“Dự án ma” đang hot trên Threads là gì?

Khái niệm trong lĩnh vực bất động sản đang được cư dân mạng áp dụng triệt để.

Có thể nói danh sách từ lóng của netizen mỗi tháng lại dài thêm một đoạn, đúng kiểu hôm nay vừa được nhỏ bạn thân khai sáng cho một từ, ngày mai đã phải cập nhật thêm từ mới. Chẳng hạn như chưa kịp hiểu “bá khí”, “canh tác hào quang” là gì thì dân tình đã đồng loạt chuyển sang khoe “dự án ma” của mình.

Và tâm trạng của những người chưa kịp update vốn từ lóng lúc này chỉ có thể là: “Khoan, ‘dự án ma’ là cái gì nữa vậy?”

"Dự án ma" đang là từ lóng được cư dân "Threads City" quan tâm

Thực tế dự án ma vốn là một khái niệm trong lĩnh vực bất động sản. Đây là cách gọi phổ biến của người dân để chỉ những dự án không có thật - tức là không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, không có giấy phép xây dựng, không được cấp phép huy động vốn nhưng vẫn được rao bán rầm rộ.

Nói cách khác, đây là những sản phẩm bất động sản "ảo", được “vẽ” ra để đánh lừa, thuyết phục nhà đầu tư tin rằng chúng tồn tại và có giá trị bằng nhiều hình thức khác nhau như truyền thông, quảng cáo, giấy tờ giả hoặc thậm chí bằng cả câu chuyện về tiềm năng khu vực.

Nhưng với cư dân mạng, “dự án ma” lại được dùng theo một nghĩa hoàn toàn khác.

Trong vài ngày gần đây, cụm từ này xuất hiện liên tục trên Threads với cấu trúc rất dễ bắt trend: “Dự án ma của tôi…”, “Dự án ma của nhóm bạn…”, “Dự án ma của sinh viên…” hay “Dự án ma của dân văn phòng…”. Phần phía sau thường là một kế hoạch từng được chủ nhân tuyên bố rất hùng hồn nhưng cuối cùng vẫn nằm yên trong danh sách để - mai - làm.

“Dự án ma” vì thế được dùng để chỉ những kèo, kế hoạch, dự định mà bản thân/ đối tượng luôn tự nhủ sẽ thực hiện nhưng khả năng cao chẳng bao giờ thành hiện thực.

Chẳng hạn, một người có thể tự gọi “có tình đầu” là “dự án ma” của mình vì năm này qua năm khác vẫn độc thân. Người khác lại có “dự án ma” là quyết tâm tự học một ngoại ngữ cho đến khi thi được chứng chỉ. Người khác nữa lại quay rất nhiều source khi đi du lịch để về làm vlog nhưng cuối cùng 200 clip được quay vĩnh viễn nằm yên trong điện thoại.

Với sinh viên, “dự án ma” có thể là kế hoạch dậy sớm học bài. Với dân văn phòng, đó có thể là “tối nay về tập thể dục”, “cuối tuần đi mua sách” hoặc “tháng này bắt đầu quản lý chi tiêu”.

Điểm chung là những kế hoạch này nghe đều rất hợp lý, thậm chí từng được chủ nhân lên lịch khá nghiêm túc. Chỉ có điều, chúng thường không vượt qua được bước… bắt tay vào làm.

Ai cũng có "dự án ma" của mình

Sở dĩ “dự án ma” đang được cư dân mạng lăng xê là vì nó biến một kiểu trì hoãn thường gặp thành khái niệm rõ ràng.

Thay vì nói “tôi sẽ bắt đầu giảm cân từ ngày mai”, gọi nó là “dự án ma: giảm cân” nghe vừa có quy mô, vừa có vẻ chuyên nghiệp, lại mang tính trào phúng. Một việc vốn rất cá nhân bỗng được nâng cấp thành một dự án có vẻ đang trong quá trình triển khai, chỉ là chưa biết đến bao giờ mới… khởi công.

Cấu trúc này cũng dễ áp vào đủ tình huống trong đời sống, từ chuyện tình cảm, học hành, tập luyện, tài chính,... đều có thể sử dụng. Còn bạn, “dự án ma” của bạn là gì?

(Ảnh chụp màn hình)