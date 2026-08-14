Đón Lễ hội Tanabata và khám phá Vườn thư pháp Nhật Bản ngay gần Hà Nội

Vào ngày 22-23/8 tại Khu nghỉ dưỡng Lynntimes Thanh Thủy, du khách có thể chạm vào không gian Nhật Bản thơ mộng với Lễ hội Tanabata và Vườn thư pháp độc đáo.

Tanabata - Mùa của những điều ước dưới bầu trời sao

Tanabata là một trong những lễ hội mùa hè giàu chất thơ nhất của xứ sở Phù Tang, nơi con người gửi gắm những ước nguyện chân thành lên bầu trời đêm. Tại Lynntimes Thanh Thủy, tinh thần ấy được tái hiện trọn vẹn trong một không gian văn hóa Nhật Bản nguyên bản, điểm xuyết bởi sắc thắm Yukata, màu xanh thanh tao của những cành trúc và rực rỡ sắc màu của những mảnh giấy Tanzaku.

Thong thả dạo bước qua Phố đi bộ Nhật Bản, nghiêng mình dưới Cổng Torii hay lắng nghe giai điệu mùa hè tại Vườn chuông gió, du khách sẽ cảm nhận được nhịp sống xứ Phù Tang đang hiện hữu quanh mình. Tại Jizo Garden và Chùa Vàng, mỗi người có thể tự tay ghi lại mong ước thầm kín, cẩn trọng treo lên cành trúc xanh để gió thu mang đi.

Ẩm thực cũng trở thành một phần không thể thiếu của hành trình khi du khách dừng chân thưởng thức những món ăn và bánh ngọt mang đậm cảm hứng Nhật Bản tại Zen Coffee. Với những ai yêu thích sự khéo léo của nghệ thuật thủ công, workshop Origami sẽ là điểm đến thú vị để khám phá cách một tờ giấy giản đơn biến hóa thành những hình hài sinh động. Bên cạnh đó, workshop làm bánh Mochi lại mang đến trải nghiệm tự tay tạo nên món bánh mềm dẻo, ngọt ngào đặc trưng của xứ sở Phù Tang.

Khi chiều buông xuống, nhịp lễ hội dần chuyển sang một sắc thái sâu lắng hơn. Workshop viết Thư pháp kết hợp cùng điều ước Tanzaku mở ra khoảng thời gian chậm rãi, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn nét đẹp tinh tế và hồn cốt của nghệ thuật chữ viết Nhật Bản.

Nuông chiều thân - tâm với dòng khoáng và Onsen chuẩn Nhật

Sau những giờ phút trải nghiệm không khí lễ hội nhộn nhịp, hành trình lắng lại với nhịp điệu êm đềm tại Ohayo Onsen & Spa. Trong những ngày hè oi ả, làn nước khoáng lạnh mang đến cảm giác sảng khoái tức thì, trong khi hệ thống bể tắm Onsen đa dạng lại vỗ về từng giác quan, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn nghệ thuật dưỡng sinh đỉnh cao của vùng khoáng tự nhiên Thanh Thủy.

Chuyến đi lễ hội Tanabata tại Lynntimes Thanh Thủy vì thế mà trở nên đặc biệt hơn: văn hóa Nhật Bản không chỉ hiện hữu qua kiến trúc hay lễ hội, mà còn thấm sâu qua liệu pháp tắm Onsen - nét văn hóa gắn liền với đời sống tinh thần của người Nhật. Khép lại liệu trình thư giãn, dừng chân tại Zen Coffee để thưởng thức tách trà thanh dịu cùng những món bánh ngọt phong vị Nhật sẽ là khoảng nghỉ nhẹ nhàng, sẵn sàng cho những bất ngờ tiếp theo.

Rực rỡ đêm hội: Khi Khu vườn Thư pháp thắp sáng

Điểm nhấn đắt giá nhất của kỳ nghỉ chính là Lễ thắp sáng Khu vườn Thư pháp diễn ra vào lúc 18:30 tại Jizo Garden. Khi chạng vạng buông xuống và hàng trăm ngọn đèn lung linh đồng loạt thắp lên, không gian thư pháp trở nên huyền ảo, tôn vinh trọn vẹn sự tinh tế trong từng nét chữ uyển chuyển giữa màn đêm.

Giữa ánh sáng diệu kỳ, tiếng chuông gió ngân nga và hương cây cỏ ngập tràn Jizo Garden, tản bộ ngắm nhìn các tác phẩm thư pháp chính là cách tuyệt vời nhất để thả trôi mọi phiền muộn. Một ngày khởi đầu bằng những điều ước Tanabata, nối dài qua các trải nghiệm văn hóa, ngâm mình trong làn khoáng Onsen và khép lại lung linh trong ánh sáng Vườn thư pháp sẽ tạo nên kỳ nghỉ hoàn hảo cho mọi gia đình.

Chỉ cách Hà Nội hơn một giờ di chuyển, Lynntimes Thanh Thủy chính là tọa độ lý tưởng để bạn khám phá trọn vẹn các sắc thái văn hóa Phù Tang trong hai ngày 22–23/08 này.