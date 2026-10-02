Đơn hàng COD chưa đến 170 nghìn đồng, khách hàng chuyển ngay 170 triệu: Shipper mất 3 ngày mới liên hệ được

Trong quá trình giao hàng cho khách, một bưu tá của Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khách hàng chuyển khoản nhầm gần 170 triệu đồng thay vì số tiền COD chưa đến 170.000 đồng.

Trung tuần tháng 9/2026, trong quá trình liên hệ phát bưu gửi cho khách hàng tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, bưu tá Trịnh Trung Minh Châu thực hiện thu hộ (COD) số tiền 169.658 đồng. Sau khi nhận hàng, khách hàng đã chuyển khoản nhầm số tiền lên tới 170 triệu đồng.

Trở về bưu cục, khi kiểm tra tài khoản và phát hiện khoản tiền bất thường, anh Châu nhanh chóng xác định đây là giao dịch chuyển nhầm. Ngay sau đó, anh chủ động liên hệ với khách hàng để thông báo và thực hiện hoàn trả số tiền.

Tuy nhiên, việc liên lạc không diễn ra thuận lợi. Trong nhiều ngày liên tiếp, anh Châu vẫn kiên trì tìm cách kết nối với khách hàng để xác nhận thông tin và hoàn trả khoản tiền. Phải sau hơn 3 ngày, khi liên hệ được với khách hàng, anh lập tức chuyển khoản hoàn trả toàn bộ 170 triệu đồng.

Hành động của bưu tá Trịnh Trung Minh Châu cho thấy tinh thần trách nhiệm trong công việc, xuất phát từ ý thức giữ gìn tài sản của khách hàng.

Sự việc trên cũng là lời nhắc về những rủi ro có thể xảy ra khi thực hiện chuyển khoản, đặc biệt khi số tiền giao dịch lớn. Chỉ một thao tác nhầm thông tin tài khoản hoặc số tiền cũng có thể khiến khoản tiền được chuyển đến sai người nhận.

Trong trường hợp chuyển khoản nhầm, người chuyển nên liên hệ ngay với ngân hàng để thông báo giao dịch và đề nghị hỗ trợ xử lý. Các thông tin như thời gian chuyển tiền, số tiền, tài khoản nhận và nội dung giao dịch nên được lưu lại để phục vụ quá trình xác minh.

Ở chiều ngược lại, nếu nhận được một khoản tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi ngờ là tiền chuyển nhầm, người nhận không nên tự ý sử dụng số tiền này. Người nhận có thể liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn hoàn trả đúng quy trình. Đặc biệt, không nên chuyển tiền sang một tài khoản khác theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh với ngân hàng, bởi đây có thể là một rủi ro phát sinh từ các giao dịch chuyển khoản nhầm.