe điện

Từ xe tìm trạm đến trạm tìm xe

Trung Quốc chính thức bước vào mùa xuân vận 2026 kéo dài 40 ngày, với lưu lượng di chuyển được dự đoán đạt mức kỷ lục. Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết dự kiến trong thời gian xuân vận, tổng lưu lượng di chuyển liên vùng sẽ đạt 9,5 tỷ lượt người, các chuyến đi bằng xe tự lái vẫn là phương thức di chuyển chủ đạo.

Lưu lượng giao thông cao điểm hàng ngày trên các đường cao tốc dự kiến đạt 71 triệu lượt xe, trong khi tổng số lượt xe sử dụng năng lượng mới trên toàn quốc dự kiến đạt 380 triệu lượt. Theo Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, lưu lượng xe điện trung bình mỗi ngày trên mạng lưới đường cao tốc trong mùa cao điểm du lịch năm nay dự kiến sẽ đạt gần 9,5 triệu lượt xe.

Song song bên cạnh đó, hạ tầng giao thông của quốc gia này đang chứng kiến một bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ công nghệ. Thay vì mô hình truyền thống nơi tài xế phải mòn mỏi tìm kiếm các trụ sạc cố định, sự xuất hiện của các robot sạc di động đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi.

Tại các trạm dừng nghỉ như Bình Hồ (Chiết Giang), những robot lưu trữ năng lượng tự hành có thể len lỏi giữa các vị trí đỗ xe để phục vụ theo yêu cầu. Tài xế chỉ cần quét mã QR, nhân viên vận hành sẽ điều phối robot đến tận nơi để kết nối cáp sạc, giúp loại bỏ hoàn toàn cảnh tượng rồng rắn xếp hàng chờ đợi tại các trụ sạc truyền thống.

Sức mạnh thực sự giúp giải tỏa áp lực sạc pin không chỉ nằm ở phần cứng mà còn ở nền tảng quản lý sạc thông minh . Đây là hệ thống tích hợp được phát triển bởi các cơ quan giao thông, ứng phó khẩn cấp và ngành điện địa phương.

Hệ thống này có khả năng giám sát trực tiếp tình trạng hoạt động của tất cả các trụ sạc, dự báo chính xác các khung giờ cao điểm và chủ động điều phối thiết bị sạc di động đến những điểm nóng. Tại Hạ Môn, các xe sạc xanh cơ động với dung lượng pin lớn và khả năng sạc siêu nhanh có thể có mặt tại điểm nóng chỉ trong vòng 30 phút sau khi hệ thống phát đi cảnh báo về sự gia tăng đột biến của lưu lượng xe.

Mạng lưới hạ tầng bao phủ kỷ lục

Tính đến đầu năm 2026, mạng lưới trạm sạc tại Trung Quốc đã đạt đến độ phủ đáng kinh ngạc. Tổng cộng 71.500 trụ sạc đã được lắp đặt tại các trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc toàn quốc, bao phủ hơn 98% các điểm dừng chân.

Đáng chú ý, chỉ riêng trong năm 2025, hơn 20.000 trụ sạc đã được bổ sung mới. Mục tiêu xa hơn của Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc là lắp đặt thêm 40.000 cổng sạc siêu nhanh (công suất từ 60kW trở lên) vào cuối năm 2027, ưu tiên các thiết bị công suất cao để tối ưu hóa hiệu suất hành trình cho người dân.

Việc ứng dụng robot tự hành và nền tảng quản lý dữ liệu lớn không chỉ giúp giải quyết bài toán nỗi lo hết pin mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong hệ sinh thái xe năng lượng mới. Khi công nghệ sạc trở nên chủ động và linh hoạt, những chuyến hành trình xuyên bang vào mùa cao điểm không còn là nỗi ám ảnh, mà trở thành trải nghiệm tiện lợi và bền vững.