Phát hiện 54 loại thực phẩm chức năng giả bán trên toàn quốc, nhiều người Việt quen dùng: Ai từng mua cần liên hệ công an trước 29/5

Nam An, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:24 23/05/2026
Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân từng mua hoặc sử dụng 54 lô thực phẩm chức năng giả đang lưu hành trên toàn quốc khẩn trương cung cấp thông tin, giao nộp sản phẩm trước ngày 29/5 để phục vụ điều tra.

Nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua, sử dụng các sản pẩm đã bị thu giữ khẩn trương phối hợp cung cấp thông tin, giao nộp sản phẩm chưa sử dụng trước ngày 29/5/2026.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra 02 vụ án hình sự về các hành vi: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả (có danh mục kèm theo).

Bảng kê các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ được xác định là hàng giả:

* Vụ án hình sự số 128 ngày 27/5/2025

STTTÊN SẢN PHẨMSỐ ĐĂNG KÝLÔ SẢN XUẤTNgÀY SẢN XUẤTTÊN THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆMĐƠN VỊ SẢN XUẤT
1LIVER RQ2819/2021/ĐKSP1802252/18/2025Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
2SUPER JOJO MÁTGAN RQ1480/2020/ĐKSP2802232/28/2023Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
3ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO RQ3016/2022/ĐKSP1707247/17/2024Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
4TONIC RQ12671/2020/ĐKSP20122412/20/2024Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
5GINKGKO - 90009410/2020/ĐKSP803253/8/2025Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
6GOOD HEALTH RQ8308/2019/ĐKSP1501251/15/2025Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
7BRAIN KIDS CK3243/2024/ĐKSP2307247/23/2024Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
8CALCI MK7 RQ13121/2020/ĐKSP2009249/20/2024Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
9LIVER MAX12833/2019/ĐKSP1503253/15/2025Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
10VITAMIN E RQ2706/2021/ĐKSP20122412/20/2024Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
11Dạ dày HP12506/2019/ĐKSP28112311/28/2023Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
12Ăn ngủ ngon RQ13545/2019/ĐKSP1605245/16/2024Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
13Brios Cal New2634/2020/ĐKSP1703253/17/2025Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
14Polivita RQ4954/2020/ĐKSP2602252/26/2025Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
15Eva Beauty Venuss3643/2020/ĐKSP1007247/10/2024Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
16Viên bổ sắt Muti Vitamin11596/2019/ĐKSP1802252/18/2025Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
17TERMI GO9755/2021/ĐKSP5112411/5/2024Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
18Queen Collagen 8X2094/2023/ĐKSP16102410/16/2024Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
19Acetylcystein 500MG CK6022/2024/ĐKSP2609249/26/2024Công ty TNHH công nghệ sinh học MedipharmCông ty CP dược phẩm Santex
20Dạ dày HP12506/2019/ĐKSP1102252/11/2025Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
21Viên xương khớp RQ9754/2021/ĐKSP1112411/1/2024Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
22OMEGA 3 RQ7351/2020/ĐKSP2003253/20/2025Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
23SLIM BODY7944/2021/ĐKSP1201241/12/2024Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
24Good Health RQ8308/2019/ĐKSP402232/4/2023Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt NamCông ty CP dược phẩm Santex
25Nữ kinh khang RQ13132/2020/ĐKSP1503253/15/2025Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
26Rambo Kid11057/2020/ĐKSP2009249/20/2024Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
27SMART KIDS DROPS7056/2021/ĐKSP2401241/24/2024Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
28Kidscold9474/2023/ĐKSP2803253/28/2025Công ty TNHH công nghệ sinh học MedipharmCông ty CP dược phẩm Santex
29BỔ PHẾ THANH RQ2038/2020/ĐKSP1102252/11/2025Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Santex
30BỔ PHẾ THANH RQ2038/2020/ĐKSP1908248/19/2024
31Eva + Especially2858/2023/ĐKSP103253/1/2025Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Bika Pharma
32HEMOLY 3309/2020/ĐKSP106246/1/2024Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Bika Pharma
33Pros - Men 9452/2021/ĐKSP104244/1/2024Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Bika Pharma
34Ginko DHA Plus8002/2019/ĐKSP107247/1/2024Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Bika Pharma
35BYE TRĨ 740/2020/ĐKSP104254/1/2025Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Bika Pharma
36FORACTIVE COLLAGEN TYPE II5189/2020/ĐKSP103253/1/2025Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Bika Pharma
37HEMOLY 3309/2020/ĐKSP1012501-01-225Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Bika Pharma
38IMUNODULIN3015/2022/ĐKSP103253/1/2025Công ty TNHH thảo dược RQPHAR ViệtCông ty CP dược phẩm Bika Pharma
39Vitamin C CK1454/2024/ĐKSP1202401/2024Công ty TNHH công nghệ sinh học MedipharmCông ty CP dược phẩm công nghệ cao Beatexpharm

