HULO CARE ra mắt sản phẩm mới Aqua Marine Cleanser

Ngày 08/08/2026, HULO CARE chính thức ra mắt Aqua Marine Cleanser - Sữa rửa mặt nước biển sâu, đánh dấu bước phát triển mới trong danh mục sản phẩm chăm sóc da của thương hiệu dược mỹ phẩm Việt Nam.

Thành phần nước biển ngầm - dấu ấn riêng trong công thức

Điểm nhấn của Aqua Marine Cleanser nằm ở thành phần Sea Water - nước biển ngầm được thu thập trực tiếp tại đảo Noirmoutier. Nguồn nguyên liệu này được lựa chọn nhờ hàm lượng khoáng chất vi lượng nổi bật hơn so với nước biển thông thường.

Bên cạnh Sea Water, sản phẩm kết hợp thành phần Inulin và Aloe Barbadensis Leaf Juice, cùng hệ làm sạch thiên nhiên. Sự kết hợp này tạo nên công dụng làm sạch dịu nhẹ, giúp loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn trên da, đồng thời hỗ trợ duy trì hàng rào bảo vệ da.

Aqua Marine Cleanser - Sữa rửa mặt nước biển sâu

Độ pH 5.5 thân thiện với làn da

Aqua Marine Cleanser sở hữu kết cấu gel trong suốt, màu vàng nhạt, chuyển thành lớp bọt mịn khi tiếp xúc với nước. Sản phẩm có độ pH 5.5 thân thiện với làn da, không sulfate, không paraben, an toàn cho mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm.

Với định hướng làm sạch dịu nhẹ, Aqua Marine Cleanser phù hợp với làn da nhạy cảm, hàng rào bảo vệ da suy yếu, da đang dùng các hoạt chất mạnh hoặc da mong muốn một quy trình chăm sóc khoa học, làm sạch dịu nhẹ.

Đối tượng sử dụng phù hợp với Aqua Marine Cleanser

Aqua Marine Cleanser - bước làm sạch dịu nhẹ cho chu trình chăm sóc da

Với sự kết hợp giữa nước biển ngầm giàu vi khoáng, Inulin và Aloe Barbadensis Leaf Juice, cùng hệ làm sạch có nguồn gốc thực vật, Aqua Marine Cleanser mang đến một cách tiếp cận khác cho bước làm sạch da: không chỉ hướng đến việc loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn, mà còn chú trọng cảm giác mềm mịn, dễ chịu khi sử dụng.

Sản phẩm chính thức ra mắt ngày 08/08/2026, với hai dung tích 100ml và 250ml, mang đến trải nghiệm làm sạch dịu nhẹ trong chu trình chăm sóc da hiện đại.

Aqua Marine Cleanser có hai dung tích

Aqua Marine Cleanser tiếp tục khẳng định định hướng của HULO CARE trong việc phát triển các sản phẩm dược mỹ phẩm trên nền tảng khoa học, kết hợp nguồn nguyên liệu được chọn lọc cùng công thức an toàn, hiệu quả.

Hoàn thiện quy trình chăm sóc da cùng hệ sinh thái sản phẩm HULO CARE

Bên cạnh Aqua Marine Cleanser, HULO CARE hiện đang sở hữu dòng Hulo Sheet Mask với 10 loại mặt nạ giấy chuyên biệt dành cho từng tình trạng da và EGF Complex Serum - dòng serum chuyên biệt hướng đến nhu cầu cấp ẩm, làm dịu và cải thiện các dấu hiệu lão hóa, đặc biệt phù hợp với làn da sau các liệu pháp xâm lấn.

Trong thời gian tới, HULO CARE sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm với nhiều giải pháp đa dạng như:

- Hulo Sâm - Bộ sản phẩm chiết xuất từ Sâm Việt Nam.

- Hulo Care 4 Kids - Bộ sản phẩm dành cho bé.

- Daily Micellar Water - Nước tẩy trang sinh học thế hệ mới.

- DermaMoist Body Cream - Kem dưỡng thể cho da mịn màng.

Việc phát triển đồng bộ các dòng sản phẩm cho thấy định hướng của HULO CARE trong việc xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc toàn diện, đồng hành cùng người tiêu dùng ở nhiều nhu cầu khác nhau, từ làm sạch, dưỡng ẩm, phục hồi da mặt đến chăm sóc da cơ thể và các giải pháp chuyên biệt cho từng đối tượng.

Dòng sản phẩm hiện có của HULO CARE

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Hulo Care

Văn phòng: Số 38, Đường số 52, Khu phố 21, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà máy: Nhà xưởng D-4, Lô G6, G7, G8, G9, đường N3, Khu công nghiệp Đông Nam, xã Bình Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

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