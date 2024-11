Du khách lên lịch đến Ocean City để trải nghiệm Giáng sinh độc đáo chưa từng có

Sau hành trình phát quà cho trẻ nhỏ, hàng nghìn ông già Noel sẽ sánh vai nhau trên cung đường chạy đẹp như mơ tại Đô thị ở tốt nhất thế giới Ocean City.

Cùng lập kỷ lục trong mùa Giáng sinh

Mặc dù còn 1 tháng nữa mới diễn ra, nhưng những thông tin về Giải chạy "Santa’s Home Run - Mile of Smiles" ngày 22/12 đã khiến nhiều người yêu thích thể thao đứng ngồi không yên. Theo thông tin được công bố, giải chạy có sự góp mặt của khoảng 10.000 vận động viên trong trang phục ông già Noel. Tất cả sẽ cùng nhau nhuộm đỏ những cung đường chạy tuyệt mỹ của Ocean City và lập nên kỷ lục cộng đồng ngay trong dịp Giáng sinh.

Từ khi biết thông tin về giải chạy, anh Quang Huy, cư dân Vinhomes Ocean Park 2, một runner với kinh nghiệm tham gia nhiều giải phong trào tại Việt Nam, đã cùng bạn bè chuẩn bị nhiều "đạo cụ" để tham gia "Santa’s Home Run - Mile of Smiles". Anh Huy tiết lộ, ngoài trang phục ông già Noel do Ban tổ chức chuẩn bị, cả nhóm sẽ có màn hóa trang đặc biệt để tạo thêm ấn tượng trên đường chạy.

Giải chạy "Santa’s Home Run - Mile of Smiles" đang thu hút một lượng lớn du khách đăng ký tham gia

"Do giải chạy được tổ chức với hai cự ly 5km và 10km, nhiều thành viên trong nhóm còn chuẩn bị cho các con cùng tham gia. Nhờ đó, "Santa’s Home Run - Mile of Smiles" có lẽ là giải chạy ý nghĩa với nhiều người, nhiều gia đình vì vừa cùng nhau tham gia một hoạt động ý nghĩa, vì được đón Giáng sinh và lập kỷ lục cùng nhau", anh Huy hào hứng chia sẻ.

Dự kiến, hàng nghìn ông già Noel sẽ cùng nhau phủ đỏ các tuyến đường nội khu của Vinhomes Ocean Park 2 và 3. Cung đường chạy đi qua những tiện ích vui chơi giải trí đẳng cấp, các phân khu mang dấu ấn văn hóa, kiến trúc độc đáo. Nhờ đó, cuộc đua sẽ là trải nghiệm thú vị như hành trình du lịch khám phá Đông - Tây qua The Venice mang kiến trúc châu Âu cổ điển, tâm điểm văn hóa Hàn Quốc - K-Town, dấu ấn Trung Hoa truyền thống - Little Hong Kong, Quảng trường Kinh đô Ánh sáng mang phong cách Paris hoa lệ, "kỳ quan biển" VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park với khung cảnh "biển xanh, cát trắng, nắng vàng"...

Những tuyến phố thoáng rộng, công trình với kiến trúc nguy nga của Vinhomes Ocean Park 2, 3 tạo nên sức hút cho giải chạy "Santa’s Home Run - Mile of Smiles"

Đáng chú ý, không chỉ có giải chạy, các vận động viên và du khách còn được chiêu đãi "bữa tiệc" Giáng sinh sôi động, thông qua chương trình Christmas Wonderland. Đó là cơ hội khám phá hơn 40 gian hàng bày bán đa dạng vật phẩm trang trí lễ hội, đồ handmade; thưởng thức rượu vang ấm áp – Mulled wine cùng nhiều món ngon nổi tiếng tại 10 gian hàng ẩm thực quốc tế. Đặc biệt, du khách nhí sẽ có cơ hội gặp gỡ ông già Noel – Santa’s Grotto để chia sẻ những điều ước tốt lành …Những giai điệu Giáng sinh quen thuộc và bài thánh ca lan tỏa thông điệp yêu thương sẽ được ngân lên, gửi gắm lời chúc tốt lành tới du khách.

Dịp này, quảng trường và phố đi bộ Kinh đô ánh sáng sẽ được trang hoàng lộng lẫy như du khách đến với những con phố châu Âu rực rỡ ánh đèn. Trong không khí ấm áp đó, các gia đình có dịp quây quần bên nhau, không quên ghi những bức ảnh về mùa lễ hội độc đáo tại "Thành phố điểm đến" – Ocean City.

Mùa lễ hội cuối năm sôi động tại "vũ trụ giải trí" Grand World

Giải chạy "Santa’s Home Run - Mile of Smiles" càng đặc biệt khi đánh dấu kỷ niệm 1 năm siêu tổ hợp mua sắm - vui chơi - giải trí sôi động bậc nhất phía Đông Hà Nội - Grand World chính thức ra mắt.

Trước đó, Grand World cũng đã lập nên nhiều kỷ lục với số lượng du khách khổng lồ đổ về nơi đây vui chơi, trải nghiệm như: hơn 160.000 du khách góp mặt tại Đại nhạc hội countdown The Greatest Show 2024; 100.000 người tham dự Lễ hội âm nhạc New You - New World; hơn 500.000 du khách trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ 30/4 - 1/5... Chỉ tính 10 tháng đầu năm 2024, Grand World đã đón hơn 11 triệu lượt du khách.

Sức hấp dẫn của siêu tổ hợp này ngày một tăng, được minh chứng bằng hàng loạt các sự kiện, hoạt động lớn đã lựa chọn nơi đây làm điểm tổ chức trong thời gian qua. Nhờ đó, Grand World đã trở thành tọa độ "ăn chơi" sôi động bậc nhất miền Bắc, góp phần tạo nên thương hiệu "Thành phố điểm đến" của Ocean City.

Sau 1 năm ra mắt, Grand World đã trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất phía Đông Hà Nội

Tiếp lửa cho sự sôi động đó, dịp cuối năm này Ocean City còn bùng nổ với chuỗi sự kiện âm nhạc đặc sắc. "Cháy vé" ngay sau khi mở bán là concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" (14/12) quy tụ dàn sao Việt đình đám. Hấp dẫn không kém là đại nhạc hội "Vincom 20 - Chào tôi mới" có sự góp mặt của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc T-ARA…

Đặc biệt, du khách muôn phương đang ngóng đợi Cuộc thi thiết kế và trình diễn đèn lồng quốc tế lần đầu tiên trên thế giới được tổ chức tại Ocean City. Sự kiện kéo dài từ giai đoạn cuối năm 2024 cho tới hết mùa lễ hội đầu năm 2025 với nhiều hoạt động hấp dẫn, như trình diễn nghệ thuật, trưng bày đèn lồng, hội chợ Xuân,…

Chuỗi sự kiện do Vinhomes tổ chức không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân mà còn nối tiếp hành trình đưa Ocean City trở thành tọa độ hàng đầu của những lễ hội, sự kiện văn hóa tầm cỡ thế giới, góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch Việt Nam.