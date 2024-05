Vương phi Kate lần đầu cập nhật về dự án mới sau thông báo đang điều trị ung thư

Vương phi xứ Wales Kate Middleton thông báo cập nhật dự án mới sau tin tức về tình hình sức khỏe của cô. Cô công bố đoạn trailer phim ngắn nhằm nâng cao nhận thức về những khó khăn về tinh thần mà nông dân ở Anh phải đối mặt, đặc biệt trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại. Đây là sáng kiến chính thức đầu tiên kể từ khi cô thông báo về việc điều trị bệnh ung thư.

Phim ngắn mà Vương phi giới thiệu là một phần của hoạt động trong Tuần lễ Nhận thức về Sức khỏe Tinh thần. Vương phi không xuất hiện trực tiếp nhưng phim được sản xuất dưới sự giám sát của cô và Thân vương William. Đoạn phim cho thấy cuộc trò chuyện giữa Sam Stables từ tổ chức We Are Farming Minds và Farmer Will về vấn đề sức khỏe tinh thần trong cộng đồng nông dân, cách thức tìm kiếm sự hỗ trợ cũng như các hoạt động của chương trình Chiến lược Sức khỏe Tinh thần của vợ chồng Công tước xứ Cornwall.

Trước đó vào tháng 9 năm ngoái, Thân vương và Vương phi xứ Wales đã gặp gỡ Stables tại trang trại của ông để thảo luận về chiến lược này, vốn đã được triển khai như một phần trong cam kết của họ đối với sức khỏe tinh thần.

Trong chuyến thăm quần đảo Scilly mới đây, Thân vương William nhấn mạnh vợ mình "phục hồi tốt". Hiện tại, không có thông tin cụ thể về thời gian Vương phi sẽ hoàn toàn bình phục hay trở lại với đầy đủ nhiệm vụ hoàng gia.

Sự chú ý về tình trạng sức khỏe của Vương phi không chỉ đến từ công chúng Anh mà còn lan rộng khắp thế giới, thể hiện sự quan tâm và sự đồng cảm mà công chúng dành cho cô.

Cuộc chiến với bệnh ung thư của Vương phi xứ Wales và quyết định mạnh mẽ của cô trong việc mang đến sự chú ý cần thiết cho vấn đề sức khỏe tinh thần, đặc biệt trong cộng đồng nông nghiệp, được coi là minh chứng cho sức mạnh nội tâm và cam kết của cô đối với công tác xã hội.

Thông tin về dự án mới này và việc Vương phi duy trì sự tương tác với công chúng qua các phương tiện truyền thông xã hội trong thời gian hồi phục là bài học về sự kiên cường và khả năng vượt qua khó khăn, đồng thời cũng là động lực cho những ai đang trải qua những thử thách tương tự.

