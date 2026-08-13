Bia Tuborg bắt tay cùng 24K Right và hàng trăm Gen Z đồng sáng tạo MV phá chuẩn

Thương hiệu bia Tuborg thuộc công ty bia Carlsberg Việt Nam vừa chính thức bắt tay cùng rapper 24K.Right và hơn 100 Gen Z ra mắt MV "Nhiệm vụ hệ thống +100 người chơi hệ phá chuẩn".

Với độ dài kỷ lục lên tới 46 phút, sản phẩm âm nhạc độc đáo này đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Sao Phải Theo Chuẩn" của bia Tuborg, qua đó cổ vũ giới trẻ dũng cảm giật tung mọi áp lực định kiến để tự do thể hiện bản sắc riêng và tận hưởng cuộc vui theo cách của mình.

Khi câu chuyện của fan trở thành nguồn chất liệu chính cho sản phẩm âm nhạc độc đáo

Sức hút lớn nhất của MV "Nhiệm vụ hệ thống +100 người chơi hệ phá chuẩn" nằm ở chính sự chân thật cùng tinh thần phá chuẩn chưa từng có. Thay vì dàn dựng một MV ca nhạc truyền thống chỉ tập trung vào nghệ sĩ, bia Tuborg và 24K.Right đã chọn hướng đi táo bạo: gom trọn hàng trăm video khoe cá tính ngẫu hứng từ chính người hâm mộ và ghép nối trực tiếp vào bản hit nổi tiếng của 24K Right.

Bằng cách đan xen mượt mà hình ảnh đời thường của fan vào những khung hình cực ngầu của 24K.Right, chiếc MV đồng sáng tạo đã xóa mờ ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả, mở ra một không gian âm nhạc bùng nổ niềm vui cùng sự kết nối vô cùng nguyên bản.

Bên cạnh điểm cộng về cách làm MV, phần nội dung cũng bùng nổ không kém nhờ tinh thần tự do phóng khoáng. Góp mặt trong từng khung hình, hơn 100 bạn trẻ và dàn creator underground đã biến những câu chuyện cá nhân thành loạt punchline ấn tượng, thẳng thắn dẹp bỏ các áp lực rập khuôn: từ chuẩn mực ngoại hình, định kiến tuổi tác cho tới kỳ vọng thành tựu gò bó lên từng giới tính.

Xuất hiện xuyên suốt MV, tiếng "póc" giật nắp Tuborg trở thành biểu tượng dứt khoát cho tinh thần xé bỏ áp lực, sẵn sàng bứt phá trong mọi cuộc vui. Chính nét đời rất thực của Gen Z đã mang lại sức sống bùng nổ cho tác phẩm, truyền tải trọn vẹn thông điệp chạm tới từng góc nhỏ cảm xúc của giới trẻ.

"Sao Phải Theo Chuẩn" Khi ta có thể tự tin sống chất, tận hưởng cuộc vui theo cách riêng

Thông qua siêu MV đồng sáng tạo này, Tuborg khẳng định triết lý thương hiệu "Sao Phải Theo Chuẩn": Mọi khuôn mẫu hay định kiến vô hình từ xã hội chỉ là những rào cản chờ được bước qua. Giá trị thật sự của người trẻ nằm ở sự tự do, năng lượng tích cực và tinh thần không ngại khẳng định cá tính duy nhất.

MV Nhiệm vụ hệ thống +100 người chơi hệ phá chuẩn chính là lời cổ vũ phóng khoáng mà Tuborg gửi đến thế hệ trẻ. Đã đến lúc giật tung những chiếc khuôn cũ kỹ, giật nắp bia Tuborg để "bật mood" tự do, sống đúng chất riêng, chủ động làm chủ mọi cuộc vui theo cách của chính bạn!

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

Địa chỉ: Lô B8, Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam.

*Khuyến cáo: Thưởng thức bia có trách nhiệm. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia. Đã uống thức uống có cồn thì không lái xe.