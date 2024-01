Đợt giá lạnh khắc nghiệt hoành hành tại Mỹ và một số quốc gia châu Âu

Số người thiệt mạng do bão tuyết và giá rét khắc nghiệt ở Mỹ đã lên tới 83 người. Theo đó, bang Tennessee xác nhận có 19 người thiệt mạng do thời tiết khắc nghiệt, Oregon có 16 ca tử vong, số người chết còn lại được báo cáo ở ít nhất 8 bang khác, trong đó có Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, New York và New Jersey.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo sẽ còn nhiều thương vong cho đến khi tình trạng thời tiết cực đoan kết thúc.

Một số bang đã phát cảnh báo lái xe phải cẩn thận chú ý khi lưu thông trên đường khi mặt đường trở nên trơn trượt do băng tuyết. Thậm chí, bang Mississippi khuyến cáo người dân chỉ nên lái xe trong trường hợp thật sự cần thiết. Để giữ an toàn trong thời tiết lạnh giá, các chuyên gia khuyến cáo người dân mặc nhiều lớp quần áo khi ra ngoài. Thận trọng khi vận hành các thiết bị như máy sưởi và chú ý các triệu chứng của tình trạng hạ thân nhiệt.

Vùng Tây Bắc Thái Bình Dương và một số khu vực phía Nam đã trải qua hình thái thời tiết mùa đông khắc nghiệt trong tuần qua, khiến các gia đình và cơ sở kinh doanh phải tiêu thụ lượng khí đốt nhiều kỷ lục để sưởi ấm và phát điện.

Công viên Trung tâm ở New York đón đợt tuyết rơi thứ hai trong một tuần vào ngày 19/1/2024. (Ảnh: AFP)

Dự báo thời tiết lạnh khắc nghiệt sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tuần, với các cảnh báo về tình trạng đóng băng sẽ xảy ra trên một vùng rộng lớn của vùng duyên hải vịnh Mexico, kéo dài từ phía đông Texas và Louisiana trải qua phần lớn Mississippi, Alabama và một phần của Florida và Georgia. Gió lạnh tới -17℃ cũng được dự báo cho bang Mississippi.

Một khối không khí lạnh mới hình thành trên khu vực miền Trung sẽ khiến nhiệt độ giảm xuống dưới mức trung bình từ 20 đến 30℃ ở phía Đông vùng bình nguyên đến các thung lũng ở Ohio và Tennessee. Tuyết cũng sẽ xuất hiện ở vùng Ngũ Đại Hồ và trên các khu vực thuộc miền Trung Appalachia và vùng Đông Bắc cho đến tối 21/1 (theo giờ địa phương).

Trong khi đó, bên kia bờ Đại Tây Dương, một số quốc gia ở châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, tuyết rơi và băng giá đang càn quét nhiều khu vực khiến giao thông đi lại khó khăn. 25 tỉnh của Pháp đã đưa ra cảnh báo cam về tình trạng băng tuyết. Tại Tây Ban Nha, 600 người đã bị mắc kẹt trong xe ô tô do tuyết rơi dày. Quân đội đã được huy động để giải cứu những người mắc kẹt.