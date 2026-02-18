Du khách Trung Quốc đổ sang Hàn Quốc làm đẹp dịp Tết Nguyên đán

Tấm biển quảng cáo các dịch vụ thẩm mỹ tại một ga tàu ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: AFP)

Bùng nổ du lịch làm đẹp dịp Tết

Khi Tết Nguyên đán cận kề, chị Lục Hiểu, 40 tuổi, sống tại Bắc Kinh, đã bay sang Seoul trong chuyến đi kéo dài 3 ngày để thực hiện các liệu trình trẻ hóa da bằng công nghệ Thermage và nâng cơ bằng sóng siêu âm tại khu Myeong-dong.

Chị cho biết tổng chi phí khoảng 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 1.450 USD), thấp hơn khoảng 40% so với báo giá tại Trung Quốc. "Một số cơ sở trong nước sử dụng thiết bị chưa được chứng nhận, trong khi tại đây giá cả cạnh tranh hơn", chị nói.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, số bệnh nhân quốc tế đến từ Trung Quốc trong năm 2024 tăng 132%, trở thành nguồn khách lớn thứ hai sau Nhật Bản. Báo cáo của Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc cho thấy lĩnh vực da liễu chiếm tới 57,5% tổng chi tiêu thẻ tín dụng của khách Trung Quốc cho dịch vụ y tế trong năm 2024.

(Ảnh minh họa: Korea Times)

Trước nhu cầu vẫn tiếp tục gia tăng, các phòng khám tại Seoul đã mở thêm kênh tư vấn trực tuyến trên mạng xã hội Trung Quốc, cung cấp phiên dịch và hợp tác với các "influencer" (người ảnh hưởng) để quảng bá dịch vụ.

Dự báo của hãng nghiên cứu China Trading Desk cho thấy khoảng 250.000 du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 10 ngày, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Số thị thực du lịch Hàn Quốc cấp tại Trung Quốc trong tháng gần nhất tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 2025.

Hình thức "đầu tư bản thân"

Khác với hình ảnh "mua sắm ồ ạt" tại Nhật Bản trước đây, du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc hiện nay có xu hướng tập trung vào dịch vụ y tế thẩm mỹ. Tại khu Gangnam - nơi được coi là "thủ phủ phẫu thuật thẩm mỹ" của Seoul, nhiều cơ sở đã kín lịch đặt trước từ sớm.

Theo các chuyên gia, xu hướng này gắn liền với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng tại Trung Quốc. Báo cáo của hãng tư vấn AlixPartners cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng thận trọng, ưu tiên các khoản chi liên quan đến sức khỏe và thể chất hơn là ăn uống hay hàng hóa xa xỉ.

Tờ rơi quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ được thiết kế cho khách hàng Trung Quốc (Ảnh: mk.co.kr)

Thị trường thẩm mỹ nội địa Trung Quốc đã tăng gấp đôi giai đoạn 2020-2025, đạt 366,6 tỷ Nhân dân tệ và dự kiến tiếp tục tăng trưởng hai con số trong 5 năm tới. Việc ra nước ngoài làm đẹp được nhiều người trẻ Trung Quốc, đặc biệt thế hệ Gen Z, coi là hoạt động "quản lý bản thân" và "đầu tư cho tương lai", tận dụng kỳ nghỉ ngắn để cải thiện ngoại hình.

Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến cũng đặt ra thách thức như quá tải tại cơ sở y tế, tranh chấp do kỳ vọng hậu phẫu và rào cản ngôn ngữ. Chính quyền Seoul đã tăng cường hướng dẫn đa ngôn ngữ và cơ chế giải quyết khiếu nại.

Những ẩn số phía trước

Bối cảnh ngoại giao cũng tác động đáng kể đến dòng khách. Trung Quốc gần đây hạn chế du lịch sang Nhật Bản do căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia, khiến lượng khách tới nước này giảm mạnh. Trong khi đó, Hàn Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực tạm thời cho nhóm khách từ 3 người trở lên, góp phần thu hút du khách.

Dòng khách Trung Quốc - xuất phát từ quốc gia có dân số 1,4 tỷ người - đã trở thành biến số quan trọng của thị trường du lịch toàn cầu. Sự dịch chuyển điểm đến không chỉ phản ánh nhu cầu thị trường mà còn mang hàm ý chính sách.

Một quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ được thiết kế cho khách hàng Trung Quốc (Ảnh: mk.co.kr)

Tuy nhiên, việc phụ thuộc lớn vào một thị trường cũng tiềm ẩn rủi ro. Kinh nghiệm từ Nhật Bản cho thấy các biện pháp điều chỉnh chính sách có thể nhanh chóng làm thay đổi dòng khách. Do đó, Hàn Quốc được khuyến nghị phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, nâng cao giá trị văn hóa và trải nghiệm thay vì chỉ dựa vào mua sắm hoặc phẫu thuật thẩm mỹ.

Sự trở lại mạnh mẽ của du khách Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán năm nay mang lại động lực đáng kể cho ngành hàng không, lưu trú, mỹ phẩm và y tế Hàn Quốc. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu đây chỉ là làn sóng ngắn hạn hay dấu hiệu của sự tái cấu trúc dài hạn trong bản đồ du lịch khu vực. Trong bối cảnh kinh tế, ngoại giao và cấu trúc tiêu dùng đan xen, bước chân của du khách không chỉ đơn thuần là hoạt động nghỉ dưỡng mà còn phản ánh những chuyển động sâu rộng hơn của thị trường và các mối quan hệ quốc tế.