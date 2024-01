Hàng chục người thiệt mạng vì bão tuyết ở Mỹ (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo thông báo của giới chức Mỹ, kể từ cuối tuần trước, đã có ít nhất 33 người trên 9 bang của nước Mỹ thiệt mạng, chủ yếu do tai nạn giao thông vì đường trơn trượt do tuyết rơi dày.

Ngoài ra, hàng chục người khác cũng bị thương do tai nạn liên quan đến mưa lớn gây lở đất, sập nhà. Hàng trăm hộ gia đình ở nhiều bang trung tây cũng rơi vào tình trạng mất điện do gió mạnh, nhiều công sở, trường học và đường xá phải đóng cửa. Đây cũng là đợt tuyết rơi dày đầy tiên ở thủ đô Washington và thành phố New York trong hơn 2 năm qua.

Tình trạng mưa lớn kèm với tuyết rơi dày và gió mạnh sẽ tiếp tục kéo dài khi hai cơn bão mùa đông sắp tấn công các khu vực bờ biển phía đông và phía tây nước Mỹ.

Cho đến nay, hầu hết các bang đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp hoặc cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt. Các đợt không khí lạnh bất thường cũng dự kiến sẽ tràn qua khu vực miền trung cũng như phía đông nước Mỹ vào thứ Sáu tới và kéo dài đến hết cuối tuần.