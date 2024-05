Những câu hỏi đằng sau vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi vẫn chưa được tìm thấy mặc dù có nhiều bài báo khác nhau đưa tin về vị trí nơi chiếc trực thăng chở ông đã được tìm thấy. Tuy nhiên, những bài báo này nhanh chóng bị Hội chữ Thập đỏ Iran bác bỏ và thế giới tiếp tục theo dõi lực lượng khẩn cấp của Iran tìm kiếm Tổng thống Raisi tại một khu vực gần Khu bảo tồn Dizmar thuộc tỉnh Đông Azerbaijan.

Trực thăng chở Tổng thống Iran cất cánh ở biên giới giữa Iran và Azerbaijan. Ảnh: Reuters

Trước đó, nguồn tin Iran cho biết vụ rơi trực thăng xảy ra gần Jolfa, một thành phố ở biên giới với Azerbaijan, cách thủ đô Tehran khoảng 600 km về phía Tây Bắc. Tổng thống Iran đã đến Azerbaijan vào sáng sớm 19/5 để để tham dự lễ khánh thành một con đập với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev. Đây là công trình thuỷ điện thứ ba mà hai quốc gia chung tay xây dựng trên sông Aras.

20 đội ngũ cứu hộ cùng nhiều máy bay không người lái đã được điều đến khu vực chiếc trực thăng rơi xuống.

Điều gì đã xảy ra?

Những thông tin về chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn xuất hiện đầu tiên trên mạng xã hội và nhanh chóng được truyền thông địa phương thu thập. Bài báo đầu tiên do trang tin tức Mehr có liên hệ với nhà nước Iran cho biết, Tổng thống Raisi đã chọn tới Tabriz bằng ô tô do sương mù và ông đã an toàn. Tuy nhiên, tin tức này đã bị gỡ xuống sau khi truyền hình nhà nước xác nhận chiếc trực thăng mất tích chở ông Raisi và các quan chức khác, đồng thời thông báo, chiếc trực thăng đã phải "hạ cánh cứng".

"Hạ cánh cứng" là khi máy bay hạ cánh với tốc độ và lực đứng thẳng lớn hơn so với chuyến hạ cánh bình thường do các vấn đề như thời tiết, sai sót của phi công hoặc các vấn đề kỹ thuật.

Những người ở trên trực thăng gặp nạn là ai?

Đi cùng với Tổng thống Ebrahim Raisi là Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian, Thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan của Iran Malek Rahmati và Ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem - Đại diện của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Đông Azerbaijan.

Hai trong ba chiếc trực thăng thuộc phái đoàn của Tổng thống Iran đã quay về thành phố Tabriz an toàn. Bộ trưởng Năng lượng Ali Akbar Mehrabian cùng Bộ trưởng Nhà ở và Giao thông Mehrdad Bazrpash ở trên những chiếc trực thăng này.

Trực thăng chở Tổng thống Iran rơi ở đâu?

Chiếc trực thăng này đã rơi ở Khu vực Bảo tồn Dizmar - một khu vực rừng núi khá hiểm trở nằm gần biên giới Azerbaijan. Truyền hình nhà nước ban đầu cho biết chiếc trực thăng rơi gần Jolfa, một thành phố ở biên giới với Azerbaijan nhưng sau đó cho biết nó nằm xa hơn về phía Đông gần làng Uzi.

Theo kênh này, điều kiện thời tiết xấu bất thường của Dizmar đã dẫn đến vụ tai nạn trên.

Vì sao chưa thể tìm thấy các hành khách trên trực thăng gặp nạn?

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm địa điểm chiếc trực thăng gặp nạn. Theo truyền thông nhà nước Iran, ngoài hàng chục nhân viên cứu hộ, một số xe cứu thương và máy bay không người lái cũng được triển khai để tiến hành tìm kiếm.

Tuy nhiên, tất cả nỗ lực trên đều bị cản trở bởi các điều kiện thời tiết xấu với mưa lớn, sương mù và gió mạnh. Hàng thông tấn IRNA cho biết, khu vực trên là một "khu rừng" nên sẽ khó có thể tiếp cận.

Địa hình bùn lầy và bóng tối cũng cản trở việc các đội cứu hộ xác định vị trí máy bay gặp nạn. Hệ thống vệ tinh Copernicus của Ủy ban châu Âu đã được kích hoạt để hỗ trợ tìm kiếm, Ủy viên châu Âu về xử lý khủng hoảng Janez Lenarcic cho hay trên mạng xã hội X. Iraq cũng đã chỉ đạo Bộ Nội vụ, Hội Chữ Thập đỏ và các cơ quan khác hỗ trợ tìm kiếm.

Trước đó, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một máy bay không người lái của nước này hỗ trợ tìm kiếm vị trí trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn, đã xác định được một nguồn nhiệt ở vùng núi tỉnh Đông Azerbaijan và chia sẻ với các nhà chức trách Iran. Các đội cứu tìm kiếm và cứu hộ đã đến địa điểm nguồn nhiệt được xác định nhưng vẫn chưa xác định được vị trí của chiếc trực thăng, hãng thông tấn FARS đưa tin.

Không lâu sau đó, hãng thông tấn IRNA và ISNA cho biết, địa điểm trực thăng chở Tổng thống Iran rơi đã được xác định. Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận hiện trường.

Chuyện gì đã xảy ra với trực thăng chở Tổng thống Iran?

Chính phủ Iran vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về những điều đã xảy ra bởi vẫn còn nhiều chi tiết chưa rõ ràng.

Hiện thông tin về loại trực thăng chở ông Raisi và các quan chức Iran chưa được xác nhận. Chúng có thể là trực thăng quân đội hoặc máy bay của Hội Chữ Thập Đỏ.

Iran đang vận hành một số loại trực thăng nhưng nhiều loại trong số đó có lịch sử từ trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 của nước này. Do lệnh trừng phạt và các hạn chế về tài chính, Iran gặp khó khăn trong việc mua một số bộ phận dự phòng, dẫn đến việc bảo trì trở nên thách thức hơn.

Ai nắm quyền ở Iran trong khi Tổng thống đang mất tích?

Phó Tổng thống thứ nhất của Iran - ông Mohammad Mokhber, 69 tuổi sẽ nắm quyền trong thời gian ông Raisi vắng mặt. Điều này cần sự thông qua của Lãnh tụ Tối cao Iran sau khi Tổng thống đương nhiệm được xác nhận đã qua đời hoặc không có khả năng lãnh đạo.

Một cuộc bầu cử sau đó sẽ phải được sắp xếp trong vòng chưa quá 50 ngày. Iran dự kiến sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào 2025. Lãnh tụ Tối cao Khamenei khẳng định với người dân Iran rằng sẽ không có sự gián đoạn nào trong các vấn đề quốc gia.