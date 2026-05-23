Từ vụ tự tử bất thường, Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn bán chất độc quy mô kinh hoàng

Ngày 23/5, Công an TP.HCM đã khởi tố 35 đối tượng về các tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc”.

Trước đó, ngày 29/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC01) tiếp nhận nguồn tin về việc anh T.N.T. (trú tại xã Bàu Bàng, TP.HCM) tử vong, nghi do uống thuốc độc tự tử.

Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, thực hiện chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, các trinh sát, điều tra viên đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Tang vật bị thu giữ

Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc Xyanua. Đáng chú ý, số chất độc này được anh T đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ Diệp Thái Thanh Lâm. Từ đầu mối quan trọng này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện Lâm không chỉ bán Xyanua cho riêng anh T. mà còn giao dịch với nhiều đối tượng khác.

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của chất độc Xyanua - loại hóa chất cực độc có thể gây chết người trong thời gian ngắn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án đấu tranh. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động, khẩn trương vào cuộc truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép Xyanua từ Campuchia về Việt Nam.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Đỏ, đối tượng sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là kẻ cầm đầu đường dây. Dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn Xyanua qua biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ. Trong tháng 3 và tháng 4/2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn Xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau.

Đến nay, Phòng PC01 đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố để đánh giá tài liệu chứng cứ và thống nhất khởi tố 35 đối tượng về các tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc”, các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn theo quy định. Tang vật thu giữ gồm hơn 1,3 tấn Xyanua tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước; hơn 2 tỷ đồng tiền mặt; nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng xe ô tô được sử dụng làm phương tiện vận chuyển chất độc.

Nhiều đối tượng bị khởi tố về các tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc”

Đây là đường dây mua bán trái phép chất độc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và che giấu hành vi phạm tội. Việc kịp thời triệt phá đường dây đã ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn chất cực độc ra xã hội, hạn chế những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra đối với cộng đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Kết quả khám phá, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất độc Xyanua quy mô lớn xuyên biên giới tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM trong thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự. Với phương châm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám địa bàn, quản lý chặt đối tượng và xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm, lực lượng Công an đã nhanh chóng phát hiện, bóc gỡ toàn bộ đường dây, ngăn chặn kịp thời lượng lớn chất cực độc có nguy cơ phát tán ra xã hội.

Kết quả này không chỉ góp phần giữ vững an ninh, an toàn trên địa bàn Thành phố mà còn khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an Thành phố trong đợt cao điểm 45 ngày đêm: đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, không để hình thành điểm nóng, không để tội phạm lợi dụng không gian mạng, tuyến biên giới và các phương thức thủ đoạn mới để hoạt động.

Qua vụ việc trên, Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất độc Xyanua dưới mọi hình thức. Mọi hành vi vi phạm liên quan đến tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.