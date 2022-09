Đồng Nai không hề chán nếu bạn biết hết những trải nghiệm du lịch đáng thử này!

Khi lên kế hoạch du lịch, nhiều người sẽ chọn những địa điểm nổi tiếng như Vũng Tàu, Nha Trang, Hội An,… Ít ai để ý đến Đồng Nai dù địa điểm này rất gần TP.HCM, nên khi nhắc đến chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng: "Đồng Nai không có gì chơi đâu". Tuy không có bãi biển đẹp, cũng không có dãy phố cổ kính nhưng nơi đây lại có những hoạt động rất riêng, gắn liền với thiên nhiên, đáng để bạn khám phá. Nếu chưa từng du lịch Đồng Nai lần nào thì hãy sắp xếp đến thử 1 chuyến, đảm bảo sẽ thích mê cho xem.

Leo núi Chứa Chan và cắm trại qua đêm trên đỉnh núi

Nếu bạn thuộc hội những người thích khám phá thiên nhiên, muốn trải nghiệm cảm giác chinh phục kết hợp với rèn luyện thể chất thì leo núi Chứa Chan là hoạt động mà bạn nhất định phải thử. Núi Chứa Chan được xem là ngọn núi cao thứ 2 khu vực Đông Nam Bộ chỉ sau núi Bà Đen với độ cao lên đến 837m. Ngọn núi này có hình vòng cung vô cùng độc đáo, bao quanh là khung cảnh thiên nhiên hoang sơ. Hơn nữa, vì nằm gần xịt TP.HCM, chỉ mất khoảng 3 tiếng chạy xe máy nên nhiều người đã chọn đến đây để trải nghiệm leo núi, cắm trại.

Cũng như núi Bà Đen, bạn có thể lên đỉnh núi Chứa Chan bằng 2 cung đường là đường cột điện và đường chùa. Đường cột điện có lối đi hẳn hoi, bạn cứ men theo tầm 3 tiếng là sẽ lên được đỉnh núi. Còn nếu muốn ghé thăm chùa Bửu Quang Tự nằm ở lưng chừng núi, bạn có thể chọn đi đường chùa. Đặc biệt, trong suốt quãng đường đi, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh núi rừng từ trên cao.



Muốn đạt hiệu quả vui chơi tối đa, bạn nên dành ra tầm 2 ngày để leo núi và cắm trại qua đêm, "săn" bình minh trên đỉnh núi. Nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể mang theo 1 số loại thức ăn nhẹ, nước uống và tổ chức dã ngoại trong ngày, đảm bảo cũng vui không kém.







Hòa mình vào không gian xanh mướt tại vườn Quốc gia Nam Cát Tiên

Vườn quốc gia Nam Cát Tiên là 1 trong 6 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam từng được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nơi đây hội tụ hàng trăm loại cây xanh, cây cổ thụ khổng lồ nên không khí quanh năm luôn trong lành, mát mẻ. Không những vậy, vườn Quốc gia Nam Cát Tiên còn sở hữu diện tích cực khủng, để khám phá hết chắc cũng phải mất từ 2 - 3 ngày. Vì có vị trí khá gần TP.HCM, nên bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 2 tiếng rưỡi lái xe là đã có thể hoà mình vào thiên nhiên hoang dã.

Bên cạnh thảm thực vật phong phú, ít ai biết nơi đây cũng có thể cắm trại đêm, trekking, chèo thuyền, đạp xe,… Khi đến Nam Cát Tiên, bạn nên thử dạo bộ chầm chậm trên những con đường mòn, hít thở bầu không khí trong lành hoặc ngồi ở những ngôi nhà gỗ ven sông, thả chân xuống nước để cảm nhận sự bình yên, dễ chịu.



Ngoài ra, bạn có thể khám phá thêm Bàu Sấu - vùng đất ngập mặn lớn bậc nhất nước ta. Đây cũng là "mái nhà" của 500 cá thể cá sấu và các loài động vật khác có tên trong sách đỏ như phượng hoàng đất, xít, bò tót, vượn đen má vàng, vọoc,… Nếu muốn trải nghiệm chèo thuyền, bạn có thể thuê 1 chiếc thuyền và tự tay chèo quanh đầm lầy, kết hợp với ngắm cảnh cũng rất chill. Buổi tối ở đây còn có khu đốt lửa trại, cực thích hợp cho nhóm bạn ngồi ăn uống rồi tán gẫu cùng nhau.

Cắm trại qua đêm và "săn" bình minh ở hồ Trị An

Dù khá nổi tiếng tại Đồng Nai, lại nằm gần TP.HCM nhưng hồ Trị An chỉ được giới trẻ thành phố để ý đến trong thời gian gần đây. Đây là hồ nước nhân tạo trên sông Đồng Nai với diện tích vô cùng rộng lớn. Khung cảnh tại hồ Trị An cũng tuyệt đẹp với 1 bên là mặt nước trong veo, 1 bên là bãi cỏ trải dài và rừng tràm. Ngoài ra, vì phía thượng nguồn của hồ Trị An là vườn Quốc gia Nam Cát Tiên, nên nơi đây có không khí quanh năm luôn trong lành, thoáng đãng.

Tại hồ Trị An có 1 bãi bồi "siêu cấp" rộng nên các bạn trẻ thường tổ chức cắm trại qua đêm hoặc picnic trong ngày tại đây. Khi đến, bạn hãy chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thức uống, sau đó dựng lều ở ven hồ rồi ngồi ngắm hoàng hôn thật chill cùng nhóm bạn thân. Tối đến có thể đốt thêm lửa trại, nướng BBQ hoặc đàn hát. Dù có "quẩy" tưng bừng thì sáng hôm sau phải nhớ dậy thật sớm để không bỏ lỡ khoảnh khắc bình minh.



Bên cạnh việc cắm trại tự túc, bạn cũng có thể thử qua cắm trại tiện nghi (glamping) tại khu cắm trại Tropical Eglamping (xã La Ngà, huyện Định Quán) có view hướng ra hồ Trị An. Đây là 1 hình thức cắm trại khá "khoẻ", không cần chuẩn bị lỉnh kỉnh, bao trọn gói không gian vui chơi và các bữa ăn trong ngày cùng nhiều hoạt động thú vị đi kèm như chèo thuyền kayak, đạp xe,… Mỗi hình thức cắm trại sẽ mang đến trải nghiệm khác nhau, nhưng bạn cũng nên thử cắm trại bụi tự túc 1 lần trong đời để có thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.