Đột kích “xưởng” thuốc giả khủng ở TP.HCM: Thu giữ 790kg viên nén, 4.000 hộp thuốc dán "mác" ngoại

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn, bắt tạm giam Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang (cùng ở TP.HCM) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Các đối tượng liên quan bị khởi tố.

Trước đó, cuối tháng 3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM trong lúc tuần tra đã phát hiện đối tượng vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn lưu thông trên đường Âu Cơ nên tiến hành dừng xe, kiểm tra hành chính.

Từ lời khai của đối tượng này, trinh sát đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm. Hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm, khoảng 790 kg viên nén, viên nang cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn và máy móc phục vụ việc đóng gói, sản xuất.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, Thái Chánh Kiên đã bắt đầu tổ chức sản xuất thuốc đông y không phép. Đến cuối năm 2024, để thu lợi bất chính cao hơn, Kiên chuyển sang sản xuất thuốc giả bằng cách in nhãn mác giả mạo nguồn gốc nước ngoài để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Thuốc được sản xuất đóng hộp một cách thô sơ.

Cơ quan công an xác định Thái Chánh Kiên giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ đường dây. Mã Du Thái và Văn Tất Khang đóng vai trò giúp sức đắc lực trong khâu thiết kế và in ấn bao bì giả.

Đáng chú ý, kết quả giám định cho thấy một số sản phẩm thuốc giả có trộn hoạt chất Paracetamol, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng nếu sử dụng không đúng liều lượng hoặc sai chỉ định.

Vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như hệ thống tiêu thụ của đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.