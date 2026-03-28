Công an cảnh báo tới người dân có giao dịch trong tài khoản với nội dung chuyển sau

Công an xã Đông Anh, thành phố Hà Nội đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức gọi điện thông báo làm thủ tục nộp hồ sơ nhà đất.

Theo đó, vào ngày 24/3/2026, ông N nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ hướng dẫn thủ tục hành chính online. Đối tượng hướng dẫn ông làm thủ tục nộp hồ sơ nhà đất và phải đóng phí 10.000 đồng.

Sau đó ông nhờ người nhà thực hiện kết nối tài khoản ngân hàng để nộp tiền theo hướng dẫn của đối tượng. Tuy nhiên, sau khi liên kết tài khoản ngân hàng thì gia đình ông phát hiện bị rút mất gần 150 triệu đồng. Phát hiện bị lừa đảo, ông N đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng hoặc truy cập các đường link theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.