* Vụ án hình sự số 174 ngày 11/7/2025

STTTÊN SẢN PHẨMSỐ ĐĂNG KÝSỐ LÔNGÀY SẢN XUẤTTÊN THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆMĐƠN VỊ SẢN XUẤT
1ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO LINHZHI LYSIN (Hộp 1 lọ x 30v)1698/2022/ĐKSPR083/4/2024CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUPCÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
2ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO LINHZHI LYSIN (Hộp 2 lọ x 30v)1698/2022/ĐKSPR181/6/2025CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUPCÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
3VIÊN DƯỠNG TÂM AN THẦN NGỦ NGON CEBRA - EXTRA9772/2021/ĐKSPR551/27/2024CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUPCÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
4COLLAGEN DIỆP LỤC GOLD (Hộp 2 lọ x 30v)11933/2020/ĐKSPR395/27/2024CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUPCÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
5COLLAGEN DIỆP LỤC GOLD (Hộp 1 lọ x 30v)11933/2020/ĐKSPR048/4/2023CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUPCÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
6GLUCOSAMIN SULFAT 2NACL 800.OXTRA2357/2022/ĐKSPR036/1/2023CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUPCÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
7LACTO - BABYGOLD PLUSS13157/2020/ĐKSPR254/16/2025CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUPCÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
8CALCI NANO MK7 GOLD13051/2020/ĐKSPN089/26/2023CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUPCÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
9MAMA DHA BABY GOLD284/2021/ĐKSPN073/26/2025CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUPCÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
10ARGININ XẠ ĐEN DIỆP HẠ CHÂU GOLD 85012934/2020/ĐKSPN062/13/2025CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUPCÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
11CÀ GAI LEO XẠ ĐEN DIỆP HẠ CHÂU GOLD 850493/2021/ĐKSPN052/12/2025CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUPCÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
12GLUTATHION COLLAGEN L-CYSTIN 500 (Hộp 01 lọ x 30 viên)8843/2021/ĐKSPR069/9/2023CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUPCÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
13GLUTATHION COLLAGEN L-CYSTIN 500 (Hộp 02 lọ x 15 viên)8843/2021/ĐKSPR0911/6/2024CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUPCÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
14L-ORNITHIN ARGININ LINHZHI5849/2021/ĐKSPR252/11/2025CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUPCÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FUSI
15GLUCOSAMIN EXTRA 900.OKORY 7659/2022/ĐKSP2401023/5/2024CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH GROUPCÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN

Để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng các sản phẩm thuộc danh mục trên chủ động phối hợp làm việc, cung cấp tài liệu liên quan đến việc mua bán sản phẩm; đồng thời giao nộp các sản phẩm chưa sử dụng cho cơ quan điều tra.

Thời hạn tiếp nhận thông tin, tài liệu và sản phẩm trước ngày 29/5. Sau thời hạn trên, nếu các cá nhân, tổ chức không đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Các cá nhân, tổ chức liên hệ làm việc tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ, địa chỉ số 216 đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; liên hệ Điều tra viên Lại Ngọc Tú, số điện thoại 0886.090.886 để được hướng dẫn, giải quyết.

