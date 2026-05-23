Phát hiện đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ ở Gia Lai

Ngày 23-5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ việc 2 người thương vong xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn xã Tuy Phước.

Công an khám nghiệm hiện trường tại một khu nhà trọ ở xã Tuy Phước

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 25 phút ngày 22-5, người dân tại khu nhà trọ trên đường Nguyễn Huệ (thôn Trung Tín 1, xã Tuy Phước) nghe tiếng cãi vã phát ra từ phòng trọ của bà Đ.T.N.Y (47 tuổi; trú thôn Lộc Thượng, xã Tuy Phước).

Khi đến kiểm tra, người dân thấy bà Y. xảy ra xô xát với một người đàn ông trong phòng nên đi gọi chủ nhà trọ đến can ngăn. Tuy nhiên, khi quay lại, mọi người phát hiện bà Y. bị thương, trên người có nhiều máu.

Nạn nhân sau đó được Đội SOS 115 Bình Định đưa đi cấp cứu, đồng thời vụ việc được trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường và phát hiện người đàn ông đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Đ.D.H (khoảng 42 tuổi; trú xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.