Đông Nhi và Người Ôm Pháo Hoa: Bước đi khơi gợi thanh xuân lấy lòng fan sau scandal, dọn đường cho loạt dự án khủng trong năm 2023?

Tối 21/4, Đông Nhi chính thức trở lại làng nhạc với MV Người Ôm Pháo Hoa, đánh dấu 1 năm vắng bóng kể từ MV toàn sao hạng A Đôi Mi Em Đang U Sầu. Ở sản phẩm lần này, Đông Nhi có sự bắt tay với DTAP, nhóm producer đứng sau 2 album HOÀNG và LINK cực kỳ thành công của Hoàng Thùy Linh. Tuy nhiên, cú bắt tay này cũng mang về nhiều nỗi hoài nghi về sự “hợp cạ” khi Đông Nhi lẫn DTAP đều có những cái bóng rất lớn trong âm nhạc của riêng cần vượt qua. Với Đông Nhi, đó là sự loay hoay tìm được một đội ngũ producer ăn ý sau “thời đại” của Đỗ Hiếu. Với DTAP, đó là bài toán tìm kiếm một giọng ca đủ lớn sau Hoàng Thùy Linh để khẳng định con đường âm nhạc khác biệt.

Đông Nhi tái xuất với Người Ôm Pháo Hoa kết hợp cùng DTAP - đội ngũ sản xuất âm nhạc đứng sau các sản phẩm làm nên thương hiệu của Hoàng Thùy Linh

Người Ôm Pháo Hoa MV - Đông Nhi x DTAP

Với những khán giả có sự quan sát làng nhạc Việt, động thái của Đông Nhi không khó để đoán: Người Ôm Pháo Hoa không phải sản phẩm chính thức của Đông Nhi, nhưng là sản phẩm quan trọng để “hâm nóng” và mở đường cho con đường âm nhạc của nữ ca sĩ sinh năm 1988 với một dự án nào đó lớn hơn. Vì sao Đông Nhi lại chọn thời điểm này để ra mắt, và vì sai phải là Người Ôm Pháo Hoa?



Người Ôm Pháo Hoa: sản phẩm “tribute” loạt hit trong quá khứ, gợi lại thanh xuân đã bị lãng quên?

Nhìn chung, Người Ôm Pháo Hoa đã giữ vai trò một sản phẩm “hâm nóng” rất tốt, gợi nhiều cảm xúc đặc biệt với cộng đồng fan Đông Nhi. Bởi một lẽ rất rõ: ca khúc không hướng đến việc tạo cảm giác mới mẻ, chẳng tuyên bố Đông Nhi “lột xác” mà ngược lại, muốn đẩy đến tận cùng cảm giác hoài niệm của người nghe nhạc với một Đông Nhi những ngày đầu debut.

Đông Nhi đem lại cảm giác âm nhạc thuở mới debut trong Người Ôm Pháo Hoa

Trong ca khúc Người Ôm Pháo Hoa, phía Đông Nhi cho biết nhóm NSX âm nhạc DTAP mong muốn mang lại hình ảnh một Đông Nhi “xưa nhưng không cũ” trong âm nhạc. Với mục tiêu khơi gợi lại cảm xúc một thời thanh xuân của khán giả yêu mến Đông Nhi, đồng thời giới thiệu một Đông Nhi mới trong năm 2023. Để có thể làm nên ca khúc, DTAP đã sử dụng những âm thanh đặc trưng tạo nên tên tuổi của Đông Nhi trong những bản hit cũ kết hợp với hiphop và giao hưởng để biến những giai điệu thân quen trở nên mới lạ, độc đáo. Đặc biệt, trong đoạn Rap Melody, DTAP gợi lại không gian âm nhạc “rất Đông Nhi” bằng câu hát vốn rất nổi tiếng trong bản hit Ngọt Ngào - I'm in love with you.



DTAP cũng đã có chia sẻ về bản phối của Người Ôm Pháo Hoa: “Cũng như Người Ôm Pháo Hoa, DTAP mong muốn khi mọi người nghe ca khúc sẽ gợi lên những cảm xúc hoài niệm. Không chỉ là nhịp điệu OldSchool được sử dụng trong bài hát mà chính giọng ca của chị Đông Nhi cũng là những điều tạo nên cảm giác rất hoài niệm khi nghe ca khúc này. Ca khúc như một cỗ máy thời gian đưa mọi người trở lại những năm mà nền tảng nhạc số và internet vô cùng phổ biến, nơi thế hệ 8x 9x miệt mài với các trò chơi như Audition, ZingSpeed, Boom,…nơi mà các bài hát phải tải về máy tính và chép vào các máy phát mp3 để nghe đi nghe lại, nơi mà muốn nghe nhạc phải chờ bài hát lên top trên iTV,…

Và hồi ức xưa hiện lên không chỉ là âm nhạc Đông Nhi, nó còn là âm nhạc của thời Vpop 8x 9x, hay rộng hơn là âm nhạc US-UK với Britney Spears,… Bên cạnh đó, việc sử dụng màu sắc âm nhạc hiphop vào 2 đoạn drop như một cuộc chơi về âm thanh, các sound tiếng của năm 2023 để mang cho ca khúc một hơi thở đương thời trong dòng chảy của âm nhạc hiện tại”.

