Đột kích "Chí Phát LUXURY" ở Chợ Lớn, phát hiện cặp vợ chồng bán hàng fake hiệu Gucci, Dior, Rolex...

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã triệt phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My.

Trong đó, Công an thi hành bắt tạm giam với Ôn Chí Phát để điều tra về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".Trước đó, ngày 12/5 Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp Đội 6, Phòng PC03 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Chí Phát LUXURY tại địa chỉ 166 Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Qua kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của Mỹ và nhiều nước thuộc liên minh Châu Âu được bảo hộ tại Việt Nam như: Gucci, Louis Vuitton, Burrberry, Dior, Hermes, Rolex… gồm quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ các loại.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.913 sản phẩm với tổng trị giá niêm yết hơn 1,079 tỷ đồng. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Cận cảnh kho hàng thời điểm công an kiểm tra

Nhiều sản phầm giày dép giả các thương hiệu nổi tiếng

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2021 đến tháng 5/2026, vợ chồng Ôn Chí Phát - Nguyễn Thanh My đã tổ chức nhập hàng giả mạo nhãn hiệu thông qua các đầu mối trên mạng xã hội để bán trực tiếp tại cửa hàng và bán trực tuyến thông qua Facebook, Zalo, TikTok nhằm thu lợi bất chính.

Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu kế toán thể hiện từ năm đầu năm 2024 đến nay các đối tượng đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng. Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia xác định 17 danh mục hàng hóa thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Hiện Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.