Vision First - Định hình lộ trình học tập, nghề nghiệp và di trú tại Úc

Từ định hướng du học đến kế hoạch làm việc và định cư, Vision First cung cấp toàn diện dịch vụ tư vấn giáo dục – di trú nhằm đồng hành cùng khách hàng trong từng chặng đường tại Úc.

Định hình lộ trình học tập, nghề nghiệp và di trú tại Úc

Với người Việt lựa chọn Úc, mỗi quyết định về học tập, nghề nghiệp hay visa đều có thể ảnh hưởng đến những bước đi tiếp theo. Vì vậy, thay vì chỉ tìm kiếm một giải pháp cho nhu cầu trước mắt, nhiều người có xu hướng quan tâm đến một lộ trình có thể kết nối giữa học tập, việc làm và những mục tiêu dài hạn.

Đây là định hướng được Vision First theo đuổi trong quá trình phát triển dịch vụ tại Việt Nam và Úc.

Vision First cung cấp các giải pháp tư vấn giáo dục và di trú, hỗ trợ khách hàng từ giai đoạn xác định mục tiêu, lựa chọn hướng học tập hoặc nghề nghiệp đến chuẩn bị hồ sơ và tìm hiểu các bước tiếp theo tại Úc.

Từ du học đến định cư: Đồng hành xuyên suốt hành trình

Thay vì giới hạn trong một nhóm khách hàng hoặc một chương trình visa, Vision First phát triển danh mục dịch vụ bao phủ nhiều nhu cầu khác nhau.

Ở mảng giáo dục, doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn lựa chọn ngành học, trường học, bang và lộ trình sau tốt nghiệp, đồng thời đồng hành trong quá trình chuẩn bị hồ sơ visa du học Subclass 500.

Ở mảng di trú, Vision First cung cấp tư vấn cho nhiều nhóm visa như visa tay nghề 485, 189, 190, 491; visa chủ bảo lãnh lao động 482, 494, 407; visa du lịch Subclass 600, visa bảo lãnh người thân, đầu tư – kinh doanh và các chương trình khác.

Cách tiếp cận này tạo điều kiện để một khách hàng có thể tiếp tục được tư vấn khi mục tiêu thay đổi theo từng giai đoạn, từ du học, tốt nghiệp, đi làm đến những kế hoạch dài hạn hơn.

Đặt chuyên môn và sự thấu hiểu vào từng hồ sơ

Trong lĩnh vực giáo dục và di trú, mỗi hồ sơ có thể có những điều kiện và mục tiêu khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn chương trình hay visa không chỉ dựa trên mức độ phổ biến của một lựa chọn, mà còn cần xem xét sự phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

Đội ngũ Vision First được dẫn dắt bởi bà Hà Nguyễn (Kristine), Chuyên gia tư vấn di trú, cùng các luật sư và chuyên viên trong lĩnh vực giáo dục và di trú.

Bà Hà Nguyễn hiện là Registered Migration Agent với mã đăng ký MARN 1798667.

Cùng đội ngũ chuyên môn, Vision First hướng đến việc đánh giá từng hồ sơ dựa trên mục tiêu, năng lực, kinh nghiệm và kế hoạch của khách hàng, từ đó đưa ra thông tin và phương án phù hợp với từng giai đoạn.

Mở rộng kết nối Việt Nam – Úc qua mạng lưới đối tác

Một trong những yếu tố được Vision First chú trọng là khả năng kết nối khách hàng với hệ thống đối tác trong lĩnh vực giáo dục và việc làm tại Úc.

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, Vision First đã xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 100 chủ bảo lãnh, trường học và đối tác trên khắp Úc.

Bên cạnh mạng lưới đối tác, Vision First hiện có sự hiện diện tại Việt Nam và nhiều thành phố của Úc, tạo điều kiện để hỗ trợ khách hàng ở cả hai đầu hành trình. Website doanh nghiệp hiện ghi nhận các văn phòng tại Melbourne, Sydney, Hobart và Adelaide bên cạnh văn phòng tại TP HCM.

Mạng lưới này cũng giúp Vision First tiếp cận đa dạng hơn với nhu cầu của khách hàng, từ người đang chuẩn bị sang Úc đến những người đã học tập, làm việc và tiếp tục tìm kiếm hướng đi phù hợp tại đây.

Hơn 5.000 khách hàng và những hành trình được tiếp nối tại Úc

Sau hơn 5 năm hoạt động tại Việt Nam, Vision First cho biết đã hỗ trợ hơn 5.000 khách hàng và xử lý thành công hơn 1.800 hồ sơ mỗi năm.

Những con số này phản ánh quy mô hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và di trú, đồng thời là nền tảng để Vision First tiếp tục mở rộng các giải pháp phục vụ khách hàng tại Việt Nam và Úc.

Trong bối cảnh nhu cầu du học, làm việc và định cư ngày càng gắn kết, Vision First định hướng phát triển mô hình tư vấn theo hành trình thay vì chỉ tập trung vào từng giao dịch riêng lẻ.

Từ lựa chọn ngành học, chuẩn bị hồ sơ du học, tìm hiểu cơ hội việc làm đến các phương án visa tiếp theo, doanh nghiệp hướng đến việc giúp khách hàng có thêm thông tin và cơ sở để chủ động hoạch định từng bước trên hành trình tại Úc.