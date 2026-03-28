Đột kích "ổ nhện" bài bạc ẩn mình ven sông: Địa thế độc đạo, chỉ có một đường ra vào

Ngày 28/3, Công an xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, vào chiều 27/3, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đại Phước phát hiện một tụ điểm đánh bạc tại khu vực bãi đất trống ven sông, thuộc ấp Phước Lý, xã Đại Phước. Khu vực này có đặc điểm chỉ có một hướng ra vào, gây khó khăn nhất định cho công tác tiếp cận, kiểm tra, xử lý.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị thu giữ

Với quyết tâm đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, Công an xã Đại Phước đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt quả tang các đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức bài bửu, thắng thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 16 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều bộ bài đã và chưa qua sử dụng. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Kiên (SN 1992, ngụ ấp Phước Lý, xã Đại Phước); Lê Thị Kim Tuyến (SN 1972, ngụ ấp Phước Lý, xã Đại Phước); Ngô Văn Út (SN 1989, ngụ ấp Rạch Bảy, xã Đại Phước); Phạm Ái Quốc (SN 1974, ngụ ấp Câu Kê, xã Đại Phước); Huỳnh Thị Thuận (SN 1993, ngụ ấp Phước Lương, xã Đại Phước); Nguyễn Thị Kim Chi (sinh năm 1985, ngụ ấp Phước Lý, xã Đại Phước); Nguyễn Thanh Long (SN 1970, ngụ ấp Phước Lý, xã Đại Phước) và Nguyễn Thị Út Đẹt (SN 1975, ngụ ấp Tân Thanh B, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh). Các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an xã để lập biên bản và xử lý theo quy định pháp luật về hành vi “Đánh bạc”.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia cờ bạc dưới mọi hình thức; đồng thời tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.