DTAP đồng hành cùng Đông Nhi trong sản phẩm lần này

Việc “làm mới” những ca khúc cũ theo nhiều cách cũng là một nhánh trào lưu đang thịnh hành của Vpop trong thời gian qua. Khi khán giả đôi khi hơi “ngộp” trong những chất liệu mới, thì những âm thanh từ kí ức được làm mới với hơi thở đương đại, có tác dụng vỗ về và tạo nên cảm xúc hoài niệm. Điển hình như loạt hit cũ thế hệ trước được mang vào chương trình Biển Của Hi Vọng, Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân mang đến một tinh thần “chữa lành” đầy tích cực.



Vì sao là thời điểm này, và vì sao là một sản phẩm như Người Ôm Pháo Hoa?

Đến hiện tại, hẳn nhiều người vẫn chưa quên ồn ào Đông Nhi “khẩu chiến” với fan hồi tháng 5/2022, chưa đầy 1 tháng sau khi cô ra mắt “bom tấn” Đôi Mi Em Đang U Sầu. Đó có thể xem là ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp của Đông Nhi khi một nghệ sĩ vốn quá nổi tiếng bởi sự “chiều chuộng” fan nay lại mất điểm trầm trọng. Hệ quả là một làn sóng tẩy chay Đông Nhi lẫn ông xã Ông Cao Thắng lan tràn trên diện rộng. Từ một cái tên được lòng số đông công chúng bởi hình ảnh xuất hiện quá chỉn chu, giờ đây các động thái của Đông Nhi đều bị một số lượng không nhỏ suy diễn theo chiều hướng tiêu cực.

Đông Nhi từng bước vượt qua bão dư luận năm nào và quay trở lại với âm nhạc một cách mạnh mẽ

Thời gian trôi qua, ồn ào cũng lắng dần, dư luận cũng phần nào nguôi ngoai. Lượng fan “trung thành” với Đông Nhi vẫn hoạt động sôi nổi với số lượng không hề ít, và chứng tỏ rằng tình cảm giữa họ với thần tượng vẫn không hề sứt mẻ. Có chăng chỉ là một hiểu lầm để hai bên thấu hiểu lẫn nhau hơn. Với thời gian hoạt động lâu dài, lượng fan trung thành của Đông Nhi cũng đã trưởng thành cùng thần tượng, hoạt động vô cùng bài bản và chuyên nghiệp, ủng hộ thần tượng bằng những cách hữu hiệu.



Việc ra mắt một sản phẩm với loạt những “dấu chỉ” về kí ức, về thời thanh xuân là điều cần thiết. Và rõ ràng, khó ai có thể chê trách một sản phẩm gợi nhắc trực tiếp về quãng thanh xuân tươi đẹp của rất nhiều người. Người Ôm Pháo Hoa là một sản phẩm đủ chất lượng để thuyết phục lực lượng người hâm mộ đông đảo, khơi gợi lên trong họ những kí ức về nhiều năm đồng hành cùng thần tượng. Việc “hâm nóng” tình cảm với người hâm mộ bằng chính những thanh âm kí ức là một nước đi ấn tượng của Đông Nhi, và đã chứng tỏ sự hiệu quả từ những bước đầu.

Người Ôm Pháo Hoa là sản phẩm mở đầu cho dự án kỷ niệm 15 năm ca hát của Đông Nhi

Người Ôm Pháo Hoa là dự án khởi động cho năm 2023 - thời điểm kỉ niệm 15 năm ca hát của Đông Nhi, đó cũng là điều mà ekip của cô khẳng định trong thông cáo phát đi với truyền thông. Nữ ca sĩ cùng DTAP sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả từ đây đến cuối năm, cũng xác định về sự hợp tác lâu dài giữa 2 bên. Đông Nhi từng có một chuỗi dự án Ten On Ten mừng 1 thập niên hoạt động vô cùng thành công hồi năm 2018. Và chuỗi dự án mừng 15 năm không chỉ là một cột mốc, mà còn là “phép thử” về sức hút của cái tên Đông Nhi với khán giả đại chúng trong thời điểm khác xưa rất nhiều: “thời đại” của TikTok lên ngôi, những giai điệu speedup “thống trị”, những đoạn clip ngắn đang là xu hướng,...