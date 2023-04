Đông Nhi kết hợp DTAP trong MV mới nhưng hoá ra chỉ như bản mashup loạt hit hơn 10 năm?

Tối 21/4, Đông Nhi chính thức trở lại làng nhạc với MV Người Ôm Pháo Hoa, đánh dấu 1 năm vắng bóng kể từ MV toàn sao hạng A Đôi Mi Em Đang U Sầu. Ở sản phẩm lần này, Đông Nhi khiến công chúng tò mò khi thông báo sẽ kết hợp cùng DTAP - nhóm music producer đứng sau thành công của Hoàng Thuỳ Linh. Hai cá tính âm nhạc khác biệt, khán giả trông đợi sự biến hoá của Đông Nhi khi hợp tác cùng nhóm nhà sản xuất trẻ.

Mở đầu bản phối, DTAP dẫn dắt cảm xúc bằng tiếng violin kết hợp nhịp nhàng và đẩy cao trào ngay từ intro với âm thanh từ dàn giao hưởng đầy ấn tượng. Nhưng tất cả cảm xúc dồn dập chỉ dừng ở intro, âm nhạc “rất Đông Nhi" vang lên ngay sau phần mở đầu như đưa khán giả trở lại 15 năm trước. Giai điệu Người Ôm Pháo Hoa rất quen thuộc với nhịp RnB nhẹ nhàng, được bắt gặp ở những bản hit làm nên tên tuổi Đông Nhi như Ngọt Ngào, Khóc, Cho Em Một Lần Yêu, Có Những Yêu Thương Nào, Sau Những Giấc Mơ... Đặc biệt, câu hát cực kì nổi tiếng của Ngọt Ngào - “I'm in love with you" được sử dụng cho phần rap melody càng mang đến cảm xúc hoài niệm.

Đông Nhi xây dựng một sân khấu dành cho riêng mình

Nhan sắc ngọt ngào của bà mẹ một con

Set quay tinh giản nhưng thu hút mọi ánh mắt tập trung vào Đông Nhi

Ý tưởng bài hát là mối tình hạnh phúc ngắn ngủi như pháo hoa sớm rực rỡ lại chóng tàn. Nhưng về phần hình ảnh, Đông Nhi không chọn thực hiện một MV hoành tráng, phức tạp cốt truyện và điện ảnh như Đôi Mi Em Đang U Sầu mà trở về với hình ảnh tinh giản, gần gũi nhất. Người Ôm Pháo Hoa được xây dựng như một sân khấu live, nơi nữ ca sĩ đã toả sáng với những bản hit thuở mới vào nghề. Nhan sắc bà mẹ một con ngày càng ngọt ngào, đằm thắm là điểm thu hút trọn ánh nhìn.

Sau 13 giờ phát hành, MV của Đông Nhi chỉ thu về 94 nghìn lượt xem, chưa lọt top trending

Ngay sau khi MV lên sóng, phản ứng đầu tiên của khán giả là vô cùng… lạ lẫm khi Đông Nhi chọn quay trở về màu sắc âm nhạc xưa cũ. Kể từ năm 2015, Đông Nhi chọn thử sức trong nhiều thể loại, thử nghiệm các bản phối sôi động kiểu dance pop. Các fan cứng vẫn mong Đông Nhi ra nhiều sản phẩm tựa như Ngọt Ngào, do đó khi Người Ôm Pháo Hoa ra mắt, nhiều bình luận không khỏi giấu được sự xúc động.

Sự kết hợp của Đông Nhi và DTAP được mong đợi nhiều hơn

Bên cạnh đó, khán giả khó tính vẫn kì vọng nhiều hơn ở màn kết hợp với DTAP, nhận xét Người Ôm Pháo Hoa như “một bản mashup lại các hit cũ”, “bản dupe Ngọt Ngào”, thiếu đột phá. Không ít ý kiến lo ngại Đông Nhi sẽ khó bùng nổ với ca khúc có màu nhạc cũ như Người Ôm Pháo Hoa, sau 13 giờ phát hành, MV của Đông Nhi chỉ thu về 94 nghìn lượt xem, chưa lọt top trending. Bài hát này như một cách nữ ca sĩ gửi lời tri ân đến fan đã đồng hành cùng cô từ những ngày đầu. Được sản xuất, sáng tác bởi DTAP, dân tình còn đùa nhóm producer “đạo” Đông Nhi của hơn 10 năm trước.

Phản ứng netizen:

- Giai điệu hơi cũ tí nhưng rất Đông Nhi. Hoài niệm lắm.

- Bài hát hoài niệm, như những ngày đầu biết đến Đông Nhi.

- Mình yêu màu nhạc cũ của Đông Nhi nhưng bài này chỉ nên ra mắt tặng fan, sợ sẽ khó thành hit.

- Đông Nhi của Ngọt Ngào đây rồi, mình đã chờ rất lâu để chị ngày xưa trở lại.

- Nhạc vui tai đấy nhưng nghe như bản dupe Ngọt Ngào.

- Mashup lại hit hơn 10 năm trước thì đúng hơn.

- Kết hợp với DTAP mình nghĩ sẽ đột phá hơn, nhưng thế này cũng hay rồi.

- DTAP “đạo” Đông Nhi, Đông Nhi “đạo” Mai Hồng Ngọc.