Động đất rung chuyển Tân Cương (Trung Quốc)

(Ảnh tư liệu - minh họa: AP)

Theo CENC, trận động đất xảy ra lúc 15h44 (giờ địa phương), tâm chấn nằm gần huyện Akqi thuộc Châu tự trị Kirgiz Kizilsu, ở độ sâu khoảng 10 km. Tâm địa chấn được xác định tại vĩ độ 41,13 độ Bắc và kinh độ 78,40 độ Đông, giáp biên giới với Kyrgyzstan.

Đến 16h34, cơ quan chức năng địa phương cho biết chưa ghi nhận thương vong hay các công trình bị sập. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hệ thống giao thông, điện lực và viễn thông tại huyện Akqi vẫn hoạt động ổn định.

Trận động đất diễn ra tại khu vực có hoạt động địa chấn mạnh. Trung Quốc là một trong những quốc gia chịu nhiều động đất nhất thế giới do nằm trên giao điểm của các mảng kiến tạo Á - Âu, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Theo các nhà địa chấn học, nước này chiếm khoảng 1/3 số trận động đất lục địa gây thiệt hại trên toàn cầu.

Khu vực xảy ra động đất tại Tân Cương, Trung Quốc ngày 4/12/2025 (Ảnh:TW/SAM)

Các đội ứng phó khẩn cấp đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng, theo dõi dư chấn và kiểm tra an toàn cơ sở hạ tầng tại các khu vực gần tâm chấn. Cơ quan chức năng cũng đang thu thập thêm thông tin từ các điểm dân cư thưa thớt quanh huyện Akqi để đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng.

Động đất có cường độ trung bình như trận mạnh 6,0 độ này thường gây rung lắc mạnh trong bán kính hàng chục km, song mức độ thiệt hại phụ thuộc lớn vào mật độ dân cư, chất lượng công trình và độ sâu chấn tiêu. Với tâm chấn nông chỉ 10 km, trận động đất được ghi nhận là có rung động rõ rệt tại nhiều khu vực lân cận, song thiệt hại ban đầu là không đáng kể.

Hiện giới chức Trung Quốc tiếp tục theo dõi tình hình và sẽ công bố thông tin bổ sung nếu có diễn biến mới.